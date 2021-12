Que propose la tablette MatePad T 10 d’Huawei en termes de design et d’images ? Pour permettre une bonne prise en main de la tablette huawei 32go, le fabricant l’a conçu avec un poids léger de 450 g. Le format est également étudié pour faciliter son rangement et son transport. Il en est de même pour l’épaisseur de l’appareil, limitée à 7,85 millimètres. Le choix d’une coque résistante en aluminium et d’un revêtement mat donne un design à la fois sobre et esthétique au T10. Du côté des accessoires de capture d’images, la tablette présente à l’avant, une caméra de 2 mégapixels complétée à l’arrière par une autre de 5 mégapixels. Ces deux objectifs possèdent respectivement une résolution vidéo de 1280 x 720 hd et 1980 x 1080 full hd. Les photos prises restent généralement de bonne qualité.

Une tablette pratique dotée d’un bon mix de technologies

L’utilisateur de la tablette MatePad T 10 d’Huawei profite d’une bonne expérience visuelle grâce à une dalle Ips Lcd de taille 10,1 pouces. Les affichages à l’écran sont en full Hd avec une résolution graphique de 1920 x 1200 pixels. Parmi les technologies utilisées pour assurer une qualité visuelle adéquate figure l’outil eye comfort. Le principal avantage qu’il fournit est la réduction des effets de la lumière bleue émise. La marque a intégré également un mode nuit permettant d’atténuer la luminosité tout en maintenant une excellente netteté d’écran. Mieux, bénéficiez d’une facilité de lecture avec l’option d’affichage ebook, idéale pour lire des documents numériques.

La tablette tactile T10 convient parfaitement pour la lecture de tout type de bandes multimédia. Un système de haut-parleurs au nombre de quatre permet d’optimiser le son pour une écoute confortable et nette. L’ajout de la technologie listen 6.1 conçue par les ingénieurs de la marque contribue à la qualité du rendu audio. Les passionnés de musique instrumentale seront satisfaits par les effets acoustiques produits par ces dispositifs audio. Il est possible de partager des fichiers sonores avec d’autres périphériques. L’appareil fonctionne par exemple en association avec les téléphones mobiles grâce à la présence d’un bluetooth 5. Visitez le lien ci-après pour plus de détails sur la matepad de huawei.

Quelles sont les autres fonctionnalités clés de la tablette huawei ?

Deux variantes de la tablette MatePad T 10 d’Huawei sont proposées par les magasins e-commerce, les fournisseurs de matériels high-tech ou les boutiques Huawei. Le modèle 32 Go reste la version la plus vendue avec une mémoire vive de 2 Go. Un emplacement carte mémoire est prévu et permet d’augmenter l’espace stockage de plus de 500 Go supplémentaire. L’outil ne peut pas avoir accès aux services google. Toutefois, il reste fonctionnel via le système d’exploitation Android 10, le processeur Kirin 710A ainsi que le système EMUI 10.1.

La boutique d’applications créée par Huawei, appgallery permet de télécharger, installer une variété de programmes. De nombreux utilisateurs classent la tablette MatePad T 10 d’Huawei parmi les accessoires hightech à emporter avec soi lors d’un voyage. Elle est rechargeable via Usb-c et garantit une autonomie optimale grâce à une batterie de 5100 mAh.