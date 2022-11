Beaucoup de gens n’associent pas les métiers de l’informatique à la créativité, mais plutôt aux diagrammes, aux organigrammes et au code. Cependant, il existe une réponse à la question de savoir si un emploi dans l’informatique peut être créatif, et cette réponse est oui. La créativité est possible dans toute profession, et les techniques créatives l’aident à résoudre divers problèmes de manière non triviale. Et la créativité n’est pas un don que certains ont et d’autres pas, vous pouvez la favoriser.

Ainsi, la créativité est une compétence qui peut être développée tout comme les autres. Si vous pensez de manière créative, vous pouvez également aborder le développement de logiciels de manière créative. Comment pouvez-vous soutenir votre créativité en tant que développeur de logiciels ?

Participez à des hackatons

La popularité des hackathons est en hausse. Un hackathon est une compétition informatique au cours de laquelle des équipes concurrentes travaillent sur un problème spécifique.

Et la créativité, c’est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes de manière créative, s’apprend. Ainsi, la communication avec d’autres programmeurs vous donnera une nouvelle perspective sur les choses et améliorera votre capacité à discuter et à développer de nouvelles idées.

Soyez curieux

Apprendre quelque chose de nouveau allume une étincelle de créativité et renforce l’imagination. Pourquoi les enfants ont-ils une imagination aussi riche ? Parce qu’ils sont curieux et ouverts à la nouveauté. Posez des questions, explorez, essayez quelque chose d’inhabituel, élargissez le champ de vos intérêts et cherchez ce que votre âme cherche à atteindre.

Parce que le carburant de la créativité est la passion. Même un nouveau passe-temps peut changer votre vie. Par exemple, avez-vous déjà envisagé de jouer à la roulette virtuelle ? Allez donc sur nouveau casino belge en ligne et essayez-le.. Et ce n’est qu’un exemple de la façon d’essayer quelque chose de nouveau.

Fixez des limites et des frontières

Plus il y a de limites, plus il y a de place pour la créativité. Les limites nous obligent à regarder une situation d’une nouvelle manière et à inventer de nouveaux moyens pour obtenir le résultat que nous voulons.

Inventez vos limites. Cette méthode est particulièrement utile si elle provoque immédiatement une protestation et une résistance internes. Ne cédez pas à ce sentiment et soyez persévérant : la créativité suivra.

N’oubliez pas l’activité physique

L’exercice ou même une activité physique légère aideront à développer la créativité, surtout si vous avez un travail sédentaire. Marchez, courez, faites du vélo – faites ce que vous aimez et ce qui vous donne de l’énergie et de la motivation.

D’une part, cela permet à votre cerveau de se reposer, et vous êtes alors prêt à vous atteler à la tâche et au code avec une énergie renouvelée. Et deuxièmement, le processus physique de la marche augmente la créativité – en moyenne de 60 %, et cet effet se poursuit pendant un certain temps après que vous avez arrêté.

Visitez de nouveaux endroits

L’un des secrets de la créativité est la variété. Lorsque vous marchez, empruntez de nouveaux itinéraires et visitez de nouveaux endroits. Voyager dans des villes et des pays que vous n’avez jamais visités vous rend également plus créatif. La nouveauté donne un élan à la créativité.

N’ayez pas peur de l’échec

La peur de la critique, la peur de l’échec et même la peur du succès sont autant de choses qui non seulement empêchent une personne créative de montrer son travail au monde, mais qui limitent également notre créativité. La peur est une bonne chose ; c’est un indicateur que votre travail compte pour vous.

Allons-nous nous inquiéter de quelque chose qui ne nous touche pas ? Ce qui signifie que c’est exactement ce qui vaut la peine d’être fait. Vous ne voulez pas gaspiller votre vie à faire quelque chose qui vous laisse indifférent, n’est-ce pas ?

Conclusion

Si vous voulez améliorer votre créativité, vous avez certainement besoin de temps. Restez ouvert à de nouvelles expériences, visitez de nouveaux endroits, commencez de nouveaux passe-temps, n’ayez pas peur des échecs et des problèmes et essayez de penser aux problèmes d’une manière créative. À propos, il existe également de nombreux livres et applications sur la façon d’améliorer la créativité.