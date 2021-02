La libéralisation du travail est une réalité qui ne cesse d’investir de nouvelles branches d’activité. Pour les infirmières et les professionnels de santé, le processus est déjà lancé depuis de nombreuses années, ce qui a occasionné de nombreux changements dans l’appréhension du métier. L’organisation administrative a peu à peu pris une place croissante dans le temps des professionnels du soin médical et il est donc essentiel pour eux de savoir se doter des outils au service de leur métier.

Le quotidien administratif des infirmières et professionnels de santé qui exercent en libéral est en effet bien plus difficile à gérer que pour celui des salariés. Pour alléger leur charge de travail, les libéraux doivent notamment trouver des solutions pour limiter les tâches chronophages imposées par la facturation par exemple. Avec Izyfact, les professionnels de santé bénéficient ainsi d’un service en ligne de facturation sur mesure et peuvent se consacrer pleinement à leur vocation, indispensable à la société d’aujourd’hui. Explications.

Izyfact, un service en ligne de facturation sur mesure

Izyfact est un service de facturation en ligne spécifiquement adressé aux professionnels de santé et infirmières qui exercent leur métier en libéral. Conscient de la lourdeur des tâches administratives imposées par ce statut, l’entreprise se charge ainsi de proposer une offre sur mesure, toujours en accord avec les situations personnelles de ses clients. Cette société de facturation commence donc toujours par une étude de tournée de ses clients pour adapter l’outil à leurs besoins réels.



Le métier d’infirmière libéral recouvre en effet des réalités très différentes les unes des autres. Selon le type de soins prodigués, la localisation de l’activité ou encore l’expérience du professionnel, les besoins varient largement. C’est pourquoi, chaque partenariat entre Izyfact et l’un de ses clients est différent pour proposer un cadre de relations transparent, clair et construit sur la base d’une confiance mutuelle. Un outil devenu indispensable à l’exercice de ce métier si essentiel à la société.

Les avantages de l’externalisation de facturation

Un service en ligne de facturation efficace se doit d’abord de permettre aux infirmières et professionnels de santé exerçant en libéral de se dégager du temps. L’administratif est en effet une sécurité mais il peut aussi devenir une charge. Avec Izyfact, vous n’aurez plus à vous soucier de la gestion des factures, des impayés ou encore des relances de rejet. Tout est pris en charge par la plateforme et vous pourrez enfin retrouver un peu de temps pour vous !

L’externalisation de factures par Izyfact, c’est aussi la garantie d’un contrat clair et bien établi. En effet, les prix sont fixes, ce qui vous permet de déterminer votre budget avec précision et sans mauvaises surprises. Les services de la plateforme sont en outre exempts de frais de dossier et entièrement déductibles de votre 2035. Parfaitement adapté au modèle de travail des professionnels de santé, Izyfact vous permet en outre de bénéficier de jusqu’à 390 euros d’aides cumulées et tout cela à partir de seulement 100 euros par mois !

Une solution de facturation et des engagements

Pour accompagner les professionnels de santé au plus près de leurs besoins, l’entreprise Izyfact propose en plus de nombreuses modalités. Il est par exemple possible de choisir de payer une facture en sécurisé ou en dégradé, en une ou plusieurs fois par mois voire même de sélectionner le mode d’envoi des pièces, par courrier, par mail ou par application sécurisée. Une modularité idéale pour permettre à tous les libéraux de bénéficier d’un service en ligne de facturation adapté à leurs choix.

Mieux encore, Izyfact assure aussi bien la simplicité d’accès et la facilité d’utilisation que la transparence de son outil. En effet, cette valeur est essentielle dans la philosophie de l’enseigne qui n’hésite pas à proclamer que « la confiance n’exclut par le contrôle ». C’est pourquoi vous pourrez en quelques clics avoir accès à l’ensemble de vos données pour consulter les paiements, les rejets ou les ordonnances scannées. De plus, Izyfact fait également œuvre de pédagogie en mettant à la disposition de ses utilisateurs les dernières informations en matière de réglementation.