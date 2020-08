LinkedIn est l’un des meilleurs réseaux sociaux qui se concentre sur l’interaction professionnelle et la croissance d’une marque. Avec l’aide de cette plateforme, vous pouvez aussi afficher votre CV, rechercher les meilleures offres d’emploi et améliorer votre statut d’expert en mettant à jour vos publications et en communiquant avec d’autres professionnels. Avec l’aide d’un outil d’automatisation, il est possible de réaliser plusieurs tâches.

Si vous souhaitez améliorer votre image de marque, il est important de bien communiquer sur cette plateforme. ProspectIn est l’un des meilleurs outils d’automatisation pour LinkedIn. Il vous permet d’envoyer des messages, des avis, des demandes et bien d’autres. Cette solution vous évite des activités chronophages en automatisant les procédures requises pour établir un réseau de connexions LinkedIn. Il s’agit d’un Pod LinkedIn qui vous permet d’obtenir des milliers de réactions sur vos publications.

LinkedIn, une plateforme incontournable pour les professionnels

LinkedIn est le plus grand réseau professionnel au monde qui relie divers professionnels. Plus de 660 millions de professionnels sont inscrits sur ce média social. Avec d’immenses capacités de réseautage, LinkedIn s’est avéré être le meilleur non seulement pour les demandeurs d’emploi, mais aussi pour les entreprises à la recherche de nouveaux clients ou prospects.

Si vous cherchez à établir des partenariats, à améliorer votre notoriété et à développer votre entreprise, LinkedIn est sans aucun doute l’une des plateformes à utiliser. Ainsi, il est essentiel de travailler sa présence sur ce site afin de toucher un plus large public. C’est ici qu’entre en jeu un outil d’automatisation pour LinkedIn. Comme son nom l’indique, il aide à automatiser les différents processus afin d’engager les utilisateurs.

Pourquoi utiliser un tel outil ?

Les outils d’automatisation LinkedIn sont bien plus que des logiciels qui facilitent et accélèrent la connexion avec les abonnés sur le réseau social. Pour les spécialistes du marketing des médias sociaux qui veulent mener des campagnes sur LinkedIn, investir dans l’un des meilleurs outils du marché peut faire toute la différence. Ils vous aident en outre à publier votre contenu pour le bon public au bon moment et à maximiser la portée de celui-ci en un rien de temps. D’autre part, un outil d’automatisation efficace permet d’apporter une approche personnalisée dans les interactions. Beaucoup de vos relations voudraient communiquer avec vous non pas par email, mais directement via LinkedIn.

Désormais, il n’est plus nécessaire d’affecter une personne pour gérer les messages entrants. De nombreux outils sont en effet suffisamment intelligents pour communiquer dans un contexte complet et de manière hyper-personnalisée. Mais la meilleure chose à propos des outils d’automatisation est qu’ils automatisent non seulement les tâches répétitives et redondantes, mais font également beaucoup de travail intelligent. Par exemple, non seulement certains outils génèrent des prospects pour vous, mais fournissent également des fonctionnalités qui facilitent le suivi de ceux-ci. Une fois que vous aurez compris tout cela, vous remarquerez que vous aurez besoin d’une telle solution. Mais en choisir un n’est pas toujours facile et il est important de considérer différents facteurs.

Les points à considérer

Étant donné le choix d’outils d’automatisation pour LinkedIn sur le marché, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Plusieurs éléments sont à prendre en compte lorsque vous décidez d’utiliser cet outil. Tout d’abord, vous devez vous assurer qu’il est possible d’enregistrer les tâches que vous effectuez avec les logiciels de Google, tels que Chrome. Par ailleurs, il est aussi possible d’utiliser un outil basé sur un navigateur sur n’importe quel ordinateur et autres appareils. Que ce soit votre ordinateur ou vos collègues, vous n’avez qu’une seule clé de licence pour exécuter l’outil.

D’autre part, en tant qu’outils d’automatisation, tous les processus devraient être automatiques et prendre en compte diverses opérations, comme la publication de contenu, les réponses aux commentaires ou encore les connexions. Podawaa est un outil d’automatisation qui vous aide à gérer votre compte personnel et professionnel en quelques secondes. Il est facile d’accès, et conçu pour les offres, les groupes de tête et la promotion de vos marques ou produits. C’est l’un des meilleurs outils accessibles aux spécialistes du marketing.

Podawaa, un pod LinkedIn automatisé et intelligent

Il est tout à fait possible d’obtenir de nombreux likes et de commentaires sur LinkedIn grâce au meilleur pod d’engagement LinkedIn. Podawaa est un pod LinkedIn intelligent et automatisé qui vous permet d’obtenir des milliers de vues qualifiées sur vos publications. Si vous souhaitez promouvoir un produit ou un service ou encore améliorer votre visibilité sur LinkedIn sans dépenser une fortune en publicités, cet outil est probablement la meilleure option. Il suffit d’installer l’extension Chrome Podawaa pour en profiter. Son utilisation est très simple, car en créant un pod et en invitant des personnes, il est possible de se créer une communauté engagée. De plus, cet outil vous permet de planifier vos publications, les commentaires et les likes associés. Votre message sera publié sur LinkedIn et les autres membres du pod vont naturellement réagir par rapport au contenu, le tout de manière automatisée.

Cette solution présente de nombreux avantages. Tout d’abord, il facilite la planification de vos publications à l’avance. Vous pouvez aussi utiliser une publication existante. Podawaa permet aussi la gestion de votre engagement avant de publier. Grâce à cet outil, vous pouvez créer une liste de commentaires qu’il est possible d’être réutilisés. De plus, on peut créer une vraie conversation dans la section des commentaires en utilisant la fonction « Répondre au commentaire ». Cette solution est complète et aide les professionnels à se démarquer sur LinkedIn grâce à une variété de fonctionnalités intéressantes.