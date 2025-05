Configurer un serveur non dédié dans ARK: Survival Evolved sur Xbox One est une tâche qui peut sembler ardue pour de nombreux joueurs, mais avec les bonnes étapes et conseils, cela devient un processus beaucoup plus fluide. Ce type de serveur permet non seulement de jouer avec des amis dans un environnement contrôlé, mais aussi d’ajuster les paramètres de jeu selon les préférences de chacun. Dans cet article, une approche détaillée pour établir ce type de serveur sera présentée, ainsi que des astuces pour gérer et optimiser votre expérience de jeu.

Les étapes pour créer un serveur non dédié sur Xbox One

La première étape pour jouer avec des amis dans ARK: Survival Evolved est de créer un serveur non dédié. Ce processus commence par accéder au menu principal du jeu. Les joueurs doivent choisir l’option « Créer un jeu » dans l’écran d’accueil. Ensuite, il est crucial de sélectionner le type de serveur, ici « Non dédié ». Cette option permet à un joueur d’héberger un jeu, ce qui signifie que le monde sera accessible uniquement tant que l’hôte sera en ligne.

Une fois que vous avez choisi cette option, plusieurs paramètres doivent être configurés. Voici une liste des paramètres importants à prendre en compte :

Nom du serveur : Choisissez un nom mémorable pour votre serveur, afin que vos amis puissent le retrouver facilement.

Choisissez un nom mémorable pour votre serveur, afin que vos amis puissent le retrouver facilement. Mot de passe : Optionnel, mais recommandé pour garantir que seuls vos amis puissent accéder à votre partie.

Optionnel, mais recommandé pour garantir que seuls vos amis puissent accéder à votre partie. Cartes et Biomes : Choisissez quelle carte vous souhaitez explorer, comme l’île, Scorched Earth ou aberration.

Choisissez quelle carte vous souhaitez explorer, comme l’île, Scorched Earth ou aberration. Difficulté : Ajustez la difficulté du jeu, influençant le niveau des créatures et des ressources.

Après avoir configuré ces options de base, le joueur devra également ajuster des paramètres plus techniques. Ces réglages peuvent inclure :

Durée du jour et de la nuit : Modifier ces paramètres peut changer la dynamique de jeu, rendant les nuits plus longues ou plus courtes selon les préférences.

Modifier ces paramètres peut changer la dynamique de jeu, rendant les nuits plus longues ou plus courtes selon les préférences. Multiplicateurs d’expérience : Choisissez si les joueurs vont gagner de l’expérience plus rapidement ou plus lentement.

Choisissez si les joueurs vont gagner de l’expérience plus rapidement ou plus lentement. Réapparition des ressources : Déterminez à quelle fréquence les ressources se régénèrent dans le monde.

Une fois tous ces paramètres ajustés, il suffit de lancer le serveur. Les amis peuvent rejoindre ce serveur en allant dans le menu des sessions, en recherchant le nom du serveur créé ou en entrant le mot de passe si cela a été configuré. Cette plateforme permet un gameplay plus personnalisé et favorise une expérience collaborative enrichissante.

Gestion de votre serveur non dédié

La gestion d’un serveur non dédié ne se limite pas seulement à la création initiale. En effet, il est important de surveiller continuellement les interactions au sein du jeu. Cela comprend :

Gestion des joueurs : En tant qu’hôte, il est essentiel de discuter avec vos amis et de vérifier si des ajustements sont nécessaires, comme des changements de paramètres.

En tant qu’hôte, il est essentiel de discuter avec vos amis et de vérifier si des ajustements sont nécessaires, comme des changements de paramètres. Résolution des conflits : Dans un environnement de jeu collaboratif, les conflits peuvent survenir concernant l’utilisation des ressources ou des zones de construction.

Dans un environnement de jeu collaboratif, les conflits peuvent survenir concernant l’utilisation des ressources ou des zones de construction. Optimisation du ping : Le décalage peut être un problème, surtout avec plusieurs joueurs. S’assurer que votre connexion Internet est stable peut améliorer significativement cette expérience.

De plus, les joueurs doivent être conscients des limites inhérentes aux serveurs non dédiés. Par exemple, le monde ne sera accessible que pendant la durée où l’hôte est en ligne. Cela signifie qu’il y a des limitations en termes de stockage des données de jeu et de progression. Il peut aussi être judicieux de faire des sauvegardes fréquentes pour éviter la perte de données lors de sessions prolongées.

Les avantages du serveur non dédié

Opter pour un serveur non dédié dans ARK: Survival Evolved présente plusieurs avantages. L’un des principaux bénéfices est la flexibilité qu’il offre. Les joueurs peuvent ajuster les paramètres en temps réel, tester différentes configurations de jeu et voir comment les changements affectent leur expérience. Pour illustrer cela :

Contrôle total : En tant qu’hôte, le joueur a le contrôle sur tous les aspects du jeu, des ressources à la difficulté.

En tant qu’hôte, le joueur a le contrôle sur tous les aspects du jeu, des ressources à la difficulté. Privé et sécurisé : Limiter l’accès à vos amis évite les perturbations par d’autres joueurs inconnus.

Limiter l’accès à vos amis évite les perturbations par d’autres joueurs inconnus. Exploration commune : Facilite la collaboration et l’exploration en groupe, favorisant les expériences uniques.

La gestion des serveurs non dédiés est également moins complexe et nécessite moins de ressources qu’un serveur dédié. Cela en fait une option particulièrement attrayante pour les petits groupes de joueurs qui souhaitent créer un environnement amusant sans la complexité technique que peuvent impliquer d’autres types de serveurs.

