L’achat du Bitcoin en ligne se fait par l’intermédiaire des plateformes d’échange de cryptomonnaies. Avec le nombre pléthorique de ces plateformes et la diversité de leur méthode d’achat, il est en revanche fastidieux de faire un bon choix. Heureusement qu’il existe des exchanges de bitcoin qui sont sécurisés et faciles à utiliser. Voici un guide qui, en plus de vous présenter les raisons d’investir dans le bitcoin, vous explique les étapes à suivre pour l’acheter sur le meilleur des exchanges.

Qu’est-ce que le bitcoin ?

Invention du mystérieux Satoshi Nakamoto, le bitcoin, communément appelé BTC, est une monnaie virtuelle qui a vu le jour depuis 2008. Il s’agit en réalité d’une cryptomonnaie (monnaie cryptée) dématérialisée qui fonctionne sur la base de la blockchain. Cette dernière est une forme de chaîne de bloc ou de nœuds par lesquels transitent les opérations d’échange de bitcoins. Concrètement, contrairement à la monnaie classique, les bitcoins sont stockés dans des portefeuilles numériques sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Pour remplir un portefeuille, il est possible d’acheter directement des bitcoins en ligne sur une plateforme en suivant le guide qui se retrouve sur acheter-des-bitcoins.fr. En fait, l’échange de bitcoin entre deux personnes se fait sous le contrôle des mineurs. Contrairement à un système de transfert classique, les transactions de bitcoin ne sont pas régies par une autorité de régulation. Il faut toutefois des personnes pour valider les opérations d’échange : ce sont les mineurs. Pour valider les transactions, les mineurs effectuent des calculs mathématiques pour chaque transaction. En récompense, ils reçoivent en retour des cryptomonnaies.

Notez que la technologie de la blockchain intervient dans plusieurs autres domaines que celui des finances.

Quels sont les avantages d’acheter du Bitcoin ?

Le bitcoin présente de nombreux avantages, c’est d’ailleurs pourquoi il est très prisé des investisseurs.

La technologie de la Blockchain

L’intérêt que suscite le bitcoin provient en majeure partie de la technologie à laquelle il est rattaché. Avec la blockchain, les transactions entre les détenteurs de bitcoin se font sans intervention d’une tierce personne. C’est le réseau lui-même qui par l’intermédiaire des opérations de minage assure la validation des opérations d’échange. C’est cette particularité qui permet à cette monnaie numérique de fonctionner sur la base d’un système décentralisé.

Des transactions gratuites

À la différence des transactions bancaires qui engendrent des frais de transfert, celle des bitcoins se fait la plupart du temps gratuitement.

Un moyen d’échanges

Si autrefois le bitcoin était une monnaie qui servait juste à effectuer des investissements en ligne, il est depuis un certain moment accepté comme moyen d’échange.

Pas de risque de dévaluation

La production du bitcoin est réglementée. Ainsi, la quantité totale qu’il est possible d’émettre ne peut pas dépasser plus de 21 millions d’unités. Cette monnaie électronique ne peut donc pas subir de dévaluation.

Disponible en tout moment

Le bitcoin est exempt de tous les risques liés à un compte bancaire. En effet, il n’existe pas de plafond de détention, ni de frais de pénalité, ni de risques de découvert. En plus de cela, il est immédiatement disponible pour toutes utilisations possibles.

Pas de risque d’inflation et probable future valeur refuge

Surtout, le bitcoin résiste aux crises financières plus que les monnaies classiques. Cela fait de lui une monnaie stable qui de plus inspire plus de confiance. Outre cela, les machines et programmes informatiques qui contrôlent le bitcoin gèrent au mieux le taux d’inflation contrairement à banque classique.

Quel est le meilleur site pour acheter du Bitcoin ?

L’acquisition du bitcoin se fait par l’intermédiaire des plateformes spécialisées appelées exchange. Il s’agit des sites qui fonctionnent exactement comme un courtier en ligne. Le meilleur d’entre eux est Etoro.

Etoro : la meilleure des plateformes d’achat de bitcoin

Etoro est créé depuis 2007. Il est pratiquement la meilleure des plateformes qui proposent du bitcoin par l’intermédiaire d’un CFD en France. Cela signifie que tous ceux qui achètent le bitcoin par l’intermédiaire de cette plateforme ne sont pas automatiquement propriétaires de leur monnaie numérique.

En plus des cryptomonnaies, elle propose des indices, des actions, des matières premières et les ETF. Etoro permet de suivre les transactions en ligne et est régulé auprès de plusieurs organismes, dont la FCA et le CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Les étapes pour acheter du bitcoin sur Etoro

Pour acheter du bitcoin via Etoro, voici les étapes à suivre :

Créer un compte utilisateur en s’inscrivant sur le site www.etoro.com : vous aurez à fournir quelques informations personnelles sur votre identité ;

: vous aurez à fournir quelques informations personnelles sur votre identité ; Procéder à la validation du compte utilisateur : pour les nouveaux inscrits, cette étape est obligatoire. Vous aurez à fournir une copie d’une de vos pièces d’identité en cours de validité ;

: pour les nouveaux inscrits, cette étape est obligatoire. Vous aurez à fournir une copie d’une de vos pièces d’identité en cours de validité ; Transférer le montant correspondant à la quantité de bitcoins à acheter plus une majoration : à ce niveau, il existe un large éventail de moyen pour effectuer le dépôt sur le compte créé. Notez que le dépôt minimum à effectuer est de 50 $ ;

: à ce niveau, il existe un large éventail de moyen pour effectuer le dépôt sur le compte créé. Notez que le dépôt minimum à effectuer est de 50 $ ; Choisir le bitcoin : pour rappel, etoro propose plusieurs cryptomonnaies. Choisissez dans la liste des cryptomonnaies disponibles le bitcoin ;

: pour rappel, etoro propose plusieurs cryptomonnaies. Choisissez dans la liste des cryptomonnaies disponibles le bitcoin ; Valider l’opération.

