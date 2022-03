Contrairement à la PS4, la PlayStation 5 de Sony se distingue largement avec de nouveaux jeux, des captures de vidéos 4k et bien d’autres nouveautés. Cependant, même avec ses 825 Go d’espace libre, son principal inconvénient demeure le manque de capacité de stockage. Découvrez donc comment répondre convenablement à cette problématique.

Un disque dur oui, mais un disque dur compatible

Sur la PS4 vous étiez habitué à transférer vos jeux sur un disque dur externe et à continuer d’y jouer. Cependant à sa sortie, SONY n’avait pas offert cette alternative pour les jeux de la PS5. Heureusement, grâce à une mise à jour en date du mois d’avril 2021, la PS5 propose de nouvelles options de stockage. Dès lors, vous avez la possibilité de transférer vos jeux vers un espace de stockage externe. Cependant, choisir un disque dur compatible avec la PS5 ne vous permettra toujours pas d’accéder à vos jeux PS5 et d’y jouer directement. Vous devrez alors obligatoirement transférer vos données sur la mémoire interne de votre PS5 avant de pouvoir y jouer. Rappelons que votre disque dur doit répondre à un certain nombre de critères, car votre console n’est pas compatible avec tous les périphériques.

D’une part, votre disque SSD doit avoir une capacité comprise entre 250 Go et 8 To. D’autre part, il doit être de modèle USB SuperSpeed 5 Gbps ou une version ultérieure. Si votre disque dur remplit ces deux principales conditions, alors elle est compatible avec votre PS5 et vous pourrez y stocker vos jeux PS5 ainsi que vos jeux PS4. Vous pourrez également accéder et jouer directement à vos jeux PS4.

Installez un second disque dur interne sur votre PS5

L’une des alternatives permettant de répondre efficacement à la question de l’espace de stockage de la PS5 est l’installation d’un deuxième disque SSD interne. C’est de loin le conseil le plus intimidant pour de nombreuses personnes, particulièrement pour ceux qui n’ont pas d’expérience en bricolage avec leurs appareils en raison de la complexité de l’opération. Il sera en effet question d’ouvrir votre console, d’y installer le nouveau disque interne et de le refermer. Prenez garde à ne pas endommager votre disque, voire votre console. Vous devez choisir un disque SSD M.2 répondant à un certain nombre de critères à vérifier. Cette alternative vous permettra de bénéficier de plus d’espace de stockage. Cependant, il s’agit d’un processus relativement long et les disques SSD M.2 peuvent coûter chers.

Optimisez au mieux votre espace de stockage

De nombreuses astuces peuvent vous permettre d’optimiser votre espace de stockage. Vous pouvez très bien accéder à vos jeux PS4 sur un stockage interne. Privilégiez donc les jeux PS5 sur le stockage interne de votre console PS5 et ne gardez que ceux auxquels vous jouez régulièrement. Copiez vos sauvegardes sur le cloud ou sur un stockage étendu USB.

Les captures vidéo peuvent consommer beaucoup d’espace. Faites donc régulièrement le ménage dans vos captures vidéo. Pensez également à désactiver la fonction d’enregistrement automatique de vidéo à chaque nouveau trophée débloqué. Soyez vigilant par rapport à votre espace de stockage pour éviter de saturer votre console. Voilà en quelques lignes quelques astuces pour répondre à la question de l’espace de stockage de votre PS5. Vous avez maintenant toutes les cartes en main.