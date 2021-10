En 2021, la cryptomonnaie semble être partout, dans les médias, sur internet et les réseaux sociaux. Difficile de passer à côté de cette nouvelle forme de monnaie totalement digitalisée et dont la croissance fulgurante (depuis son apparition en 2009) attire de plus en plus d’investisseurs. Il existe désormais plus de 7000 crypto-monnaies différentes et la taille du marché de la cybermonnaie dépasse les 1000 milliards de dollars américains, de quoi attirer et inspirer une multitude d’entrepreneurs !

La cryptomonnaie, un terme qui demeurait obscur pour le grand public il y a encore quelque temps, fait désormais partie du langage financier et de la culture populaire mondiale. Bitcoin a ouvert la voie et son succès incroyable depuis sa création a donné vie à d’autres crypto devises concurrentes comme Ethereum, Cardano, Binance Coin ou encore Tether et Dogecoin. Des marques connues à travers le monde, comme Starbucks, Tesla ou encore Sephora acceptent désormais des paiements en crypto-monnaie de la part de leurs clients. Une telle démocratisation ouvre évidemment la voie à la création de nouvelles entreprises ultra-novatrices.

Aux États-Unis, les crypto start-ups séduisent les investisseurs

Ces entreprises innovantes, généralement situées dans la fameuse Silicon Valley en Californie, n’ont que l’embarras du choix pour obtenir des investissements et lèvent des fonds colossaux pour se développer. En première ligne, BitPanda et BlockFi. Deux autres colosses de cette industrie en Amérique du Nord : Bakkt et Blockchain.com. Coinbase a également impressionné le monde de la cryptomonnaie avec sa croissance ultra-rapide, et Ripple avec sa valorisation à couper le souffle. Leur influence est telle que le gouvernement américain a récemment décidé de légiférer afin de sanctionner plus efficacement la cybercriminalité polluant l’industrie de la monnaie cryptographique, comme les demandes de rançons ou les transactions financières illégales. Le président Joe Biden envisage même d’intégrer la cryptomonnaie au système de déclaration de revenus aux Etats-Unis.

Des start-ups françaises à l’assaut de la cryptomonnaie

En France, tous les regards se sont portés récemment sur la start-up Ledger, créée en 2014 et considérée comme une crypto-licorne, autrement dit une start-up créée il y a moins de 10 ans, spécialisée dans la cryptodevise et valorisée à plus d’un milliard de dollars américains avant d’être cotée en Bourse. En effet, Ledger a annoncé en juin dernier une levée de fonds impressionnante de 380 millions de dollars (avec une valorisation d’1,5 milliards de dollars) devenant ainsi une des 16 licornes françaises aux côtés de Datalku, OVHCloud, Deezer, Blablacar, Backmarket, Contentsquare, Sorare ou encore Alan et ManoMano. Ledger propose de concevoir et commercialiser des portefeuilles de cryptomonnaies physiques, pour les particuliers et les entreprises. D’autre part, certaines start-ups comme Cryptonovae, logiciel de trading de cryptodevises, a même fait le choix de laisser de côté le marché traditionnel de l’investissement en faisant appel à des capitaux digitaux. Ainsi, en avril 2021, cette jeune entreprise a collecté 1,9 millions de dollars sous forme de cryptomonnaie, en rassemblant des centaines de contributeurs privés et 25 investisseurs stratégiques dans le secteur crypto/blockchain. De tout évidence, l’industrie de la monnaie cryptographique et de la blockchain n’a pas terminé de réinventer le secteur financier. En temps de crise (comme celle de la Covid apparue en 2019) Bitcoin, et les cryptodevises en général, apparaissent comme un système de valeur refuge et semblent hors de risques (même si elles ne sont pas à l’abri d’un crypto krach comme en mai 2021). Certains économistes comparent même ces monnaies cryptographiques à de l’or numérique, et les jeunes générations, nées avec Internet, seront sans aucun doute à l’aise d’utiliser un système de monnaie digitalisé.

Une évolution sans précédent

Un tel engouement s’explique par l’évolution exponentielle de la valeur de la cryptomonnaie, qui n’a de cesse d’évoluer. En effet, en 2011, un Bitcoin s’échangeait contre 0,30 dollar américain, contre 7208 dollars en 2020, soit une progression absolument fulgurante et qui continue d’augmenter ! Les prédictions financières s’accordent pour donner à la cryptomonnaie encore de nombreuses années fructueuses devant elle. Cette évolution s’explique par la démocratisation mondiale de la cybermonnaie et par l’adoption de cette nouvelle monnaie par de grands investisseurs institutionnels comme Paypal, MicroStrategy ou Tesla.

Heureusement nul besoin d’être à la tête d’une start-up pour se lancer dans la cryptomonnaie. De plus en plus de particuliers décident de se lancer et des plateformes d’aide et de coaching se spécialisent pour les guider .