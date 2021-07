Vous vous êtes toujours demandé ce qu’était le Go SMS Pro pour Android ? Sachez qu’il s’agit d’une application utilisée par plus de 100 millions de personnes. Pour faire simple, Go SMS Pro est une application de messagerie qui contient des messages textes, des photos et des vidéos. Développée par une entreprise qualifiée, cette dernière plait en raison de son accessibilité et de son fonctionnement simplifié. Dans cet article, nous détaillons pour vous ce qu’est réellement l’application Go SMS Pro et ses particularités. Parcourez pour ne rien rater.

Présentation de Go SMS Pro pour Android

Go SMS Pro figure parmi l’une des applications de messagerie les plus prisées sur Android. Concrètement, c’est un outil de communication qui expose l’ensemble des informations échangées entre les utilisateurs. On parle notamment des messages textes, des photos ou encore des fichiers vidéos. Un bon nombre de personnes font usage de cette application hors du commun. Selon Google Play Store, Go SMS Pro est une alternative à l’application de SMS d’origine d’un téléphone. Pour la simple et bonne raison qu’elle vous offre la possibilité d’utiliser des fonctionnalités de personnalisation, de stockage et de filtrage de vos messages entrants.

Cela dit, depuis quelques années maintenant, les chercheurs venant d’une entreprise de cybersécurité ont décrété une faille dans l’application Go SMS Pro pour Android. Un souci qui a amené ce dernier à prendre contact avec le développeur de l’application pour l’inciter à y remédier dans un délai de 90 jours tout au plus.

Go SMS Pro génère une URL à chaque échange réalisée

De manière générale, si un destinataire ne dispose pas encore de l’application Go SMS Pro pour Android, le fichier multimédia de celle-ci lui sera envoyé sous forme d’une URL par SMS. En prenant le temps de cliquer sur le lien en question, vous pourrez visualiser le fichier dans votre navigateur. Or, l’accès à ce lien est entièrement possible sans l’authentification ou l’autorisation correspondante. Une manière de vous dire que chaque utilisateur en possession du lien est parfaitement en mesure de visualiser le contenu. De la même manière, notez bien qu’au moment de partager le fichier, une URL est générée.

À cause de cette faille recensée au niveau de l’application Go SMS Pro pour Android, une personne malintentionnée peut facilement dérober les données échangées par les utilisateurs. Comment ? Simplement en générant une liste d’URL par le biais d’un interprétateur de commandes. Il peut ensuite prendre les URL et les coller dans l’extension multi-onglets présente sur le navigateur Chrome ou Firefox. De telle sorte que ce dernier aura accès aux fichiers privés envoyés par les personnes qui utilisent l’application Go SMS Pro pour Android.

Vous l’aurez alors compris, Go SMS Pro pour Android est une application intéressante sur une multitude de points. Ceci dit, lorsque vous l’utilisez, il vous faut veiller à en faire bon usage. À savoir que vous devez éviter d’envoyer des fichiers multimédias ou des conversations qui doivent rester privées sur cette application de messagerie. Le but étant de sécuriser au mieux vos données personnelles en plus de préserver votre intimité.