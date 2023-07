Les avantages d’un conteneur maritime pour la conception d’une petite maison sont multiples. Ils comprennent, entre autres, une construction rapide et peu coûteuse par rapport aux autres options de construction traditionnelle. De plus, les conteneurs font preuve d’une grande durabilité, car ils sont d’abord conçus pour résister aux intempéries et aux manipulations de transport. Voici quelques bénéfices qu’apporte le choix d’un conteneur maritime comme base pour la construction d’une maison.

Un choix respectueux de l’environnement

Aujourd’hui, tous les choix que nous prenons, chaque jour de notre vie, doivent prendre en compte le respect de l’environnement. Sinon, il est improbable que nous puissions conserver notre planète en bonne santé, dans les années à venir. Sélectionner un conteneur maritime comme base pour créer sa maison est un choix vert à plusieurs niveaux. Tout d’abord, les conteneurs sont réutilisés constamment. Ce recyclage est un des éléments les plus importants lorsque l’on veut déterminer si un objet est bon pour l’environnement ou non. Choisir cette base comme habitat nous permet d’affirmer que nous sommes nous-mêmes respectueux de notre planète, en n’utilisant pas de manière excessive des matériaux, tel que c’est le cas pour la construction d’une maison traditionnelle.

Une construction plus rapide

Se faire bâtir une maison peut prendre plus d’une année, dans certains cas. Lorsque l’on préfère un conteneur maritime, les délais de fabrication se réduisent grandement. En effet, en moins de quatre mois, il est possible de passer la porte de notre nouvelle maison tout équipée. On ajoutera deux mois au départ, car ce sont les temps légaux nécessaires à l’obtention d’un permis de construire. Ce qui explique cette rapidité est que le conteneur sera déjà modifié aux exigences du propriétaire, avant même d’être positionné sur le terrain. Lorsqu’il arrive enfin à destination, il ne reste plus qu’à procéder à la pose et à le raccorder aux différents réseaux (électricité, eau, gaz …), une fois qu’il est solidement positionné sur les fondations.

Une plus grande flexibilité de personnalisation

L’utilisation d’un conteneur peut offrir une meilleure flexibilité de conception. Les professionnels spécialisés dans le design de ceux-ci, sont là pour offrir des conseils qui permettent de personnaliser la maison selon les besoins individuels de l’acheteur. Il est surprenant de constater à quel point il est possible de créer une grande variété de configurations différentes pour une si petite maison. Ceci dit, il est aussi possible d’utiliser plus d’un conteneur maritime, si l’on désire un espace de vie plus grand. Cela augmentera alors à nouveau notre capacité à personnaliser notre future habitation.

Des coûts moindres

Construire une maison en se servant d’un conteneur maritime coûte beaucoup moins cher. On économise dès le départ, lors de l’achat d’achat du conteneur, car sa valeur est beaucoup moins élevée que celle d’un bâtiment traditionnel. Comme le temps de construction est plus rapide (tel que nous l’avons déjà expliqué ci-haut), on épargne de belles sommes d’argent grâce à la réduction du nombre d’heures facturé par les différents professionnels, sur le terrain.