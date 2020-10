Les professionnels ont des besoins constants d’améliorer leur communication. Ils usent pour cela de tous les moyens le plus innovants et parmi eux, le mur LED apporte un véritable plus à différents types d’entreprises. Vous trouverez sur le marché différents modèles pouvant correspondre à vos besoins, et en particulier celui d’attirer le regard de la clientèle. Voici les bonnes raisons de faire le choix d’un mur LED, une signalétique innovante et efficace.

Une signalétique innovante et performante

Aujourd’hui, les murs LED ont tendance à faire partie de notre quotidien, en particulier dans les grandes villes. On distingue le mur LED présent en indoor, il s’agit de celui que l’on voit dans certains grands magasins, dans l’espace d’accueil et d’attente d’une entreprise ou bien encore d’un espace public. Mais il faut savoir qu’il est aussi possible d’installer un mur LED en outdoor pour diffuser des informations. Dans ce cas, les professionnels tels que Digital Broker vous proposent des solutions utilisant des matériaux résistants aux conditions extérieures. De jour, de nuit, par temps de pluie, de fortes chaleurs ou bien encore la nuit, les infos diffusées restent parfaitement visibles.

Le mur LED, une qualité incomparable

Les entreprises souhaitant diffuser des images et du contenu par le biais d’un mur LED y trouvent un grand intérêt. Il y a en effet la possibilité d’ajuster sa taille en fonction de vos envies et de vos moyens. Les différents écrans qui composent le mur LED semblent dans tous les cas ne former qu’un et les fils qui relient les écrans entre eux ne se voient pas. Il faut également mettre en avant la remarquable qualité de l’image et des pixels. Le LED est reconnu pour être une technologie qui allie puissance et haute résolution. En faisant le choix d’un mur LED pour booster votre communication, à l’intérieur ou l’extérieur de votre espace, vous êtes certain de faire le choix d’un support clair, lisible et qui a de plus pour effet d’embellir votre espace.

Les autres avantages d’un mur LED

De nos jours, améliorer sa communication passe nécessairement par l’intégration du digital à sa stratégie. Et le mur LED est l’une de ses solutions innovantes qui vient renforcer l’image de votre entreprise. Tout d’abord, un mur LED attire le regard des passants, avec ses couleurs, son dynamisme et la prévision de son image. C’est un moyen résolument efficace pour transmettre un large panel d’informations, dans des registres divers : présentation de nouveaux produits, promotions spéciales, événements spéciaux et autres informations pratiques.

Il faut savoir que malgré l’explosion d’Internet, la majeure partie des consommateurs préfèrent se rendre directement en boutique pour effectuer leurs achats. D’où la nécessité d’innover en terme de communication directement sur place.

Un mur LED vous offre la possibilité d’ajuster votre contenu à tout moment et en fonction du public que vous ciblez. Passants sur les trottoirs, mais aussi automobilistes à l’attente à un feu, le mur LED capte l’attention d’un plus grand nombre de futurs consommateurs. Et les effets se feront vite ressentir sur le chiffre d’affaires.

À l’intérieur d’un magasin, le mur LED prend part à la décoration de l’espace, vous pouvez ainsi varier entre la présentation de contenu écrit et celle d’images créant une atmosphère particulière.

Enfin, dans un souci perpétuel de préservation de l’environnement, le mur LED, comme l’ensemble des éléments digitaux, vous permet d’agir pour la préservation de la nature en évitant de baser votre stratégie marketing sur la distribution de supports papiers.