Si l’immobilier commercial avait été longtemps boudé par les investisseurs, la pandémie a permis de changer la donne. Mais avec les nouvelles tendances du marché, il faut comprendre que l’immobilier commercial ne sera pas épargné par la digitalisation, comme tout autre secteur d’ailleurs. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi un tel engouement pour ce type de bien et comment vous pouvez tirer parti de la digitalisation immobilière.

Un changement influencé par l’exode urbain

Depuis la crise liée au Covid-19, de plus en plus d’entreprises ne cessent de se digitaliser afin de pouvoir proposer le télétravail, du moins partiel, à leurs employés. Ce nouveau mode de travail a permis à de nombreux Français de troquer la grande ville aux zones périphériques. Les statistiques nous le prouvent puisque cela est passé de 12 % à 23 % en l’espace de quelques mois seulement

Face à tel changement, le commerce de proximité attire de nouveaux les investisseurs. En effet, les travailleurs qui ont déménagés des grandes villes ne veulent qu’une chose : consommer à proximité de leur demeure ou du moins dans leur ville. Restaurants, pizzerias, magasins de vêtements, coiffures, marchés solidaires…autant des enseignes qui commencent à trouver des preneurs surtout dans les périphéries, d’où une augmentation sans précédente de la demande d’immobilier commercial.

Outre les actifs en télétravail, les salariés qui font du 9 à 5 ont également échangés leur appartement contre une maison avec jardin dès le début de la pandémie. Cela a pour objectif de procurer plus de liberté et moins de restriction. A noter qu’en plus d’une augmentation du prix de l’immobilier commercial, cet exode massif urbain avait également engendré une augmentation du tarif des maisons de plain-pied entre 20 à 30 % au cours de ces deux dernières années.

Une raréfaction des zones constructibles

Une autre raison qui a entraîné la hausse des biens immobiliers commerciaux c’est la nouvelle réglementation ZAN (zéro artificialisation nette), une réglementation en rapport avec a loi climat et résilience de 2021. L’objectif de cette réglementation c’est de limiter l’artificialisation nette des sols d’ici 2050.

Face à cette décision, les nouvelles constructions des biens commerciaux dans les zones urbaines et périphéries ne sont plus autorisées. Ce qui fait que le prix des biens existants va augmenter de manière fulgurante avec une demande fulgurante comparée à ces dernières années.

Afin de palier à cette rareté, les promoteurs pensent avoir trouvé une solution qui consiste à rénover les friches industrielles en immobiliers commerciaux. Non seulement cela permet de revaloriser les biens existants et en souvent en ruine, mais aussi de répondre aux besoins de la législation face à la restriction de l’artificialisation des terres.

Une augmentation du prix énergétique en Europe

Devant la flambée des prix de l’énergie en Europe, de plus en plus de propriétaires de locaux commerciaux énergivores se tournent vers des alternatives beaucoup moins coûteuses. Parmi les secteurs les plus touchés par cette crise énergétique, la restauration demeure au cœur de toutes les attentions. Comme le secteur ne peut pas être digitalisé, sa demande en énergie restera constante.

Outre cela, il faut également noter la baisse du pouvoir d’achat de nombreux ménages et la baisse de la valeur de l’euro par rapport au marché international. Ces contextes contribuent à la recherche des offres abordables sans que la hausse des prix ne change leur mode de vie de manière drastique, aussi bien au niveau de l’alimentation, de l’essence et des différents loisirs. Devant un tel changement, il faut comprendre que de plus en plus de ménages se tournent vers les traditionnels hypermarchés afin de pouvoir garder la tête hors de l’eau. Les offres restent les mêmes avec une différence de prix considérable. Cela a donc permis de donner un élan à l’immobilier commercial dans les périphéries.

La digitalisation, de plus en plus au cœur de l’immobilier commercial

Bien que nous ayons déjà fait face à la digitalisation du secteur immobilier avant la pandémie, il faut croire que la crise sanitaire a intensifié cette pratique. Le digital et le numérique sont devenus les principales solutions aux obstacles qui ont entravés le marché de l’immobilier tel que nous le connaissons.

Parmi cela, il faut certainement l’explosion des visites en 3D, une manière pour les futurs acheteurs d’effectuer des visites sans avoir besoin d’être sur place ainsi que les estimations des biens intégralement en ligne. Les agences immobilières se sont donc transformées en agence immobilière 2.0 avec des avantages indéniables à la clé. La digitalisation offre non seulement un réel gain de temps mais aussi une commodité très poussée, aussi bien pour les propriétaires que les futurs locataires ou acquéreurs.

La crise sanitaire est terminée mais les tendances qu’elle a engendrées avec elle restera très présentent dans de nombreux secteurs. L’immobilier ne sera pas en reste avec des prestations qui mettent l’innovation au cœur de chaque action.