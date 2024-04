Le secteur des jeux vidéo est un univers en perpétuelle évolution. Chaque année apporte son lot de nouveautés et de sorties marquantes. En 2024, cette tendance se poursuit avec une sélection de jeux très intéressants. Découvrez dans cet article les meilleurs jeux vidéo à découvrir cette année.

Alone in the Dark

Apparu pour la première fois en 1992, Alone in the Dark signe son grand retour sur le devant de la scène avec un remake ambitieux. Cette version remasterisée propose une aventure captivante dans le manoir hanté de Derceto, situé en Louisiane. Cette demeure est un asile psychiatrique cachant de lourds secrets. Des mystères que tentent de percer les deux protagonistes Edward Carnby et Emily Hartwood.

Le nouvel Alone in the Dark se distingue principalement par son utilisation de la perspective à la troisième personne, directement inspirée de l’auteur HP Lovecraft. Le joueur dispose ainsi d’une vision optimale de toutes les actions de son personnage. Cela permet de mieux contrôler l’avatar et d’améliorer l’expérience immersive. De même, le jeu bénéficie d’un casting d’exception. Pour incarner les personnages principaux, l’équipe de développement a fait appel à des acteurs de renom, notamment David Harbour (Edward Carnby) et Jodie Comer (Emily Hartwood). Leur participation apporte une dimension personnelle à l’expérience de jeu.

En outre, il faut ajouter que le gameplay d'Alone in the Dark est captivant. Inspiré de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, il combine des éléments d'exploration, de résolution d'énigmes ainsi que des phases d'actions. Par ailleurs, le jeu propose plusieurs fins différentes en fonction des choix du joueur tout au long de l'aventure. Cela encourage sa rejouabilité.

Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 est un jeu vidéo d’Action-RPG développé et publié par Capcom. Ce jeu succède au premier opus nommé Dragon’s Dogma : Dark Arisen, sorti en 2012. Dans cette nouvelle version, le joueur est transporté dans le royaume de Gransys, un monde où règnent des créatures fantastiques. Ici, il incarne un pêcheur dont le cœur a été volé par un dragon. Ce pêcheur entreprend alors une quête épique visant non seulement à récupérer son organe, mais aussi anéantir les forces du mal.

Dragon’s Dogma 2 introduit de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Tout d’abord, il propose une personnalisation du personnage plus poussée. De la forme du visage à la démarche en passant par le choix de la race et les formes des tatouages, les options sont bien fournies. De même, le jeu se démarque par son système de combat dynamique et encore plus travaillé. Le joueur peut sélectionner son personnage parmi différentes vocations, notamment Combattant, Archer, Illusionniste, Guerroyeur, Voleur, Guerrier et bien d’autres. En fonction de son choix, il peut combattre ses ennemis à l’épée, à l’arc ou à l’aide de magie.

Par ailleurs, l’autre aspect remarquable de Dragon’s Dogma 2 est son monde ouvert et vaste. Des montagnes escarpées aux forêts luxuriantes en passant par les cavernes sombres, le royaume de Gransys regorge de lieux à explorer et des quêtes annexes à accomplir.

HellDivers 2

Vous appréciez les jeux de tir et les expériences multijoueurs ? HellDivers 2 est fait pour vous. Sorti depuis le 8 février dernier, ce jeu rencontre un succès sans pareil. L’histoire de ce jeu se déroule dans un univers de science-fiction sombre et brutal où l’humanité est en guerre contre une race extraterrestre. Les joueurs incarnent des HellDivers, une unité d’élite chargée de protéger les humains contre des extraterrestres.

HellDivers 2 séduit principalement avec son gameplay stratégique et coopératif. Il encourage la collaboration et la communication entre les joueurs pour l’accomplissement des missions dangereuses. De même, ce jeu offre des options de personnalisation intéressantes et met l’accent sur la progression des personnages. Les joueurs peuvent améliorer leur avatar et débloquer de nouvelles capacités au fur et à mesure de leur évolution. Ainsi, ils deviennent encore plus performants et redoutables. HellDivers 2 est disponible sur PC et sur PS5.