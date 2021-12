Sur la plupart des smartphones Android, le client SMS installé par défaut est l’application interne du constructeur. En plus de ne pas avoir l’air joli, leur sélection est généralement médiocre. Bien que certaines personnes réussissent mieux, cela ne signifie pas que si l’herbe n’est pas plus verte là-bas, elles ne peuvent pas chercher ailleurs. C’est pourquoi nous sommes là pour vous proposer une sélection des meilleures applications SMS pour Android en 2021.

GO SMS pro

GO SMS pro, le choix de près de 100 millions d’utilisateurs, #1 pour remplacer la version de base de l’application de messagerie instantanée ! La nouvelle application de messagerie instantanée est simple, intuitive, personnalisable et ludique !

GO SMS pro comprend de beaux thèmes, des autocollants mignons, des messages privés, des fenêtres contextuelles, le chat GO (envoi de SMS et MMS gratuits), la gestion de deux cartes, etc. Le concepteur s’est engagé à rendre GO SMS pro plus rapide et plus sûr, et l’ajout de nombreuses fonctionnalités puissantes — la messagerie n’a jamais été aussi amusante et efficace !

Google Messenger

En tant que l’une des meilleures applications SMS sur Android Google, Messenger est équipé de toutes les fonctions de base nécessaires pour échanger des messages avec bonheur. Le design de l’interface est très accrocheur. La raison de l’utilisation de ce service est qu’en plus d’envoyer des messages gratuitement, vous pouvez également utiliser l’application pour enregistrer des messages audios et prendre des photos. L’inconvénient est que ces fonctionnalités peuvent compliquer le problème si elles sont utilisées avec les mauvais attributs de Hangout.

Handcent next Message

Handcent et Chomp SMS sont les deux premières applications SMS tierces disponibles sur Android. Très similaire à Chomp SMS, Handcent est une application SMS puissante et vigoureuse avec un grand nombre de fonctionnalités. Certains d’entre eux incluent des sujets, des zones de confidentialité pour stocker des conversations privées, des sauvegardes de SMS, des cartes électroniques, des émoticônes, etc. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est Handcent Anywhere, qui vous permet d’envoyer des textes aux ordinateurs et aux tablettes selon vos besoins.

Pulse SMS

Pulse SMS est une très belle application SMS et MMS nouvelle génération rapide, sécurisée et répondant à vos besoins.

Pulse n’est pas seulement la meilleure application SMS pour téléphones mobiles, mais elle redéfinit également votre expérience de messagerie en rendant vos messages disponibles de manière transparente sur tous vos appareils. Envoyez et recevez des SMS et MMS via de vrais numéros de téléphone à tout moment, n’importe où.

HoverChat

HoverChat utilise la fonction de fenêtre contextuelle sur la plateforme de discussion Facebook dans l’application SMS Android. Cela signifie que peu importe où vous vous trouvez dans l’application ou sur l’écran, un nouveau SMS génèrera une fenêtre popup avant l’action que vous effectuez. L’avantage est que vous pouvez répondre immédiatement à partir de la fenêtre contextuelle de notification selon vos besoins. Cependant, les utilisateurs se sont plaints de la confusion causée par les fenêtres contextuelles comme un inconvénient majeur.

QKSMS

Si vous pensez que les applications SMS/MMS doivent être open source pour éviter tout problème de confidentialité, QKSMS est fait pour vous. L’application est open source et ne contient aucune publicité, mais n’oubliez pas de fournir toutes les fonctionnalités que vous méritez : personnalisation poussée, gestion double SIM, sauvegarde et restauration des messages, liste noire… elle offre même la possibilité d’avoir votre conversation en la bulle et s’adapter à WearOS.

Textra SMS

Textra SMS est l’une des applications de messagerie SMS les plus puissantes de la liste. Cette application SMS populaire et très élégante est également l’une des applications les mieux notées de la liste. Il est livré avec un sélecteur de thème (vous choisissez vous-même la couleur), un mode sombre, des notifications, un envoi différé, un balayage pour supprimer et de nombreuses autres fonctionnalités. Il prend également directement en charge Android Wear, Pushbullet, MightyText, etc. Vous pouvez utiliser la plupart des fonctions gratuitement. Un seul achat intégré peut déverrouiller la version pro. Bref, n’oubliez pas qu’il s’agit de notre choix et non d’une liste exhaustive.