Une agence de e-réputation est une partenaire privilégiée pour quiconque désire véhiculer ou développer une bonne image sur le web. Cela est vrai et important aussi bien pour les entreprises, les start-ups, les professionnels, les marques, les personnalités que les particuliers. À l’ère du numérique, votre réputation en ligne peut vous favoriser ou défavoriser du jour au lendemain. Seule une agence de e-réputation peut la travailler et vous aider à la maîtriser tout le temps. Comment ? Découvrez ici les 2 axes sur lesquels une agence de e-réputation peut intervenir en votre faveur.

Accompagner plus haut l’image de marque d’une entreprise

La première mission d’une Agence e-réputation est d’accompagner plus haut l’image de marque d’une personne morale (entreprise) ou d’une personne physique (particulier). Il s’agit pour elle de définir une bonne stratégie de référencement web pour booster les contenus éditoriaux qui mettent l’accent sur vos qualités en tant qu’individu ou en tant qu’entité. Pour cela, elle mettra en avant vos atouts ainsi que les positifs laissés sur vous pour attirer l’attention d’un grand nombre d’internautes sur vos qualités. Grâce à cette stratégie, vous serez visible dans les résultats des moteurs de recherche comme Yahoo, Google, Bing, Yandex…et apprécié par les internautes. Son intervention consistera aussi à vous aider à communiquer de façon positive et cohérente afin de développer votre notoriété, booster vos activités et votre image de marque et de garder un contrôle total sur votre image numérique. À ce titre, elle vous accompagnera dans la mise œuvre des bonnes pratiques pour améliorer votre réputation sur le web savoir. Il s’agit de :

La formation et la sensibilisation de vos collaborateurs sur l’importance d’une communication de qualité et adaptée à votre structure ;

L’édition d’une charte de communication au sein de votre entreprise ou de votre groupe politique ou apolitique ;

Les attitudes à tenir face à l’opinion de vos concurrents, vos clients et de tout autre observateur ;

Les techniques à utiliser pour éviter les propos inappropriés ou publier des informations susceptibles d’être préjudiciables pour vous.

Rebooster une image de marque dégradée

Le deuxième axe d’intervention d’une agence de e-réputation est de rebooster une image de marque dégradée. À l’ère du numérique, le risque de voir sa réputation en ligne entachée est très élevé. Il n’est pas d’ailleurs rare de voir l’image d’une personne ou d’une organisation dégradée par une simple communication. L’agence de e-réputation peut intervenir rapidement et promptement en ces moments de crise pour éviter que les choses se dégénèrent contre vous. Après avoir identifié l’attaque dont vous êtes victime (campagne de dénigrement, sabotage, client mécontent…), elle va activer votre cellule de gestion de crise et organiser votre riposte. Elle impliquera vos collaborateurs ou vos proches et procédera à la suppression des contenus diffamatoires et négatifs qui pèsent contre vous. Au cas où la suppression des contenus diffamatoires ne marche pas, l’agence peut faire valoir votre droit au déréférencement auprès du responsable du site hébergeant les contenus et auprès des moteurs de recherche. Ces démarches de déréférencement sont souvent complexes et chronophages, mais au bout du compte, elles vous permettront de reprendre le total contrôle de votre cyber-réputation.