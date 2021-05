Louer un logement n’a pas changé depuis 100 ans

Le marché de la location immobilière n’a pas encore connu sa transformation digitale. La révolution numérique se résume aux petites annonces en ligne depuis 20 ans.

Dans l’immobilier et la construction, seulement 0,1 % de la valeur ajoutée est investi en R&D, soit 24 fois moins que la moyenne des autres secteurs, selon une étude E&Y.

Encore aujourd’hui, le propriétaire particulier gère son logement en location de manière très manuelle. Il échange par email avec les candidats, demande des dossiers de location en papier et signe le contrat de bail sur papier.

Malheureusement, sa gestion locative lui prend beaucoup de temps et lui génère du stress. Son investissement immobilier lui coûte de l’argent. Il a des charges, il doit rembourser son prêt immobilier et doit donc absolument recevoir le paiement du loyer tous les mois. Or, entre vacances locatives, impayés de loyer et travaux dû aux dégradations, le stress est bien justifié. Malheureusement, cela affecte des millions de personnes dans leur vie.

Pour le locataire, la durée moyenne pour trouver son logement idéal s’élève à 4,7 mois selon statista.com. Non seulement, louer un logement est une activité inefficace mais aussi très désagréable ! Et pourtant le logement c’est si important, il est donc important de faire bouger cela.

Louer un logement en 2021

Créée en 2020, Pandaloc, une proptech française, veut réinventer la gestion locative en ligne. Grâce à la technologie et la data, Pandaloc rend la location immobilière plus sécurisée et efficace.

La recette idéale : automatiser toutes les tâches administratives afin de permettre de louer rapidement et sans friction. L’interface est très simple et agréable. Tout y est pour simplifier la vie du propriétaire à chaque étape :

Pandaloc automatise la diffusion d’annonces à travers plusieurs portails immobiliers populaires, la gestion de locataire et la signature du bail en ligne. Tout au même endroit, gratuitement. L’objectif est d’automatiser la mise en location pour louer rapidement et éviter les vacances locatives.

La certification des dossiers de location

Pour sécuriser la location et rétablir la confiance entre propriétaires et locataires, des technologies bancaires sont utilisées. Pandaloc certifie les dossiers de location et permet au propriétaire de choisir avec un haut niveau de confiance son locataire. En choisissant de certifier son dossier, le locataire augmente ses chances de trouver son logement idéal rapidement.

Trois vérifications sont proposés au locataire pour certifier son dossier ;

Vérification de l’identité :

Le locataire montre sa carte d’identité en vidéo, ainsi Pandaloc élimine les photocopies et les photoshops. Ensuite, le locataire fait un selfie vidéo. Pour doubler cette sécurité.

Pandaloc le compare à sa pièce d’identité pour être sûr que c’est bien la même personne derrière l’écran. Grâce à cette technologie, le risque de fraude à l’identité est quasi nul. Pandaloc est beaucoup plus sécurisé qu’une rencontre en face à face.

Vérification de l’avis d’imposition :

Pandaloc interroge le site des impôts pour certifier le revenu fiscal de référence. Pas de place à la fraude.

Vérification du budget :

Les locataires peuvent partager leurs données bancaires grâce à l’Open Banking. Pour ce faire, Pandaloc calcule les ratios financiers : revenu moyen et charges fixes des derniers mois, taux d’effort pour le loyer, comportement budgétaire, etc.

Pour respecter la vie privée des locataires, Pandaloc ne partage jamais les informations de leur compte bancaire, uniquement le résultat des calculs. Chaque vérification augmente la confiance et améliore le classement du dossier de location.

Ces vérifications sont basées sur le volontariat. Pour des raisons légales, le propriétaire ne peut pas les exiger (loi ALUR).

Le paiement du loyer automatique

Enfin, chaque mois, le paiement du loyer est versé automatiquement sur le compte du propriétaire. Nous avons créé un outil de paiement automatique du loyer très pratique pour les propriétaires et les locataires qui ont une vie à 100 à l’heure. Le prélèvement du loyer est programmé automatiquement directement depuis le compte bancaire locataire vers le compte bancaire propriétaire. Plus d’oublis, plus de retards.

Prêt(e) à démarrer ? Les propriétaires malins utilisent Pandaloc comme compagnon pour gagner du temps et de l’argent.