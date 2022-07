Logiciel GPAO : Définition

Il est indispensable pour les industries d’optimiser la gestion de leur production et de leur organisation avec chaque partie prenante de l’entreprise. Or, l’industrie implique des processus complexes de fabrication et de gestion pour lesquels il est nécessaire de mettre en place des outils de gestion de production fiables et performants comme l’ ERP GPAO

Un logiciel GPAO est un outil informatique permettant de piloter une partie ou l’ensemble de la production d’une industrie. Ces solutions s’adaptent à de nombreux secteurs spécifiques comme l’automobile ou le textile par exemple. Elles intègrent un ensemble de fonctionnalités telles que la gestion de stock, gestion de production et aussi des fonctions affaires, comptabilité, data…

Pourquoi intégrer la GPAO dans son ERP industriel?

Le logiciel GPAO est l’allié de la productivité des industries. Et lorsque celui-ci est intégré à l’ERP, il en devient un outil puissant pour chaque collaborateur de votre entreprise.

L’ERP qui dispose d’intégration des applications métiers permet de centraliser les informations rapidement pour des prises de décision fiables et réactives. Cela permet également de favoriser la collaboration entre les équipes que ce soit la production ou les fonctions support.

La centralisation des données dans un seul et même outil permet également d’obtenir des informations fiables.

Enfin, l’ERP GPAO est un véritable gain de temps et de productivité pour chacun. Il permet non seulement d’optimiser les ressources de l’entreprise et il permet également une meilleure motivation et implication des salariés qui consacrent leur temps à des tâches plus importantes.

Intégrer d’autres fonctionnalités à votre ERP

Tableaux de bord et KPI

Afin de définir au mieux la stratégie de votre industrie, vous devez surveiller vos KPIs et générer des reporting. Ces informations peuvent être directement visibles depuis votre logiciel ERP GPAO.

Grâce à la Business Intelligence, vous pouvez établir des tableaux personnalisés selon vos besoins et de vos objectifs spécifiques.

Outils de communication interne

Aujourd’hui, vous pouvez également choisir d’intégrer un réseau social d’entreprise dans votre ERP afin de favoriser les échanges entre les collaborateurs en assouplissant les contraintes liées aux barrières hiérarchiques. Le partage d’information favorise la motivation, l’implication et le partage d’informations de manière plus efficace.

Facilitez la prise en main de l’outil

Afin de favoriser l’adhésion à votre ERP GPAO, il est très important de penser à sa pertinence (fonctionnalités) mais également à sa simplicité d’utilisation.

Pour cela, il faut bien prendre en compte l’expérience utilisateur du logiciel dès le début du projet. Il leur faut donc une interface simple leur permettant d’accéder facilement à l’information quelque soit le support utilisé (pc, smartphone, tablette…)

Il faut également personnaliser l’outil pour chaque collaborateur en fonction de ses besoins spécifiques métiers. Un collaborateur de la production n’aura pas forcément besoin du même écran d’accueil qu’un commercial ou qu’un collaborateur RH. Il faut donc bien prendre en compte les besoins de chacun afin de leur offrir l’interface la plus adaptée.