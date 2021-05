Si pour toute entreprise il est essentiel de gagner de nouveaux clients, il est encore plus vital de fidéliser les clients déjà existants. Pour ce faire, les marques adoptent des stratégies de fidélisation plus ou moins innovantes qui ont pour but de développer un attachement affectif du client à la marque. Nous vous proposons ici quelques solutions marketing qui font leurs preuves pour fidéliser efficacement sa clientèle.

Source : Pexels

Les entreprises rivalisent d’innovations et de technologies afin de réinventer l’attachement du client et de le fidéliser sur le long terme. La tâche semble de plus en plus compliquée pour les marques, selon un récent sondage d’Opinion Way pour Les Echos.

Elles doivent désormais faire preuve de petites attentions et développer le côté “humain”. Mais il existe des solutions avérées pour optimiser la fidélisation de ses clients.

La solution la plus classique : les points de fidélité

Pour donner à sa clientèle l’envie de rester, les entreprises ne manquent pas d’inventivité. En plus de proposer un contenu de qualité régulièrement mis à jour comme expliqué dans un autre article de TechMeUp, de nombreuses marques proposent des points de fidélité ou smiles. Les grands supermarchés comme Carrefour, Leclerc ou encore Auchan utilisent cette stratégie depuis bien longtemps.

Ces points de fidélité accumulés peuvent ensuite être convertis en promotions que les clients pourront recevoir sur leurs achats futurs. Les grandes entreprises de transport comme la SNCF et Air France proposent également des cartes qui permettent de cumuler ces points de fidélité.

De plus petites enseignes et e-shops ont aussi recours à ce genre de stratégies pour garder leurs fidèles clients.

La solution la plus rentable : le cashback

Le cashback est également une technique marketing de fidélisation très efficace. Comme pour les points de fidélité, les clients se voient attribuer une carte de fidélité, qui leur permettra d’accumuler des points leur donnant droit à un remboursement d’une partie de leurs achats sous forme de “cash”, ou d’argent directement versé sur leur compte bancaire.

Les grandes enseignes de fast-fashion ont souvent recours à ce genre de stratégie tout comme les casinos en ligne, qui proposent parfois des bonus cashback à leurs clients. Ces derniers peuvent ainsi récupérer une petite partie de l’argent (souvent 5 ou 10%) qu’ils ont perdu dans la semaine.

La solution la plus traditionnelle : les échantillons gratuits

La solution marketing la plus traditionnelle réside sans doute dans les échantillons gratuits de produits. Les enseignes de cosmétiques comme Séphora mais aussi Lush en ont fait leur stratégie favorite. Les amateurs de jeux de hasard en ligne sont également habitués à ce genre de récompenses. Les bonus de tours gratuits sont l’un des moyens les plus populaires d’attirer de nouveaux joueurs.

Ils permettent en effet de tester les machines à sous et ses dynamiques de jeu avant de commencer à jouer de l’argent. Des plateformes comparatives comme VegasSlotsOnline listent les casinos proposant les meilleurs bonus de gratuits et les classifient selon qu’il s’agisse d’offres promotionnelles ou encore de tours gratuits accessibles au joueur avec ou sans dépôt d’argent préalable.

La solution la plus innovante : les actions boursières

Certaines entreprises poussent le concept encore plus loin. Pour fidéliser leurs clients, elles leur proposent d’acheter des parts de l’entreprise. Si cette stratégie est encore peu connue, elle se répand rapidement auprès des grandes enseignes comme Coca-Cola, Amazon, Boeing, Google et Netflix. Popularisée par la start-up Bumped, elle permet aux clients d’acquérir des parts d’actions à chaque dépense dans une boutique affiliée.

Bumped regroupe quelque 1 000 références dans 16 secteurs tels que le voyage, la mode, l’automobile, l’alimentaire… Si ce type de fidélisation peut être avantageux pour les clients, il l’est surtout pour les marques. Selon une étude dirigée par la Columbia Business School, qui se base sur les observations de Bumped, ce type de stratégie permettrait d’augmenter de 40% les sommes que les clients-actionnaires dépensent dans cette entreprise.

Love what you own with Bumped. 💙 Shop your favorite brands– get ownership in them. Become an owner when you start for free today. #BumpedApp pic.twitter.com/Yo1JKXpAOx — Bumped (@bumped) April 19, 2021

La fidélisation des clients est un aspect important de toute stratégie marketing. En effet, il est bien plus onéreux pour une marque de convertir de nouveaux clients plutôt que de fidéliser les clients déjà existants.

Pour ce faire, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre, qui dépendent de l’entreprise et de son rapport aux clients.