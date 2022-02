Si vous voulez jouer aux meilleurs jeux PS5 en 2022, vous êtes au bon endroit. Notre guide des meilleurs jeux PS5 est le produit de nombreuses heures de bonheur et, dans le cas de certains des titres PS5 les plus difficiles, de nombreux jurons également.

Si vous avez l’intention de vous procurer de nombreux jeux PS5 – et vous devriez le faire, car tous les jeux présentés ici sont des perles -, vous devriez également envisager d’investir dans l’un des meilleurs disques SSD PS5 : même si nous adorons notre PS5, nous n’aimons pas devoir constamment supprimer des jeux pour faire de la place aux nouveaux.

Notre guide des meilleurs jeux PS5 concerne les jeux auxquels vous pouvez jouer dès maintenant : même si des titres comme Horizon : Forbidden West, ils ne sont pas encore sortis et n’entrent donc pas dans le cadre de ce guide.

Oh, et n’oubliez pas non plus les meilleurs jeux PS4 : il existe de grands classiques qui fonctionnent parfaitement sur votre PS5. Par exemple, nous avons récemment rejoué à The Last of Us et à sa suite et nous allons revenir à Horizon : Zero Dawn pour préparer la sortie de Forbidden West l’année prochaine.

1. Ratchet & Clank : Rift Apart

Une vitrine époustouflante de ce que votre PS5 peut faire.

Raisons d’acheter :

Un triomphe technique

Des graphismes époustouflants et aucun temps de chargement

Un plaisir de jeu énorme

Si vous ne jouez qu’à un seul jeu PS5 en 2021, ce devrait être celui-ci. Nous ne lançons pas des mots comme « chef-d’œuvre » à la légère, mais il s’agit vraiment d’un chef-d’œuvre : il est rapide, drôle, absolument magnifique à regarder et c’est une démonstration incroyable de ce que votre PlayStation 5 peut faire. Grâce au SSD de la PlayStation 5, il n’y a pas de chargement entre les niveaux, le retour haptique des manettes donne à chaque arme une personnalité distincte et c’est un jeu absolument génial pour les joueurs de tous niveaux.

2. Hades

Raisons d’acheter :

Incroyablement addictif

Une difficulté parfaite

Amusant et souvent drôle aussi

Hades est un roguelike, ce qui signifie que vous allez mourir. Beaucoup. Mais ce n’est pas grave, car à chaque fois que vous mourez, vous conservez les pouvoirs, le butin et les armes que vous avez déjà accumulés, ce qui vous permet de retourner sur le lieu de votre mort et de frapper, tirer, poignarder ou écraser vos tueurs avant d’être inévitablement tué par quelque chose d’autre.

Dans Hadès, vous êtes Zagreus, le fils profondément sarcastique d’Hadès, et vous essayez de vous échapper des enfers. Tout ce que vous devez faire, c’est traverser quatre régions et remonter à la surface. Et pour ce faire, vous allez mourir des centaines de fois. Mais ce n’est pas grave, car Hades est parfaitement adapté : il a cette sensation de « juste un dernier coup » qui vous pousse à jouer, encore et encore.

Le jeu n’est pas très différent sur la PS5 par rapport à la PS4 – l’image est un peu plus nette et vous n’avez pas à attendre aussi longtemps entre les pièces – mais nous pensons que la version PS5 est la meilleure façon de l’expérimenter, notamment parce que les contrôleurs DualSense sont idéaux pour ce type de jeu d’action. C’est l’un de nos jeux PS5 préférés et nous y avons passé des heures interminables.

3. Returnal

Raisons d’acheter :

Visuellement spectaculaire

Terriblement difficile

Un défi difficile

Et si Hades ressemblait davantage à Death Stranding, vous donnait des armes spatiales et était beaucoup plus sadique ? C’est Returnal, un roguelike d’une beauté stupéfiante et d’une difficulté hilarante qui vous fera inventer de nouveaux jurons grâce à ses courses exceptionnellement longues : si vous vous trompez, et vous vous tromperez souvent, vous devrez revenir sur vos pas. Le maniement des armes est merveilleux, les environnements sont époustouflants et les ennemis sont redoutables ; Returnal est beau, passionnant et vraiment, vraiment, vraiment difficile.

