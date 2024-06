L’intelligence artificielle (IA) est devenue un phénomène omniprésent et incontournable dans notre société moderne. Il va sans dire que son influence continue de croître. Cette technologie révolutionnaire suscite l’intérêt de beaucoup de jeunes qui veulent bénéficier des nombreuses possibilités qu’elle offre. Cet intérêt peut être un atout précieux aux yeux des recruteurs lors de l’admission des étudiants dans des formations sélectives.

C’est dans cette optique que Ipesup propose une formation IA pour préparer les lycéens à un futur dans lequel cette technologie sera omniprésente. Fort de son histoire et de ses excellents résultats aux plus grands concours de l’enseignement secondaire et supérieur, Ipesup est réputé pour ses formations de haute qualité (Prépa ECG, Prépa Scientifique, Sciences Po, ENA-INSP, etc) et adapte en permanence son offre aux besoins changeants des élèves, de l’enseignement supérieur et du marché du travail.

Le déroulement de la formation IA

La formation en IA d’Ipesup vise à initier les lycéens aux concepts fondamentaux de l’intelligence artificielle. Des ressources fournies par IBM (certification AI Foundations), ainsi que des documents élaborés par les professeurs (supports de cours classiques, quiz interactifs, morceaux de code, accès à des plateformes de codage) sont utilisés pendant la formation. Elle se déroule en deux étapes, avec des sessions théoriques et pratiques.

Le stage d’initiation permet aux étudiants de se plonger dans la culture de l’IA en explorant sa définition, son histoire depuis les années 1950 jusqu’à son évolution actuelle, ainsi que les enjeux éthiques et défis auxquels elle fait face. De plus, les étudiants auront l’occasion d’explorer les métiers associés, les possibilités de formation, et les impacts socio-économiques de l’IA. Le stage offre également une initiation à la programmation en se familiarisant avec le codage d’algorithmes d’IA.

Le stage d'application pratique est proposé pour ceux qui désirent approfondir leurs connaissances. Il permet aux stagiaires de recevoir un résumé d'intelligence artificielle appliquée, de coder plusieurs programmes d'intelligence artificielle dans des domaines variés, d'acquérir les bases de la recherche scientifique en examinant de manière critique et pratique un article scientifique lié à l'IA.

La qualité de la formation

Les stages en IA d’Ipesup se distinguent par le choix rigoureux de ses ressources et de ses professeurs spécialisés dans le domaine. Les stagiaires bénéficient de l’expertise de professionnels formés aux mathématiques appliquées au traitement des données. En outre, ils peuvent échanger avec d’anciens élèves de Sorbonne Université membres de l’association SOphIA.

L’établissement s’associe à IBM pour offrir des stages certifiants en intelligence artificielle. Dans le cadre de l’IBM Academic Initiative, IBM Skillsbuild offre une variété de ressources pédagogiques et de certifications technologiques aux apprenants. Se former à l’IA aujourd’hui garantit une valorisation future sur le marché du travail et dans l’enseignement supérieur.

La pertinence du stage en IA d’Ipesup est indéniable. À la fin de la formation, un badge de certification « IBM » est offert aux étudiants. Ce badge atteste des compétences durables acquises lors du stage. Cette certification qui est délivrée par IBM représente une ressource de valeur, reconnue internationalement. Elle renforce le dossier des lycéens auprès des établissements d’enseignement supérieur et sur le marché du travail. Ainsi, elle peut être utilisée par les étudiants dans leurs candidatures Parcoursup et sur leur CV pour mettre leurs compétences en valeur.