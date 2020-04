La communication, pour un commerce, est tout un art. Plus le temps passe, plus celui-ci est complexe, varié, et dispose de quantités d’outils toujours plus performants les uns que les autres et toujours plus surprenants. L’avènement du marketing digital joue énormément en ce sens, et l’on voit les moyens de communiquer, pour toutes les entreprises, se démultiplier au fil des années et de l’apparition de nouveautés en ligne. Qui aurait pu imaginer qu’un jour, on nous propose exactement ce dont on a besoin, en permanence, et à portée de main (ou plutôt de clic) ? Pourtant si le numérique joue désormais un rôle prépondérant dans la vie d’une entreprise et dans son rapport avec ses clients, les méthodes plus traditionnelles, plus anciennes, ne sont pas à mettre de côté.

Chaque client mérite une attention particulière

Tout le monde n’est pas sensible aux publicités en ligne et d’ailleurs il faut reconnaître que ces dernières agacent certaines personnes, à force d’envahir leurs écrans comme leurs fils d’actualités sur les réseaux sociaux. Ces consommateurs seront peut-être plus sensibles à la réception d’un courrier publicitaire ou encore à la vue d’un prospectus présentant les services d’une entreprise ou les nouveautés qu’une autre propose à un moment donné ? Toujours est-il qu’il ne faut pas négliger l’impact que peuvent avoir les publicités envoyées par courrier ou encore les tracts que l’on se voit toujours distribuer quand on se promène.

Solliciter les clients sans forcer

Ce qui gêne les internautes, c’est souvent qu’on leur impose la présence d’encarts publicitaires partout, tout le temps, avec les techniques de webmarketing. Il suffit de regarder les modèles de chaussures de sport sur une boutique en ligne dédiée pour avoir en permanence l’image des modèles que l’on avait vus et aimés, apparaître quel que soit le site que l’on fréquente par la suite. Cette sollicitation à outrance lasse le consommateur. A l’inverse, si on lui propose avec le sourire d’aller visiter tel magasin, il a le choix d’accepter ou non le flyer, mais s’il le prend, c’est qu’il a vraiment envie de découvrir la boutique qui communique via ce petit papier à ses couleurs.