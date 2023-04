La maladie est sans doute ce qui nous effraie le plus. Plus même que la mort qui marque la fin, mais promet l’arrêt des souffrances. Et si vous êtes un entrepreneur, les maladies graves et handicapantes sont plus impactantes encore puisqu’elles présentent tout simplement le risque de vous pousser dans une situation d’incapacité de gagner votre vie. Voici donc comment vous protéger efficacement contre les maladies graves et leurs conséquences.

L’assurance : un atout indispensable pour les entrepreneurs

Pour les entrepreneurs, l’assurance est un atout indispensable pour se protéger contre les risques liés à leur activité. En effet, en cas d’accident ou de sinistre, les conséquences peuvent être lourdes sur le plan financier et juridique. L’assurance permet de limiter les pertes en prenant en charge les frais liés aux dommages causés. Elle permet également de répondre aux obligations légales en matière de responsabilité civile et de garanties sociales. Les contrats d’assurance professionnelle peuvent en outre couvrir différent situations comme les dommages causés à des tiers, les pertes financières ou encore les litiges avec les employés.

Les entrepreneurs doivent donc être vigilants dans le choix de leurs assurances en fonction de leur activité, de leur secteur d’activité et de leurs besoins spécifiques. On leur recommandera toujours de faire appel à des experts en assurance, comme le groupe Devere notamment, pour les aider à trouver les contrats les plus adaptés à leur situation. Et il ne faudra pas oublier le contrat d’assurance maladie grave, l’un des plus importants et pourtant des moins utilisés.

Comment se protéger contre les maladies graves avec un contrat d’assurance ?

Les maladies graves peuvent frapper à tout moment et causer des dégâts irréparables sur la santé et la qualité de vie. Pour se protéger contre les conséquences financières désastreuses qui en découlent, il est important de souscrire à un contrat d’assurance adéquat. En effet, les coûts des traitements peuvent rapidement s’accumuler et devenir très onéreux, même pour les patients ayant une bonne couverture médicale. Les polices d’assurance maladie spécifiques aux maladies graves offrent ainsi une protection supplémentaire en cas de diagnostic, en fournissant un paiement forfaitaire à la personne assurée.

Ce type de contrat peut aider à couvrir les coûts non pris en charge par l’assurance maladie standard, tels que les traitements expérimentaux ou les soins à l’étranger. Il est important de bien comprendre les conditions de la police et de vérifier si elle couvre les maladies qui préoccupent le plus. On conseillera au passage de choisir une police qui couvre les membres de la famille ainsi que soi-même, pour une protection complète contre les maladies graves.

De l’assurance au service financier

Choisir un contrat d’assurance contre les maladies graves auprès d’un expert vous permettra ainsi, en tant que directeur de start-up ou de toute autre entreprise, d’évoluer dans un cadre professionnel et personnel plus serein. Vous pourrez mobiliser vos ressources à fond et vous occuper à faire connaître votre entreprise, sans être inquiété par les éventuelles conséquences d’un diagnostic malheureux. Et si on vous dit qu’en plus, votre assureur peut devenir un conseiller financier avisé ?

Les groupes comme Devere sont ainsi conçus comme des experts au service des professionnels, leur apportant sécurité dans leur travail et accompagnement tout au long de la vie active. Du conseil en prévoyance à la planification fiscale, en passant par la gestion des investissements, la fintech et bien sûr l’assurance, vous profiterez de la sagacité et des compétences de consultants chevronnés, pour vous protéger, vous développer et prospérer !