4. Deathloop

Raisons d’acheter :

Un concept qui tue

Des décors que vous aurez envie de lécher

Dur mais pas trop dur

Si vous aimez Returnal ou Hades, vous allez adorer ce jeu. Arkane Studios, célèbre pour l’incroyable série Dishonored et Prey, a créé sa propre version du genre de la boucle temporelle et il pourrait bien s’agir du meilleur jeu PS5 que vous pouvez acheter en ce moment. Selon le Guardian, il s’agit d’une « version interactive hyper-violente de Groundhog Day réalisée par John Woo dans ses meilleurs moments, avec des décors volés au Moulin Rouge ». Nous pensons que c’est un peu exagéré. Que vous vous y plongiez pour une partie rapide ou que vous vous y installiez pour une session prolongée, Deathloop est un peu comme Hadès en ce sens qu’il est juste à point : suffisamment difficile pour être un vrai défi, mais pas trop pour que vous abandonniez avec dégoût. C’est un véritable régal pour les yeux, une aventure pleine d’adrénaline à laquelle vous reviendrez sans cesse.

5. Ghost of Tsushima : director’s cut

RAISONS D’ACHETER:

Une beauté exceptionnelle

Une échelle épique

La version définitive

C’est l’un de ces jeux que vous montrez à vos amis non PS5 pour montrer votre console : ce qui était joli sur PS4 est absolument époustouflant dans son incarnation PS5. Vous incarnez un Samouraï, luttant pour protéger l’île de Tsushima pendant l’invasion mongole du Japon féodal. C’est une réussite incroyable, tant sur le plan artistique que technique, et l’un des jeux PS5 les plus intéressants auxquels vous jouerez.

6. Death stranding : director’s cut

Raisons d’acheter :

Ne ressemble à rien d’autre que vous ayez joué

Utilisation optimale de la puissance de votre PS5.

Comme l’original, mais en mieux

On ne sait jamais ce que l’on va obtenir d’un jeu d’Hideo Kojima, mais même selon les critères du gourou des jeux, celui-ci est un peu particulier : vous êtes un postier qui livre des colis dans une Amérique post-apocalyptique et vous allez soit aimer ce jeu de tout votre cœur, soit le détester de toutes les fibres de votre être. Le jeu divise vraiment : certains le considèrent comme un chef-d’œuvre tandis que d’autres le trouvent « incroyablement ennuyeux ». Son score métacritique de 86% suggère que les premiers sont beaucoup plus nombreux.

7. Far Cry 6

Raisons d’acheter :

Ce pourrait être le Far Cry le plus ambitieux jamais réalisé.

Giancarlo Esposito !

Il s'agit d'une précommande – il sortira le 7 octobre – mais la combinaison de Far Cry et de Giancarlo Esposito fait de Far Cry 6 un produit facile à vendre. Le dernier opus de la franchise Far Cry introduit une nouvelle île, Yara, où vous êtes un combattant de la guérilla luttant contre un dictateur vicieux.

8. Sackboy – Une grande aventure

Raisons d’acheter :

Jeu de plates-formes en 3D rapide et amusant

Retour audio et haptique 3D

Personnages adorables

Tout le monde aime Sackboy, et dans cette aventure, il est de retour pour des jeux de plateforme en 3D frénétiques et amusants. Une fois de plus, c’est la version PS5 qu’il faut choisir grâce à ses temps de chargement rapides, son son 3D et son retour haptique.

9. Assassin’s Creed Valhalla

Raisons d’acheter :

Beau et mortel

Des raids épiques et de superbes pièces d’exposition.

L’Angleterre de l’âge des ténèbres ramenée à la vie

Les jeux AC ont toujours été magnifiques, mais vous n’avez jamais vu un jeu Assassin’s Creed aussi beau. Situé dans l’Angleterre de l’âge des ténèbres, Valhalla offre un monde ouvert magnifique et mortel de raids épiques et de spectacles à couper le souffle, et ce monde est incroyable sur la PS5. C’est un jeu dans lequel il faut se perdre.

10. Demon’s Souls

Raisons d’acheter :

Incroyablement atmosphérique

Environnements magnifiques

Péniblement difficile

Il existe deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui pensent que Demon’s Souls est si difficile qu’il frise le sadisme, et il y a ceux qui se moquent de ces gens. Si vous vous moquez des modes faciles et préférez que votre niveau de difficulté soit plus horrible que celui des plus hardcore, vous adorerez la combinaison de superbes graphismes et d’un jeu de hack-and-slash ridiculement difficile. Demon’s Souls est peut-être le plus facile des jeux Souls, mais il reste beaucoup, beaucoup plus difficile que la moyenne des jeux PS5.

