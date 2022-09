Avoir un aspirateur robot est quelque chose de très pratique. Ces accessoires qui permettent de faire le ménage à votre place, sans avoir à vous fatiguer et surtout, qui font le ménage en votre absence. Ce qui vous permet de le programmer tous les jours et de rentrer dans votre domicile propre, un très bon avantage niveau confort et tranquillité. Cependant, un aspirateur robot peut-il vraiment tout faire ?

Les différents types d’aspirateurs robots

Il existe plusieurs types d’aspirateurs robots, les robots classiques, qui se contentent d’aspirer le sol et de retourner à leur base, mais également ceux qui lavent le sol vraiment, avec une serpillère mouillée, qui élimine les diverses traces que l’on peut trouver par terre. Si des modèles simples existent, vraiment pas chers du tout, on retrouve également des modèles super perfectionnés, comme le Roborock S7 MaxV Ultra. Il s’agit là d’un aspirateur robot très haut de gamme, qui se remplit en eau tout seul, vide ses déchets et surtout, nettoie la serpillère après chaque passage.

Cependant, ces aspirateurs ont un prix, qui reste souvent élevé, bien au-delà des 1000 euros. Mais il est possible de trouver certains modèles intermédiaires, qui se contentent de vide le bac à poussière dans un sac à aspirateur classique, adapté pour chaque modèle toutefois. L’aspirateur se vide donc dans la base, dont on change le sac une fois tous les deux mois et encore…

Cependant, depuis quelques mois, arrivent sur le marché, de nouveaux aspirateurs, qui aspirent bien évidemment, mais lavent également le sol, réellement. Avec des patins en dessous, qui tournent et permettent de laver le sol de manière bien plus efficace que les aspirateurs classiques. En effet, habituellement la serpillère est fixe et ne bouge pas. Sauf sur certains modèles où en effet, elle effectue des mouvements d’avant en arrière. Ces derniers modèles lavant le sol sont encore assez récents et ont un tarif assez élevé pour l’instant.

Un aspirateur peut-il remplacer un humain ?

Un aspirateur robot dispose de brosses sur les côtés permettant de récupérer les saletés. C’est pratique certes, mais ça ne remplace pas toujours un humain dans tous les cas. Notamment, sur les plinthes, l’aspirateur ne peut pas passer en hauteur. De même si vous avez des escaliers dans une maison ou appartement sur deux niveaux, un aspirateur robot ne peut pas y passer.

Cependant, dans le cas d’une maison de plain-pied ou d’un appartement sur un seul niveau, un aspirateur peut remplacer un humain sans aucune difficulté sur les tâches simples. Néanmoins, il faudra toujours l’intervention d’un humain pour l’entretien de l’aspirateur. Mais en effet, il n’est pas faux de dire qu’un aspirateur robot peut en effet remplacer un humain sur la plupart des tâches.

Il faut cependant, pour ce type d’accessoire, un peu d’entretien, mais rien de bien dérangeant toutefois, face au gain de temps et de la pénibilité en moins que cela offre. Le choix est large et les prix sont assez larges, selon le type d’aspirateur que vous choisissez, selon vos besoins et votre budget.