Actuellement, sur le marché, nous pouvons trouver différentes sortes de manettes pour PS5. DualSence figure parmi les plus prisées dans la mesure où elle fait partie des plus meilleures. En effet, de telles manettes sont idéales pour jouer avec une console Sony. Sachez également que vous pouvez connecter cette manette à un ordinateur. Mais, comment procéder à la connexion, et ce, via un mode sans fil ?

Et si vous connectiez votre manette en usant un Steam

Vous voulez connecter votre manette PS5 à votre ordinateur ? Eh bien ! Commencez par le lancement d’une application avec le lanceur de jeu Steam. Le menu Steam s’affichera sur votre écran. Il ne vous reste plus qu’à faire un petit clic. Là, vous allez prendre connaissance des différents paramètres. Tournez-vous vers la gauche de votre écran. Ce qui vous amènera à la découverte d’un autre menu dans lequel figure le Contrôleur.

Faites un petit clic sur Paramètres généraux du contrôleur. Si vous appuyez simultanément sur la touche PS et celle où il y a l’indication Créer, vous pourrez procéder à la connexion de votre manette. Vous ne devez en aucun moment ôter votre main, et ce, au moins pendant 3 secondes. Lorsque vous apercevrez une petite lumière qui clignote au niveau de la barre, vous pourrez relâcher les boutons.

Pourquoi ne pas opter pour une connexion usant d’un Bluetooth ?

Il est tout à fait possible d’user d’une connexion via Bluetooth pour connecter une manette PS5 à un ordinateur. Toutefois, vous devez équiper votre machine d’un récepteur Bluetooth. Si vous disposez d’un PC portable, vous n’aurez plus besoin de procéder à cette action. En effet, de tels appareils possèdent déjà ce genre de récepteurs. En achetant un dongle USB Bluetooth, vous pourrez équiper votre ordinateur de bureau d’un récepteur Bluetooth. Vous pourrez allumer votre manette une fois que vous avez fini de brancher votre Dongle Bluetooth. Pour ce faire, vous devez enfoncer le bouton PS. Il faut noter que ce bouton se trouve au beau milieu de la manette. Après avoir opéré ces différentes actions, vous découvrirez les paramètres de votre machine.

Grâce à un clic sur « Périphériques » ainsi que sur le menu « Appareils Bluetooth et autres » vous permettra de procéder à la connexion de la manette. Mais, vous devez aussi procéder à l’ouverture d’une autre fenêtre « ajouter un nouvel appareil ». Pour activer la connexion, il est impératif de cliquer sur « Bluetooth ». C’est ce qui permettra à votre PC de trouver la manette PS5 et de la connecter. Avec certaines machines, un code pourrait être demandé. Si vous vous retrouvez dans de telles situations, usez de 0000 comme code pour procéder à la connexion. Il ne vous reste plus qu’à prendre votre manette et commencer à jouer.

À vous de choisir la méthode qui correspond à vos appareils. Quoi qu’il en soit, vous avez la possibilité d’user de votre manette PS5 pour jouer avec un PC.