Vous recherchez une solution pour booster gratuitement votre visibilité ? “Faites-vous Connaître” est une plateforme de référencement web et un annuaire de sites internet d’entreprises quel que soit la raison sociale de ces dernières (micro entreprises, TPE, PME…). Les entreprises présentes sur la plateforme évoluent dans plusieurs domaines et secteurs d’activité. Faitesvousconnaitre.com est en réalité bien plus qu’un simple annuaire, c’est un portail mettant en avant une communauté active et d’entraide. Son équipe a opté pour un mode de fonctionnement participatif, c’est grâce aux dons des membres que le portail existe et évolue dans le temps !

Une plateforme de référencement web

L’un des objectifs majeurs de FVC est de créer un vaste réseau composé d’entreprises œuvrant dans un maximum de secteurs d’activité, que l’on retrouve dans les thématiques de son arborescence. Elles vont de l’art à la santé, les entreprises BTP, les agences digitales en passant par la religion et les sciences … L’annuaire web souhaite devenir la première plateforme de référencement de sites internet avec toutefois, pour ces sites, des conditions éthiques et professionnelles à remplir.

De manière plus général, nous vous proposons le développement de votre référencement sur les moteurs de recherche. En effet, la présence de votre entreprise en ligne n’est pas suffisante, il est nécessaire en plus, d’avoir un bon référencement. En d’autres termes, il vous faut avoir une bonne position dans les résultats des moteurs de recherche afin d’arriver sur la 1ère page de résultat et ainsi pouvoir obtenir de nouveaux prospects et clients. Inutile de penser qu’une soumission dans notre annuaire est chère, vous pouvez soumettre gratuitement votre site grâce aux fonctionnalités standards.

Pas d’inspiration ? Confiez la rédaction de votre article.

FVC étant un annuaire de qualité, il est indispensable de bien rédiger votre article avant de la soumettre dans l’annuaire, cependant, tout le monde n’a pas le même niveau rédactionnel et quelques fois l’inspiration n’est pas au rendez-vous.

Il est donc tentant de copier-coller la présentation de son site, de sa page d’accueil ou d’un autre site qui vous présente ! Toutefois, c’est une énorme erreur qui peut nuire à votre référencement naturel, en effet, la duplication de contenu est fortement déconseillé, voire pénalisable par les moteurs de recherche. De plus, les contenus dupliqués sont systématiquement refusés sur cette plateforme.

Si vous êtes dans ce cas de figure, n’hésitez pas à confier la rédaction de votre article à leur équipe de rédacteurs, les prix sont accessibles.

Mise en place d’un outil en direct

Sur la plateforme, il existe un espace qui vous permet de voir toutes les interactions et les articles consultés en temps réels. Le portail web vous donne alors l’opportunité d’identifier les espaces les plus consultés. Cela permet donc aux entrepreneurs ou aux entreprises de connaître leur cible, de savoir quel contenu apprécie-t-il le plus. Et dans ce cadre, ajuster leurs offres ou leur contenu pour les toucher et arriver à les convertir en prospect et ensuite en client.

Une plateforme participative

La plateforme est ouverte à tout le monde : les entrepreneurs, les entreprises, les particuliers, les associations, les artistes … Quel que soit le budget alloué à la communication, vous aurez un bon référencement sur notre plateforme. En effet, cet annuaire de référencement n’est pas une entreprise et a pour seul objectif la création d’un réseau d’entités sans vouloir en tirer aucune source de revenu. C’est dans cet optique que la plateforme ne comptabilise aucune forme de trafic sur son site à des fins lucratives. C’est pourquoi, le portail web Faitesvousconnaitre.com fonctionne à 100% grâce aux dons de ses membres.