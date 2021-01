Aujourd’hui, les réseaux numériques sont au cœur de notre quotidien. Pour passer commande d’un bon repas, réserver un chauffeur ou se faire livrer le dernier roman de leur auteur préféré, la plupart des Français utilisent désormais leur smartphone. Cet outil devenu incontournable offre les avantages de la simplicité, de la rapidité mais aussi de la diversité commerciale. Aujourd’hui, même les banques sont présentes sur les réseaux et proposent des services améliorés.

La banque en ligne était encore il y a peu réservée à un petit nombre de connectés. Certains lui reprochaient son manque de contact humain mais aujourd’hui, ce type de service en ligne fait désormais partie du paysage car il a montré tous les avantages qu’il procure au consommateur. Simplicité, réactivité, efficacité mais aussi et surtout tarifs plus abordables, les banques en ligne conviennent parfaitement à notre monde connecté et proposent même des supers cartes bancaires aux pouvoirs étonnants. Présentation.

La banque en ligne : une évidence

La disparition des banques physiques est inéluctable. En effet, se déplacer en agence à des horaires restreints, venir plusieurs fois dans la semaine pour récupérer un chéquier, déposer du liquide ou encore retirer des documents n’est plus cohérent avec les modes de vies de nos contemporains. Au contraire, la banque en ligne offre une grande souplesse d’utilisation qui permet notamment de pouvoir réaliser toutes ces opérations depuis chez soi grâce à son smartphone.

Avec la dématérialisation, bientôt l’argent liquide ne sera plus que le souvenir d’une époque révolue. Plus de retraits ni de dépôts, la bonne vieille agence bancaire deviendra alors complètement obsolète. Les banques en ligne ont déjà commencé à prendre le relais et leurs services personnalisables, la grande variété de leurs supers cartes bancaires et surtout leurs tarifs imbattables ont déjà conquis une grande partie des Français. Et avec 01banque-en-ligne.fr, le spécialiste de la banques en ligne, vous pourrez faire votre choix en toute connaissance de cause.

Des supers cartes bancaires similaires…

L’offre de banque en ligne s’est en effet largement étoffée ces dernières années. Toutes les grandes enseignes historiques ont développé leur propre filiale numérique et de nouveaux acteurs sont apparus sur le marché. Face à cette profusion, il n’est pas toujours facile de faire son choix pour le consommateur. Les comparateurs sont donc devenus des outils indispensables pour sélectionner des interlocuteurs adaptés et surtout bien comprendre les services de leurs supers cartes bancaires.

Chaque enseigne propose en effet des cartes intéressantes aux propriétés similaires. Par exemple, la carte Ultim de Boursorama Banque offre 80 euros de bienvenue à tout nouveau souscripteur, tandis que 30 euros seront offerts à tout nouveau client Mastercard Fosfo, 80 s’il prend l’option Gold. Ces cartes sont gratuites, comme la Hello Prime. Cependant la tenue du compte associé coûtera 5 euros par mois mais les trois premiers sont offerts en guise de bienvenue !

… mais légèrement différentes !

Les supers cartes bancaires des néobanques ont l’avantage d’être toujours gratuites, ce qui attire de nombreux consommateurs venus des banques traditionnelles. Elles sont en outre accessibles sans condition de revenus et permettent toutes de retirer et de payer gratuitement dans ou en dehors de la zone euro. Les différences sont donc minimes et le consommateurs choisira plutôt en fonction de ses habitudes ou bien sur la base d’une recommandation.

Il existe tout de même quelques variantes entre ces cartes. Le dépôt nécessaire à l’ouverture est par exemple très variable. Pour la Visa Ultim, il sera nécessaire de déposer 500 euros, 300 euros pour la Fosfo et seulement 10 euros pour la Hello Prime. Cette dernière imposera néanmoins de justifier d’un revenu minimal de 1000 euros par mois mais elle offre aussi la possibilité de déposer de l’argent dans un guichet BNP tout comme les chèques qui, pour les deux autres, devront nécessairement être envoyés par courrier.