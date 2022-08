Actuellement, les gens restent devant l’écran de leur ordinateur ou de leur smartphone pour se divertir. Divertissements destinés à toutes les catégories d’âges, les jeux en ligne sont des distractions qui permettent de passer son temps, et parfois même de gagner un peu d’argent. Jeux de cartes, jeux de société, machines à sous ou encore roulette, nombreux sont les types de jeux que vous pouvez trouver sur Internet. Afin de repérer la plateforme idéale, il est important de connaître les sites de jeux en ligne les plus populaires.

Où et comment jouer à des jeux en ligne ?

En principe, ce sont dans les casinos virtuels que vous pouvez jouer à différentes sortes de jeux. Sécurisé et fiable, le Casino Joka est une plateforme où vous pouvez découvrir plus de 1 000 jeux de hasard. Pour prouver son authenticité, ce site dispose d’une licence Curaçao et collabore avec les meilleurs éditeurs de jeux. Sur https://www.casinojoka.info/fr, vous retrouverez donc des jeux de roulette, baccarat, poker ou des jeux de table classiques.

D’une autre part, sachez qu’il existe des plateformes qui proposent des jeux en ligne sans téléchargement. Contrairement aux casinos virtuels, elles ne se limitent pas aux jeux de cartes et aux jeux de hasard. Parmi les sites de jeux en ligne les plus populaires, il y a Y8, Friv, Kizi ainsi que Armor Games. Ne réclamant ni d’inscription ni de download, ces pages web peuvent comporter des jeux de course, action, tir, puzzle, stratégie, etc.

Les avantages de jouer dans un casino en ligne

Accessibles à tout moment et sur n’importe quel support connecté, les casinos en ligne permettent d’avoir plus d’intimité, voire même de garder son anonymat. En effet, vous n’êtes pas obligé d’y dévoiler votre apparence, ce qui est indispensable lorsque vous allez placer une grosse mise. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans cet établissement virtuel, il n’y a pas d’heure d’ouverture et de fermeture. Vous pouvez ainsi jouer à vos jeux favoris à tout moment.

L’autre avantage des casinos en ligne est qu’ils offrent souvent plusieurs types de bonus. Dès la réussite de votre inscription, par exemple, vous aurez la chance de recevoir des jetons, des tours gratuits ou encore des free spins sur une machine à sous. Sur certains sites, vous pouvez également tester des applications en version démo, sans l’obligation d’y mettre de l’argent réel.

L’utilisation des crypto monnaies auprès des sites de jeux en ligne les plus populaires

Depuis déjà quelques années, la majorité des plateformes consacrées aux jeux en ligne acceptent les paiements et les retraits via crypto monnaie. Celui-ci peut remplacer les devises traditionnelles, mais il n’est utilisable que sur Internet. Si vous ne voulez pas placer l’argent dans votre compte bancaire, il suffit donc d’utiliser son portefeuille électronique. BTC, BCH, ETH, XLM ou encore LTC, sachez qu’il existe de nombreuses variantes de crypto-monnaies.

Bien que ce type d’argent virtuel soit en pleine expansion, il reste tout de même sécurisé et sa transaction est rapide. Pour information, l’envoi ou la réception d’un bitcoin se fait en moins d’une minute. Lorsque vous souhaitez retirer vos gains dans un casino en ligne, vous n’allez pas attendre plusieurs jours avant de les recevoir dans votre compte. Vous pouvez donc facilement utiliser vos crypto-monnaies sur les sites de jeux en ligne les plus populaires.