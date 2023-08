Offrir des cadeaux à vos salariés est bien plus qu’un simple geste de reconnaissance. C’est un moyen de montrer votre appréciation pour leur travail acharné, leur dévouement et leur contribution à la réussite de votre entreprise. Si vous êtes un chef d’entreprise et que vous cherchez à réduire vos charges et taxes d’entreprise, vous êtes sur le bon article ! Dans cet article, nous vous présenterons des idées de cadeaux pour hommes et femmes, tout en soulignant les avantages pour l’entreprise, le moral des employés et les aspects fiscaux à prendre en compte.

Idées de cadeaux pour hommes et femmes

Pour commencer, il est évident que vous ne pouvez pas offrir des cadeaux trop personnalisés à chacun, car cela pourrait attiser de la convoitise et de la jalousie entre vos salariés. Cependant, il faut savoir aussi distinguer les cadeaux pour les hommes et ceux pour les femmes. Enfin, il ne faudra surtout pas offrir des cadeaux trop personnels comme des bagues ou des colliers, qui sont généralement offerts par les compagnons de ces dames. Pour éviter tout malentendu, penchons-nous sur des cadeaux plus génériques mais tout aussi attentionnés !

Coffrets cadeaux personnalisés : Des paniers gourmands, des soins bien-être, ou des articles de voyage peuvent être appréciés par tous.

Des foulards ou carré en soie pour les femmes. Porté de nombreuses façons, le foulard en soie est un très bon accessoire de mode et peut être utilisé à la tête, au poignet ou encore en ceinture et sur son sac à main.

Des cadeaux High Tech : Des écouteurs sans fil, des batteries externes ou des enceintes Bluetooth pour les amateurs de gadgets.

Livres et abonnements : Des best-sellers, des revues spécialisées, ou des abonnements à des plateformes de streaming pour les moments de détente.

Les avantages pour l’entreprise

Pour un employé, recevoir un cadeau de la part de son patron procure de forts sentiments et permet de mettre l’entreprise et son patron à un niveau plus humain, d’autant plus dans les grandes entreprises.

Le salaire tous les mois est une chose, mais le petit cadeau bonus non prévu fait toujours plaisir, de plus en créant la surprise, cela valorise l’employé et renforce son sentiment d’appartenance à l’entreprise. Il devrait se sentir plus concerné par la vie de l’entreprise et la santé de celle-ci. Vous aurez en face de vous des personnes plus investies dans l’entreprise qui souhaite sa réussite presque autant que vous !

Ce sentiment de fierté et de loyauté peut être procuré par les petits cadeaux durant l’année et cela agit aussi sur le moral des troupes en les reboostant et leur montrant que le patron fait attention à ses salariés et valorise leurs travails !

Enfin les cadeaux sont reconnus pour augmenter la productivité des salariés heureux et améliorer la rétention des employés dans certains secteurs comme la grande distribution.

Les avantages fiscaux pour les cadeaux d’entreprise

Enfin, il existe deux autres raisons importantes pour se permettre d’offrir des cadeaux à ses salariés. En offrant des cadeaux, cela permet à l’entreprise des exonérations de cotisations sociales, celles-ci en fonction d’une certaine limite fixée par la loi (183€ en 2023) soit 5% du plafond mensuel de la Sécu.

Le dernier élément est le montant des cadeaux, ceux-ci peuvent être déduits du résultat imposable de la société. De cette façon, vous pouvez déduire une belle somme de votre impôt. Car comme vous le savez l’objectif est d’atteindre un résultat proche du 0 pour n’avoir à payer que peu d’impôt sur les entreprises.

Comme constaté : offrir des cadeaux à vos salariés est une manière puissante de renforcer leur motivation, leur engagement et leur satisfaction au travail. Des cadeaux bien choisis créent un environnement positif au sein de l’entreprise, améliorant ainsi la productivité globale et la satisfaction des clients. De plus, en tenant compte des aspects fiscaux, cette pratique peut également être avantageuse pour l’entreprise. Alors, prenez le temps de choisir des cadeaux significatifs pour vos salariés et constatez l’impact positif sur votre entreprise.