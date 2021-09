Netflix est en ce moment le meilleur endroit où regarder les séries et films en streaming. Cela est dû à l’étendu catalogue qu’ils proposent. Mais si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il “n’y a pas” toutes les séries ou tous les films sur Netflix, des séries et films que Netflix est censé avoir, cet article est pour vous.

Comment votre adresse IP fait que le contenu de Netflix soit bloqué pour vous?

Le catalogue que Netflix vous propose dépend de votre géo-localisation. Et comment est-ce que Netflix sait où vous vous trouvez? Votre adresse IP: cette adresse est un mélange de chiffres et de lettres que votre fournisseur internet vous accrédite, et sur cette adresse il est écrit, entre autres, que vous êtes en France par exemple.

Si vous voulez donc avoir accès au catalogue Netflix des États-Unis, qui est beaucoup plus large, ou au catalogue Japonais ou d’où qu’il soit, il vous faudra pouvoir changer d’adresse IP. Et c’est exactement ce que font les VPN.

Droits de diffusion et restrictions régionales

Netflix est une compagnie globale qui pourvoit des services de streaming partout dans le monde. Or, qu’elle soit globale ne signifie pas qu’elle ne soit pas assujettie aux droits de diffusion locaux. Il n’existe donc pas un catalogue Netflix complet pour tous, mais divers catalogues partiels, dont le contenu dépend de la région dans laquelle se trouve l’utilisateur. Le tarif de Netflix est donc à peu près le même pour tous, mais ce qu’il offre non, ce qui est bien dommage.

Comment pouvoir donc contourner ces restrictions régionales et accéder à Netflix US ?

La solution: un VPN de confiance.

Les VPN ont des serveurs partout dans le monde. Lorsque votre connexion passe à travers l’un de leur serveurs, dont vous pouvez piocher la localisation que vous préférez, votre adresse IP change pour celle du serveur du VPN. En d’autres mots, vous pouvez changer d’adresse IP autant de fois que vous le voulez et la changer pour celle de n’importe quel pays de votre choix plusieurs fois par jour! Vous voulez une adresse IP des États-Unis? Il vous suffira d’aller sur l’application du VPN et cliquer sur le serveur des États-Unis, automatiquement votre connexion apparaîtra comme étant américaine alors que vous êtes en réalité en France!

Pour plus de détails sur comment marche exactement un VPN, nous vous conseillons de lire ce superbe article: VPN – Qu’est-ce qu’un VPN ? Définition d’un VPN ici (purevpn.fr)

Comment choisir le bon VPN?

Si vous avez peur, une fois connecté au VPN, de ne pas pouvoir vous connecter à Netflix US, il faut savoir que Netflix sait très bien qu’il y a des gens qui se connectent par ce biais là, ils ont donc mis sur liste noire certains types d’adresses IP. Il faut notamment se méfier des VPN gratuits, pour des raisons de sécurité mais, et ce qui nous intéresse ici, de connectivité.

PureVPN, parmi d’autres, est un VPN qui vous permettra de vous connecter sans problèmes. Possédant des serveurs dans plus de 140 pays différents vous pouvez être sûr de ne rater aucun catalogue Netflix en ligne, du pays qu’il soit. Un autre avantage de PureVPN est que c’est un des plus fiables en question de sécurité et anonymat en ligne et que cela est certifié par KPMG: aucun historique de votre connexion ne sera gardé et vous serez presque intraçable en ligne.

Conclusion

Que vous vouliez voyager et encore profiter du Netflix France, ou que vous vouliez avoir accès à des contenus restreints chez vous, un VPN s’avère être LA solution en plus de vous protéger contre le piratage et de garder vos informations privées en sécurité.