Lorsque le jeu devient trop compétitif

Il est également essentiel de comprendre que lorsque le serveur devient trop compétitif, cela peut nuire à l’expérience de jeu. Pour que tout le monde s’amuse, des règles peuvent être établies :

Règlement de construction : Établir des zones où chacun peut construire sans interférer avec celui des autres.

Établir des zones où chacun peut construire sans interférer avec celui des autres. Partage des ressources : Créer une attente de partage des ressources importantes, comme les dinosaures de haut niveau.

Créer une attente de partage des ressources importantes, comme les dinosaures de haut niveau. Communication ouverte : Encourager un chat fréquent pour résoudre les problèmes en temps réel.

Optimiser les performances de votre serveur non dédié

Une fois le serveur créé et opérationnel, il devient crucial d’optimiser les performances. Cela peut se faire en ajustant certains réglages, mais également en veillant à ce que la connexion Internet soit appropriée. Voici des conseils clés :

Conseil Description Vérifiez votre bande passante Assurez-vous d’avoir suffisamment de bande passante pour supporter plusieurs joueurs sans lag. Réduisez le nombre d’entités Limitez le nombre de créatures et objets sur le terrain pour alléger la charge du serveur. Utilisez la compression de données Si possible, activez la compression pour réduire le temps de chargement des ressources. Planifiez les maintenances Organisez des maintenances régulières du serveur pour gérer les problèmes de performance.

En suivant ces conseils, les joueurs peuvent s’assurer que leur expérience de jeu reste fluide, sans interruption, ce qui est essentiel dans un environnement d’exploration où chaque instant compte.

Les options de serveur alternatives pour ARK

Bien que la création d’un serveur non dédié soit une solution interessante, il existe d’autres options. Les joueurs peuvent envisager des serveurs dédiés, où les performances et la stabilité sont généralement beaucoup plus élevées. Cette solution requiert certes un investissement plus important, mais les bénéfices peuvent s’avérer substantiels.

Les hébergeurs comme Nitrado, GPORTAL, PingPerfect et Survival Servers offrent des solutions solides pour ceux qui cherchent à créer un serveur dédié pour ARK. Les avantages incluent :

Meilleure latence : Les serveurs dédiés ont des connexions plus stables.

Les serveurs dédiés ont des connexions plus stables. Accès 24/7 : Votre monde est accessible tout le temps, même lorsque vous êtes hors ligne.

Votre monde est accessible tout le temps, même lorsque vous êtes hors ligne. Options de personnalisation avancées : Plus d’options de réglage des paramètres du serveur, optimisant l’expérience de jeu.

Choisir d’opter pour un serveur dédié peut s’avérer crucial pour les groupes qui jouent de manière régulière et qui souhaitent bénéficier d’une expérience de jeu optimale.

Quels sont les coûts ?

Évaluer le coût des serveurs dédiés est essentiel pour prendre une décision éclairée. Les prix peuvent varier en fonction de l’hébergeur et des fonctions désirées :

Hébergeur Coût mensuel estimer Nitrado À partir de 12 €/mois GPORTAL À partir de 13 €/mois PingPerfect À partir de 10 €/mois Survival Servers À partir de 15 €/mois

Ces coûts peuvent varier en fonction de la configuration choisie, mais ils représentent un investissement dans une meilleure expérience de jeu. Pour ceux qui sont soucieux de leur budget, il est essentiel de bien évaluer les avantages par rapport aux coûts avant de se décider.

Répondre aux défis communs lors de la création d’un serveur non dédié

Le processus de création et de gestion d’un serveur non dédié peut s’accompagner de divers défis. Voici les plus courants rencontrés par les joueurs :

Problèmes de connexion : Un des plus fréquents, où les joueurs peuvent avoir du mal à rester connectés ou rejoindre le serveur.

Un des plus fréquents, où les joueurs peuvent avoir du mal à rester connectés ou rejoindre le serveur. Latence : Des décalages peuvent se produire quand trop de joueurs sont connectés à un réseau avec une bande passante insuffisante.

Des décalages peuvent se produire quand trop de joueurs sont connectés à un réseau avec une bande passante insuffisante. Confusion sur les paramètres : Choisir les paramètres appropriés peut être difficile, entraînant des erreurs dans la configuration.

Pour surmonter ces défis, il est recommandé de tester le serveur avec un nombre limité de joueurs avant de l’ouvrir à un groupe plus large. Cela permettra d’identifier et de résoudre d’éventuels problèmes techniques en amont.

FAQ sur les serveurs non dédiés dans ARK

1. Comment rejoindre un serveur non dédié ?

Il suffit d’aller dans le menu de jeu, de sélectionner « Rejoindre un serveur » et d’entrer le nom ou le mot de passe si nécessaire.

2. Puis-je jouer hors ligne sur un serveur non dédié ?

Non, le serveur non dédié nécessite que l’hôte soit en ligne pour que les autres joueurs puissent y accéder.

3. Quels sont les avantages d’un serveur non dédié par rapport à un serveur dédié ?

Un serveur non dédié est plus simple à configurer et à gérer, tandis qu’un serveur dédié offre une meilleure performance et accessibilité 24/7.

4. Est-il possible de modifier les paramètres du serveur en cours de partie ?

Oui, en tant qu’hôte, vous pouvez modifier certains paramètres sans quitter le jeu, mais cela peut avoir un impact sur la session en cours.

5. Quels sont les meilleurs hébergeurs pour les serveurs dédiés ?

Des options comme Nitrado, GPORTAL, et Host Havoc sont réputées pour leurs services de qualité.