11. Spider-man : Mile Morales

Raisons d’acheter :

Miles est un personnage génial

Superbe à regarder

Mouvements fluides et gameplay captivant

Spider-Man est bien, mais Spider-Man : Miles Morales est encore mieux. Il est incroyable en 4K HDR, il présente un New York incroyablement réaliste qui a l’air spectaculaire, et à 60fps, c’est un plaisir absolu de se balancer de gratte-ciel en gratte-ciel. Miles est un personnage génial, l’histoire est amusante et les dialogues claquent, et bien sûr l’action est palpitante.

12. Control : Ultimate Edition

Raisons d’acheter :

Une histoire et des graphismes époustouflants

Grande collection d’armes et de pouvoirs

La bizarrerie vous colle à la peau

Control était déjà très bien sur PS4, mais il est encore plus étonnant dans sa version PS5. Les graphismes à tracé de rayons de l’édition ultime le rendent encore plus beau à regarder que l’original, et comme il inclut les deux DLC, il est également plus durable. À bien des égards, on a l’impression que c’est le jeu qu’il aurait dû être : la version PS4 a connu des problèmes de performances, mais vous pouvez jouer à la PS5 en mode Performance à 1440p à 60 images par seconde.

Control est l’un des jeux les plus étranges auxquels vous jouerez, bien que si vous êtes familier avec son prédécesseur Alan Wake – qui se déroule dans le même monde et qui est sur le point d’être réédité pour la PS5 – vous aurez une idée de ce à quoi vous attendre de la part d’un jeu qui fait la part belle à l’inattendu. Nous ne vous spoilerons pas, si ce n’est que votre mission, qui consiste à retrouver votre frère disparu, vous entraîne dans un bâtiment mystérieux qui semble échapper aux lois de la physique, de la gravité ou de la raison. Il s’agit d’un jeu de tir à couper le souffle, aux sauts effrayants et souvent incroyablement tendu, qui prend des genres de jeux et de films familiers et les plie en de nouvelles formes bizarres.

13. Borderlands 3

Raisons d’acheter :

Plus d’armes que vous ne pourriez jamais imaginer

Des mondes et des lieux de jeu très variés

Beaucoup de DLC lorsque vous avez terminé l’histoire.

Chuchotez-le. Nous pensons que la série Borderlands est plus amusante que Halo, et pas seulement à cause de la quantité quasi-infinie d’armes à feu et du chaos toujours plus grand. Si l’humour ne vous rebute pas – Borderlands 3 a un côté très online cette fois-ci, et certains des personnages clés ne sont que des YouTubers – la campagne est brillante en solo ou en mode coopératif et il y a beaucoup de mondes intéressants à explorer en tirant sur des gens variés avec des armes de plus en plus farfelues.

La version PS5 exploite à merveille les commandes DualSense, offre un son 3D et permet d’accueillir jusqu’à quatre joueurs en coopération locale ; vous avez également le choix entre le mode performance et le mode résolution pour pousser votre PS5 dans ses derniers retranchements. Borderlands 3 sur PS5 est sans aucun doute la meilleure expérience Borderlands que vous puissiez vivre sur une console.

14. Cyberpunk 2077

Raisons d’acheter :

Bien meilleur sur PS5 que sur PS4.

Excellentes options de personnalisation et d’amélioration

Le combat est génial, surtout quand on monte en niveau.

Controversé, nous le savons. Mais si ce jeu trouble et souvent outrancier ne tire pas encore parti de la puissance de la PS5 – pour une ville animée, chaque rue semble terriblement vide par rapport à la version PC – et s’il est encore loin d’être le bijou d’avant-garde qu’on nous avait promis, Cyberpunk 2077 reste extrêmement plaisant à jouer. Il est particulièrement bon lorsque vous montez de niveau et que vous commencez à avoir des trucs amusants comme des bras en ciseaux géants et des armes ridiculement surpuissantes, et même s’il n’est pas aussi intelligent qu’il le pense – par exemple, ses tentatives de satire du sexisme passent juste pour du sexisme – c’est néanmoins une excellente aventure.