Aujourd’hui, le Coronavirus/COVID19 est au centre de l’actualité. Ce virus, qui est parti de la Chine, s’est propagé sur toute la planète en un temps record en faisant de nombreux dégâts. Pour limiter la contamination, le gouvernement a dû imposer le confinement à tous les citoyens. Conséquence : les activités de plusieurs entreprises sont ralenties, voire à l’arrêt.Toutefois, cela ne doit pas être une raison pour négliger votre référencement. Bien au contraire, le SEO doit rester votre priorité. Quelles sont alors les actions SEO que vous devez mettre en place pendant cette période particulière de confinement ?

Produire des contenus pour votre site

Vous le savez, la création de contenus constitue la base du référencement naturel. Commencez déjà par établir avec vos rédacteurs un planning éditorial, si ce n’est pas encore fait. Ce temps de confinement est le moment idéal pour alimenter au maximum votre site en contenus pertinents afin de le booster sur les moteurs de recherche, notamment Google. On vous conseille donc de produire des contenus qui allient divertissement et conseils. Cela vous permettra de rester proche de votre public. Vous devez alterner des contenus courts et des tutoriels avec des contenus plus longs traitant des sujets de fond.

Rafraichir et optimiser les contenus existants

Pour préparer votre site pour la reprise, vous n’êtes pas obligé de créer de nouvelles pages. Vous pouvez aussi vérifier si d’anciennes pages traitent déjà les sujets et essayer de mettre à jour les informations. En effet, nombreux sont les sites web qui se contentent simplement d’organiser leurs pages et leur arborescence en se basant sur les produits ou services qu’ils offrent. Du coup, les pages ne sont pas optimisées sur les bons mots clés, notamment ceux que leurs prospects utilisent pour les trouver sur la toile. Si vous n’avez aucune idée sur la méthode à adopter pour remédier à cette insuffisance, demandez conseil à votre consultant SEO à Lyon ou ailleurs pour faire bénéficier à vos pages une meilleure optimisation. En outre, si par exemple, vous disposez d’une version de site à l’international qui comportait des contenus FR non traduits par manque de temps, c’est aussi le moment de réaliser leur traduction.

Être présent sur les réseaux sociaux

Lorsqu’on est confiné chez soi et qu’on n’a pas d’autres alternatives de distraction, on passe généralement la majorité de son temps à consulter les réseaux sociaux. C’est ainsi que le nombre d’internautes a considérablement augmenté pendant cette période de confinement. Cela représente une opportunité que les entreprises doivent exploiter pour se faire plus connaitre. Pour y arriver, vous devez être présents sur ces différentes plateformes et concentrer vos efforts sur le développement de votre image de marque. Engagez-vous auprès des consommateurs en leur proposant un contenu de qualité. Communiquez par exemple sur les projets que vous avez prévus pour la sortie de la crise. Dans tous les cas, trouvez des moyens pour être visible par les algorithmes de Facebook ou autres médias sociaux.

Ressusciter les backlinks

Il est évident que certains de vos backlinks pointent vers des pages inexistantes. Vous devez rediriger ces pages en erreur pour transférer le « link juice ». Aussi, il y a des sites qui se servent de vos informations comme sources, mais qui ne mentionnent pas votre site via un backlink. Contactez les webmasters de ces sites afin qu’ils intègrent un lien.