En ces temps connectés où la digitalisation impacte tous les secteurs de la vie des entreprises, l’administratif évolue comme les process. En France, la culture administrative est forte, rigoureuse et parfois même considérée comme un frein au développement du tissu économique mais il faut aussi prendre en compte ses aspects positifs en termes de sécurisation. Avec la digitalisation des comptes professionnels, les indépendants peuvent donc bénéficier de nouvelle fonctionnalités, à condition de savoir bien s’équiper.

Le compte professionnel pour les indépendants

Un compte bancaire professionnel est utilisé pour gérer les flux financiers liés à l’activité d’une entreprise. En France, toutes les entreprises ne sont pas tenues de disposer d’un compte professionnel. Seules les sociétés à capital social, comme les EURL, les SA ou les SAS par exemples le sont.

Les entreprises individuelles sont elles exonérées de cette obligation. Sauf pour les travailleurs indépendants dont l’activité de l’entreprise a dépassé 10 000 euros durant deux années civiles consécutives. Celles-ci seront alors obligées d’ouvrir un compte bancaire professionnel, comme par exemple ceux proposés par Blank.

Par ailleurs, il faut également comprendre que même si les travailleurs indépendants ne sont pas tous contraints d’ouvrir un compte professionnel, ils peuvent tout de même en tirer des bénéfices appréciables qui se manifesteront à la fois par une compatibilité plus lisible et plus claire mais aussi par des avantages portés par la digitalisation des comptes professionnels.

La digitalisation des comptes professionnels, un outil au service de votre succès

En général, pour les comptes bancaires professionnels, les frais de tenue de compte sont plus élevés que sur un compte destiné au particulier. Ceci s’explique avant tout par la proposition de services supplémentaires et adaptés aux besoins des entrepreneurs. Grâce au développement de l’offre en ligne, il est en plus possible de bénéficier de ces avantages à moindre coût. On vous recommande, pour savoir comment ouvrir un compte pro, de suivre le lien immédiatement !

Par ailleurs, la jouissance d’un compte professionnel permet de profiter d’une vision claire sur tous les événements liés à la vie du travailleurs indépendant. Vous pourrez y retrouver facilement vos dépenses professionnelles, les virements de vos clients, le paiement de vos cotisations professionnelles ou encore des multiples et diverses charges professionnelles liées aux secteurs dans lesquels vous opérez. Et avec la digitalisation des comptes professionnels, tout ceci ne vous coûtera presque rien !

Un compte professionnel étudié pour les indépendants

L’offre de Blank est particulièrement significative de la montée en gamme des comptes professionnels digitaux et leur intérêt pour les indépendants. D’abord, ses services sont toujours moins chers que leurs équivalents proposés par les banques en dur, un point essentiel pour toutes les micro-entreprises qui n’ont pas encore pu solidifier leurs revenus. Ensuite, l’application mobile est particulièrement bien adaptée à la vie rythmée des entrepreneurs, notamment grâce à l’automatisation de nombreuses fonctionnalités.

Cartes de paiement, assurances professionnelles, mise en place de virements ou autorisation de prélèvements, tout est accessible directement depuis votre smartphone. En outre, les services de Blank incluent des outils de gestion comptable et administrative qui réduiront drastiquement le temps dédié à la réalisation de ces tâches fastidieuses et chronophages.

Enfin, la qualité du relationnel est bien plus optimisée et réactive qu’avec les banques classiques, notamment grâce au souci permanent de personnaliser la relation affiché par Blank et ses collaborateurs !