Une fois l’opération validée, vous recevrez automatiquement les bitcoins dans votre portefeuille cryptomonnaie.

Zoom sur d’autres plateformes d’achat de cryptomonnaies en ligne

Outre Etoro, d’autres plateformes proposent également la vente de bitcoin en ligne :

com : tout comme etoro, crypto.com propose plusieurs cryptomonnaies, dont le Bitcoin. Cette plateforme d’échange a la particularité de proposer des frais de transaction relativement moins chers ;

: tout comme etoro, crypto.com propose plusieurs cryptomonnaies, dont le Bitcoin. Cette plateforme d’échange a la particularité de proposer des frais de transaction relativement moins chers ; Binance : binance est la plateforme d’achat de bitcoin la plus utilisée. Cela s’explique par son système de sécurité qui jusque-là est le plus performant de toutes les plateformes de vente de cryptomonnaies en ligne ;

: binance est la plateforme d’achat de bitcoin la plus utilisée. Cela s’explique par son système de sécurité qui jusque-là est le plus performant de toutes les plateformes de vente de cryptomonnaies en ligne ; Revolut : revolut est une sorte de banque en ligne qui propose une gamme diversifiée de produits d’investissement dont les cryptomonnaies, notamment le bitcoin, et ce, par l’intermédiaire d’une carte de paiement ;

: revolut est une sorte de banque en ligne qui propose une gamme diversifiée de produits d’investissement dont les cryptomonnaies, notamment le bitcoin, et ce, par l’intermédiaire d’une carte de paiement ; Zengo : contrairement aux précédentes plateformes, zengo est tourné exclusivement vers les cryptomonnaies, dont le bitcoin. À partir de cette plateforme, vous pouvez acheter votre jeton et payer instantanément par carte bancaire. Notez qu’il est aussi possible d’effectuer le paiement de vos transactions via virement bancaire.

En revanche, l’investissement dans le bitcoin sur l’une ou l’autre de ces plateformes nécessite que l’on sache s’y prendre. Quelles sont alors les stratégies d’investissement à adopter ?

Quelles stratégies faut-il adopter pour investir dans le Bitcoin ?

Il existe en général trois grandes stratégies d’investissement dans toutes les cryptomonnaies, dont le Bitcoin :

Achat pour retour sur investissement : c’est la stratégie classique qui d’ailleurs est la plus utilisée des investisseurs. Elle consiste à acheter le bitcoin et le conserver sur des années. Quitte à le revendre dès qu’il aura gagné de la valeur ;

: c’est la stratégie classique qui d’ailleurs est la plus utilisée des investisseurs. Elle consiste à acheter le bitcoin et le conserver sur des années. Quitte à le revendre dès qu’il aura gagné de la valeur ; Spéculation : encore appelé du trading , il s’agit d’une stratégie qui consiste à acheter le bitcoin au bon moment et à le revendre très vite pour faire quelques bénéfices sur l’opération ;

: encore appelé du , il s’agit d’une stratégie qui consiste à acheter le bitcoin au bon moment et à le revendre très vite pour faire quelques bénéfices sur l’opération ; Investissement sur des ICOs : cette stratégie vise à investir dans le bitcoin pour la création d’une autre nouvelle monnaie. L’investisseur réalisera un profit sur son investissement dès que la monnaie créée prendra de la valeur.

L’investissement dans le bitcoin est-il un placement sûr ?

Quel avenir pour le bitcoin ?

Le bitcoin est un actif très volatil en raison de sa dépendance avec la loi du marché. Ainsi, une augmentation de la demande de cette monnaie numérique induira son appréciation. En période d’incertitude économique, il joue le rôle de valeur de refuge. Cela incite les investisseurs à y investir davantage. Bien qu’il connaisse une baisse actuellement, plusieurs investisseurs continuent d’en acheter. Cela signifie donc qu’ils anticipent un retour à la hausse de cette monnaie numérique. Jusque-là, rien ne prouve encore cette éventualité. Il faut juste noter que cet actif n’est pas réglementé.

Si le potentiel de gain avec le bitcoin est considérable, il ne faut pas occulter les pertes qui ne sont pas aussi négligeables. Avant donc d’investir dans le bitcoin, il faut considérer les facteurs qui déterminent ses variations. Quel qu’en soit, datant de 2008, le bitcoin est sans doute la cryptomonnaie la plus performante. Il fonctionne sur la base de la blockchain qui est une technologie décentralisée. Pour acheter du bitcoin, il existe plusieurs plateformes à consulter dont l’un des meilleurs est Etoro.