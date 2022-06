Que ce soit pour améliorer votre smartphone, le rendre plus polyvalent, le protéger ou lui donner du style, il est important de passer par la case accessoire.

Ils sont formidables pour rendre votre téléphone encore plus extraordinaire qu’il ne l’est déjà. Mais le choix est tellement vaste qu’il est difficile de s’y retrouver. Pour vous faciliter la vie, nous avons donc créé cette liste de 5 accessoires dont votre téléphone a absolument besoin ! Allons-y.

Première étape : une protection d’écran

Vous avez un nouveau téléphone ? Félicitations ! Maintenant vous pouvez lui offrir une protection d’écran. L’écran de votre téléphone est la partie la plus fragile. Il suffit d’un geste maladroit et vous risquez de vous retrouver avec un écran cassé, alors que votre téléphone est encore neuf. Sachant que la réparation peut coûter la moitié du prix de votre appareil, il est tout à fait inutile de prendre ce risque. Protégez toujours l’écran en priorité !

Deuxième étape : une coque de protection

Maintenant que vous vous êtes occupé de l’écran, il est temps de protéger le reste du téléphone. Tout le monde a déjà fait tomber son téléphone au moins une fois. Et si vous êtes ne serait-ce qu’un peu maladroit, vous l’avez probablement fait tomber de nombreuses fois. Mais le problème, c’est qu’à chaque choc, votre téléphone s’abîme un peu plus, le rendant parfois totalement inutilisable. Pour éviter cela, offrez-lui une coque de protection pour téléphone qui le protégera de ses futures chutes et cavalcades.

Pour se déplacer : le support de voiture

De nos jours, votre téléphone est bien plus qu’un simple appareil pour passer des coups de fil. Vous pouvez l’utiliser comme GPS, lecteur de musique ou le connecter en mains libres dans votre voiture. L’achat d’un support de téléphone fiable pour votre voiture vous permettra non seulement de protéger votre appareil en cas vibrations ou de chocs sur la route, mais vous facilitera également la vie en le rendant plus fonctionnel. Ce sera quand même bien mieux que de le jeter sur le siège passager ou dans le porte-gobelet. Et il n’aura pas à se frotter à vos clés ou votre petite monnaie, il restera donc en bon état plus longtemps.

Pour les vacances : une pochette étanche

Vous et votre téléphone méritez des vacances en bord de mer. Mais d’un point de vue fonctionnel, l’eau et le sable ne font pas bon ménage avec l’électronique. Et puis, ils sont plutôt envahissants, au point que vous ne pourrez plus les déloger. Alors si vous voulez éviter ce type de problème, mettez votre téléphone dans une pochette étanche lorsque vous êtes au bord de l’eau ou sur la plage. Vous pourrez ainsi continuer à envoyer des SMS et des photos tranquillement depuis votre piscine !

Pour la simplicité : le chargeur sans fil

Ne pas avoir à se préoccuper de tous ces câbles emmêlés et ces connecteurs qui ne fonctionnent pas, c’est quand même plus pratique ! Avec le sans fil, vous oublierez ces chargeurs capricieux qu’il fallait ajuster au millimètre près pour qu’ils commencent à charger. Vous pourrez également poser votre téléphone simplement dessus et le reprendre quand vous le voulez, sans avoir à arracher le câble de la prise en partant ! Facilitez-vous l’usage de votre téléphone et offrez-vous un chargeur sans fil.