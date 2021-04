Qu’est-ce que l’ETH?

L’Etherium a fêté ses cinq ans cette année et est actuellement la plus grande plate-forme de blockchain avec des milliers d’applications décentralisées. Ether (ETH) est une crypto- monnaie² Etherium. Son prix et sa capitalisation boursière cèdent seulement à bitcoin.

La plate-forme Etherium comprend des contrats intelligents programmables et des applications décentralisées. Les Dapps peuvent être créés et lancés sans temps mort, fraude, contrôle ou intervention de tiers. Cela signifie que vous pouvez économiser, dépenser et investir sans avocats ou notaires. Cela rend le processus moins cher et plus rapide.

Les transactions avec Ether prennent des secondes et les transactions avec bitcoin prennent des minutes.

Pour le maintien des applications décentralisées, Etherium utilise son propre langage de programmation basé sur la blockchain, appelé Solidity.

Le bitcoin a été créé comme une alternative aux monnaies fiduciaires et est un moyen d’échange et de préservation de la valeur, tandis qu’Etherium a été conçu comme une plate-forme pour faciliter les contrats immuables et programmables et les applications utilisant sa propre monnaie. En outre, le bitcoin est limité à 21 millions de pièces, et Ether n’a pas une telle restriction.

Revue des prix d’Etherium

C’est une histoire passionnante avec des voyages dans le temps et des réalités parallèles.

Tout a commencé le 7 août 2015, quand Ether a commencé à 2,77 dollars. Au 13 mars 2016, il atteignait déjà 15 dollars et dépassait pour la première fois sa capitalisation boursière de 1 milliard de dollars.

Démarrage DAO (organisation autonome décentralisée) – a d’abord porté l’ETH à 21$, puis l’a abaissé à 11 $ après avoir volé l’équivalent de plus de 50 millions de dollars (en raison de la faiblesse du logiciel de contrat intelligent DAO). Quel est le rapport entre les voyages dans le temps? Il faut attendre un peu.

La plupart des détenteurs d’Ether ont accepté d’aider à restaurer le réseau à l’état avant le vol, ils ont fait un travail irréel. Mais certains ne l’ont pas fait. Cela a conduit à la division de l’Etherium en deux parties: l’Etherium (ETH) est une réalité dans laquelle il n’y avait pas de vol, et l’Etherium Classic (ETC) est la réalité dans laquelle la chaîne d’origine s’étendait. La plupart des fondateurs sont restés avec ETH et cette plate-forme continue d’évoluer, mais malheureusement, ETC n’est plus compatible avec les mises à jour d’Etherium.

Après seulement quelques mois plus tard en raison d’une attaque DDoS, le prix a chuté encore plus à 7-9 dollars pour une pièce de monnaie. Des mesures ont ensuite été prises pour améliorer la résilience du réseau, ce qui a modifié la dynamique vers le mieux.

Au début de 2017, le prix de l’Etherium a fortement augmenté et le nombre de transactions de bitcoin non confirmées a atteint 200 000. De nombreux investisseurs et mineurs ont cherché une alternative à BTC.

En janvier 2018, le prix de l’Etherium a grimpé 1400$. Vous pouvez vérifier le graphique du ratio eth à btc convertisseur toutes les heures pour voir cette course de pièces de monnaie. Mais ensuite, il y a eu une Grande panne cryptographique. Tout a déraillé et, en septembre, le marché de la crypto-monnaie a chuté de 80%. L’ETH a continué de baisser, passant de 1400 dollars en janvier à moins de 100 dollars en décembre 2018, mais avec des promesses de reprise.

Le développement rapide du marché de la cryptographie a suscité un grand scepticisme. Est-ce une bulle de savon? Tout cela est trop beau pour être vrai. Mais le monde a besoin de temps pour rattraper le niveau des nouvelles technologies. Il faut du temps pour mener le travail à la perfection, pour connaître la législation, pour atteindre le niveau de sécurité souhaité, etc.

La plate-forme Etherium évolue et s’améliore. Beaucoup de travail a été fait en 2019 et cela a commencé à porter ses fruits. L’écosystème Etherium a impliqué de grands acteurs tels que Samsung, Microsoft et le navigateur Opera.

Le prix de l’ETH n’a pas beaucoup augmenté en 2019, mais les efforts de reprise ont fondé les bases d’une croissance en 2020.

Fluctuations du prix de l’ETH en 2020

L’Etherium a commencé l’année avec un prix de 128 $ et une tendance à la hausse. Le prix a grimpé 285 dollars en février, mais pendant la pandémie, la hausse a été remplacée par une baisse. Le marché de la crypto-monnaie a presque écourté en deux en mars, mais il a régulièrement gagné du terrain depuis, alors que le monde découvre de nouvelles façons d’utiliser la blockchain dans notre nouvelle réalité.

En août, les services financiers décentralisés (DeFi) commencent à prospérer et le prix de l’Etherium augmente, car la plupart des applications décentralisées sont DeFi.

En septembre, le prix est passé de 480 $ à 330 $ avant l’expiration de la période «maximale». Le 25 septembre, la date limite pour un record de 458000 contrats d’options sur Etherium a expiré. En octobre, Etherium a fait face à trois «points de résistance» à 360, 390 et 417 dollars. À l’heure actuelle, le prix est de 430 $ la pièce de monnaie, et ce chiffre continue d’augmenter.

Ce fut une année difficile, mais bonne pour Etherium. Au moment de la rédaction de cet article, sa capitalisation boursière est supérieure à 48 milliards de dollars. L’année n’est pas encore terminée et l’ETH a déjà plus que doublé. Etherium a battu le record du nombre de transactions quotidiennes établi en janvier 2018. Le marché des services financiers décentralisés (DeFi) montre une grande activité.

Etherium devient l’option de protocole la plus préférée pour les contrats intelligents alors que les sociétés de plusieurs milliards de dollars commencent à fonctionner sur Etherium.

Ernst & Young («Ernst & Young») a lancé le réseau d’approvisionnement EY OpsChain sur Etherium.

Et pour la première fois dans l’histoire, Associated Press a utilisé les blockchains Etherium et EOS pour publier les résultats des élections américaines.