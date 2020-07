Si la crise sanitaire a démontré que le bitcoin avait toutes les capacités nécessaires pour devenir une valeur refuge au même titre que l’or dans un avenir pas si lointain, il reste avant tout un objet de spéculation, parfait pour les investisseurs tentés par le goût du jeu. D’ailleurs, dès son apparition dans le paysage économique en 2008, le ou les créateurs l’affirmaient déjà comme une alternative aux grandes institutions financières dont le capital confiance avait été ébranlé par la crise.

Reste la question de savoir comment trader en utilisant le bitcoin. De nombreux blogs et autres forums traitent de cette question et tous sont d’accord sur un point. Il est essentiel de recourir aux services d’une plateforme spécialisée présentant toutes les garanties de sécurité nécessaires. En effet, des escroqueries existent dans ce milieu encore jeune et il est donc primordial de savoir à qui l’on a affaire avant de se lancer dans la trading des crypto-monnaies. Explications.

Bitcoin trader, un outil essentiel pour réussir votre investissement dans les crypto-monnaies

La plateforme Bitcoin trader fait partie des outils les plus appréciés pour le trading en ligne de crypto-monnaies. Non content de proposer une inscription gratuite, les développeurs se targuent de ne prélever qu’1% des gains des utilisateurs grâce à la confiance qu’ils ont en leur algorithme. Cette particularité se double d’une transparence totale. Aucun coût caché ou frais supplémentaires ne sont à prévoir et la plateforme propose en outre un accompagnement de qualité.

En effet, si bitcoin trader est aussi apprécié des investisseurs qui cherchent à trader en utilisant le bitcoin, c'est que son fonctionnement repose sur une implication graduelle de l'utilisateur débutant. Celui-ci peut en effet d'abord ouvrir un compte de démonstration pour se familiariser avec les fonctionnalités de bitcoin trader. Une fois maîtrisées, elles pourront être utilisées à bon escient dans un compte réel qui commencera à générer des profits automatisés.

Une plateforme de trading sûre et garantie

Bitcoin trader est plébiscité par ceux qui cherchent à trader en utilisant le bitcoin car elle simplifie grandement la tâche quotidienne de l’utilisateur. Complètement automatisée, elle permet de ne consacrer que quelques minutes par jour au trade de crypto-monnaies. L’utilisateur pourra en effet paramétrer différentes actions comme la somme quotidienne à engager, le revenu espéré ou encore le montant maximal à engager dans une transaction.

Les dépôts et retraits sont en outre facilités par un fonctionnement simple et très rapide. La plupart des demandes de retrait sont traitées en quelques heures, là où les autres robots imposent souvent un délai de plusieurs jours. En parallèle, un service client efficace est mis à la disposition constante des utilisateurs qui souhaitent en savoir plus sur le fonctionnement de la plateforme. Par mail ou chat en direct, vous pourrez envoyer vos question et recevoir une réponse quasi instantanée !

Nos conseils pour trader en utilisant le bitcoin

Pour trader en utilisant le bitcoin, il est important d’avoir à l’esprit quelques caractéristiques de cette crypto-monnaie. Sachez tout d’abord que son cours est régulé par l’offre et la demande en temps réel mais que certaines réglementations peuvent aussi influencer. Soyez donc proactif et renseignez-vous régulièrement des dernières actualités le concernant sur les blogs et les forums spécialisées qui sont de véritables mines d’informations.

Il est aussi important de suivre la presse généraliste car les médias ont eux aussi une influence sur la valeur du bitcoin. Certaines affaires peuvent faire descendre son cours tandis que la nouvelle d’une bonne opération peut au contraire le faire grimper en flèche. Enfin, assurez-vous de suivre les évolutions de la technologie, notamment en matière de blockchain. C’est en effet la base même de la structure des crypto-monnaies et elle peut avoir une grande influence sur leur évolution.