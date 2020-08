Dans l’eSport de haut niveau, on se retrouve souvent face à une rude concurrence composée de joueurs exceptionnels. Pour être le plus performant possible et espérer figurer dans l’élite, il faut être bien équipé pour le gaming. On pense notamment à un bon clavier. Face à la multitude de modèles présents sur le marché, il peut être utile de prendre en compte certains critères. Cela pour rendre le choix du clavier gaming plus facile.

Modèle filaire ou non filaire

Depuis quelque temps, les claviers sans fil sont devenus très populaires. En cas de non-disponibilité dans les magasins, on trouve plus de choix sur claviergaming.net. Ils sont très pratiques en matière de transport. En effet, les utilisateurs n’ont pas à se soucier du « câble management ».

De plus, la rapidité de transmission des modèles actuels a augmenté, ce qui les rend plus fiables. Cependant, les gamers les plus expérimentés recommandent de n’utiliser que les claviers avec fil. Pour eux, la durée de vie et la réactivité des modèles filaires seront toujours supérieures.

Le type de clavier

On peut distinguer 2 types de claviers qui sont adaptés pour le gaming : le clavier à membrane et le clavier mécanique. Le clavier à membrane est un modèle que l’on peut décrire comme « classique ». Il est assez simple à utiliser et son niveau sonore est assez bas. Par ailleurs, au niveau du prix, il est toujours très abordable. C’est le genre de clavier adapté aux débutants et aux joueurs occasionnels qui veulent du bon matériel.

Le clavier mécanique est connu pour être le modèle le plus réactif, c’est-à-dire que les frappes sont nettement plus rapides. Par ailleurs, un clavier mécanique est très solide. Ce qui lui donne une durée de vie assez longue. C’est le genre de clavier idéal pour les joueurs nerveux et hyperactifs qui ont besoin de se défouler. Et ce, sans craindre d’abîmer leur matériel.

Le rétroéclairage des touches

Le rétroéclairage désigne les jeux de lumière que l’on voit sur le clavier. Cette option embellit le clavier en lui donnant un aspect futuriste, mais ce n’est pas son but premier. En effet, le rétroéclairage permet de personnaliser chaque touche avec des couleurs différentes. De cette manière, on peut repérer plus facilement les touches selon leurs fonctions. C’est encore plus pratique lorsque les sessions de jeux se déroulent dans le noir.

Par ailleurs, certains claviers disposent d’une mémoire interne. Celle-ci peut enregistrer les profils de personnalisation des couleurs. Ainsi, on peut disposer de profils qui varient selon les jeux.

Le confort

Un clavier gaming est conçu pour permettre aux gamers d’être plus performants en améliorant leur confort d’utilisation. Le confort est défini par les options supplémentaires dont dispose le clavier.

La présence d’un repose-poignet, par exemple, soulage les joueurs pendant les parties qui durent longtemps. Un port USB permet directement de connecter le clavier et la souris sans passer par le PC. Les touches multimédias donnent également la possibilité de régler le volume sans avoir à quitter le jeu.