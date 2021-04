Si vous avez analysé différents blogs et essayé de trouver quel système de gestion de contenu est le meilleur, vous avez peut-être vu les débats entre WordPress, Drupal et Joomla. Dans cet article, nous analysons également cette question et vous expliquerons pourquoi la plupart des entreprises choisissent Drupal.

1. Drupal est un CMS Open Source

Comme les logiciels libres sont construits gratuitement, ils sont donc disponibles gratuitement. Les seuls coûts requis avec Drupal sont les coûts de construction d’un site web et les coûts d’hébergement du site sur un serveur. Il n’y a pas de frais de licence pour Drupal, ce qui réduit considérablement le coût de fonctionnement d’un site de classe mondiale. Le code de Drupal étant open source, de nombreux développeurs du monde entier sont associés au développement de Drupal. Même si vous constatez qu’il manque quelque chose, vous pouvez le modifier ou demander des changements à des membres plus expérimentés de la communauté. De nombreux sites web de petites ou grandes entreprises, de gouvernements et d’ONG sont alimentés par Drupal ou sont passés à Drupal. Drupal n’est pas seulement une source ouverte et abordable, mais il est également évolutif et facile à personnaliser pour les visiteurs.

2. Drupal offre un haut niveau de qualité

Drupal consiste en un module robuste, rapide et agile pour le développement du web. Comme il s’agit d’un CMS open source, les développeurs web du monde entier peuvent y travailler et corriger tous les problèmes et bugs qui apparaissent selon leurs besoins. Il compte plus de 13 000 modules grâce auxquels les développeurs peuvent rapidement ajouter des fonctionnalités spécifiques à leur site. Vous pouvez facilement ajouter à votre site web des fonctionnalités telles que le CRM, les sondages, les modules de connexion, la sécurité, la sauvegarde, les performances, les médias sociaux et le référencement. Vous pouvez donc obtenir une qualité élevée sur votre site web en utilisant Drupal et le temps de développement est également considérablement réduit. Drupal est régulièrement mis à jour par une communauté Drupal très active, ce qui permet aux développeurs d’obtenir plus facilement de nombreux avantages.

3. Drupal est rentable

Le meilleur CMS, Drupal, est gratuit et peut être installé sans avoir besoin d’acheter une licence ou de payer des frais récurrents. Drupal est livré avec de nombreuses options qui vous permettent de choisir la variété des modules et des intégrations tierces. Toutes ces options peuvent être utilisées pour développer un site web répondant à tous vos besoins. Drupal est également livré avec un code de balisage propre qui permet aux développeurs de gérer facilement la publication de contenu. Cela en fait un système de gestion de contenu abordable avec autant d’options disponibles gratuitement. Comme Drupal est un logiciel libre, n’importe quel développeur web peut donc y travailler. Il ne fait aucun doute que Drupal vaut le peu d’argent dépensé pour son site web.

Bien que chaque CMS présente certains avantages, Drupal est le plus efficace dans une perspective à long terme. La raison en est que Drupal dispose d’une étonnante collection de modules et permet le développement de n’importe quel type de site web, que vous souhaitiez créer un blog, un site d’information, un site d’entreprise avec brochure, une communauté sociale complète ou une entreprise de commerce électronique. Drupal est l’outil idéal pour tous ces emplois.