Dans le monde du travail, les codes évoluent rapidement et les attentes des collaborateurs également. Pour s’adapter au vent du changement, il est donc nécessaire de savoir changer et mettre en place de nouvelles actions pour conserver un haut niveau de productivité. Aujourd’hui, la tendance, notamment dans les start-up, toujours en avance sur les usages, est à l’organisation de moments à la fois classiques et innovants, fédérateurs et stimulants : les séminaires.

Si le séminaire existe depuis longtemps, sa forme est en train d’évoluer. Le cadre se doit toujours d’être rigoureusement choisi, les activités ordonnées et les besoins en personnels pourvus mais l’organisation d’un séminaire pour une start-up doit aujourd’hui se faire rapidement car le temps est une ressource de plus en plus précieuse. Pourtant, la qualité de votre interlocuteur est déterminante pour la réussite de votre événement. Voici donc quelques conseils pour bien choisir. Détails.

Éléments de base de l’organisation d’un séminaire pour une start-up

Tout le monde sait désormais que l’organisation d’un séminaire pour une start-up est essentielle au maintien de la cohésion de ses équipes. Ces moments un peu à part permettent en effet de renforcer les liens, d’offrir aux collaborateurs un espace d’expression particulier mais sont aussi une opportunité d’instiller un nouveau souffle à une équipe fatiguée. Le plus important est donc de savoir déterminer les objectifs de l’événement pour faire le choix le plus pertinent de ses modalités.

C’est pourquoi il est indispensable de passer par les services d’un catalogue en ligne comme Aléou qui répertorie un grand nombre de salles de conférence, de séminaires ou de formations dans des lieux très variés. Mais il ne faut pas oublier non plus l’animation du séjour qui se doit d’être prise en charge par des professionnels compétents. Sur le site Aléou.fr, vous aurez donc aussi la possibilité de convoquer des traiteurs, des animateurs ou même des photographes pour tous vos événements !

Le choix d’une organisation maison

Face à l’événement, deux types de méthodologies sont possibles. Pour les structures qui ont du temps à y consacrer, l’organisation de séminaire peut se faire de manière autonome. Pour cela, le site Aléou permet de sélectionner, de comparer puis de réserver des lieux d’exception à la hauteur des objectifs de votre séjour. Vous pourrez ainsi négocier directement avec le prestataire en fonction de la durée de la location ou de vos besoins particuliers par exemple.

Ceci vaut également pour tous les professionnels afférents à l’événementiel que vous engagerez pour votre séjour. La grande variété du catalogue de Aléou lui permet de répondre à toutes les situations, quelles que soient les composantes de votre événement. En parcourant ses pages, vous constaterez que l’organisation d’un séminaire pour une start-up peut inclure des animations de tous ordres, peut-être même y dénicherez-vous des idées auxquelles vous n’auriez jamais pensé !

Déléguer l’organisation de son séminaire à des professionnels

Pour ceux qui n’ont que peu de temps à consacrer à l’organisation de l’événement, il est également possible de déléguer tout ou partie de ces phases de prospection et de préparation. Le site Aléou propose donc un service d’accompagnement qui vous permet de simplement transmettre vos besoins par le biais d’un briefing de séminaire à un collaborateur de l’enseigne. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à vaquer à vos occupations et attendre le retour de votre interlocuteur.

Celui-ci commencera par vous présenter une sélection de lieux correspondant à vos dates et vos attentes particulières. Une fois votre choix entériné, votre interlocuteur particulier se charge de trouver, sélectionner puis de négocier la prestation des intervenants. Les détails réglés, un devis complet et clair vous est transmis. En plus, il est même possible de déléguer la communication autour de l’événement, la gestion du déplacements des invités et tous les aspects de votre séjour. Avec eux, l’organisation d’un séminaire pour une start-up sera un véritable jeu d’enfant !