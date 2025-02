C’est le cas de le dire, Webedia Esports entre en 2025 avec des ambitions XXL ! Leader de l’esport en France et acteur incontournable à l’échelle européenne, le groupe redéfinit les contours d’un secteur en pleine explosion. Avec des événements d’envergure, des collaborations stratégiques et des formats novateurs, Webedia Esports veut faire de cette année une étape clé dans la professionnalisation et la popularisation du gaming. Décryptage !

Une année sous le signe de l’innovation

Impossible de parler de l’esport en France sans évoquer la Ligue Française de League of Legends (LFL), véritable vitrine du talent hexagonal. En 2025, la LFL passe à la vitesse supérieure avec un format inédit : trois splits, 63 journées de compétition contre 48 en 2024, et des diffusions simultanées sur Twitch, TikTok et X. La diversification des plateformes est un coup de maître pour séduire un public jeune et hyper-connecté.

Et ce n’est pas tout… La Division 2, le vivier des futures stars, adopte une formule similaire, avec 54 journées au programme. Le 11 janvier dernier, la reprise a déjà marqué les esprits, avec un pic d’audience record à 36 000 spectateurs. Le message est clair : l’esport français a de la réserve, et Webedia Esports est prêt à le prouver. Pour autant, la scène nationale n’est qu’un début, et avec les EMEA Masters, cette « Ligue des champions de l’esport européen », Webedia Esports (qui est également à l’origine de la première chaîne française de Esport) promet trois éditions mémorables en 2025. Après une année 2024 marquée par 24 millions de vues, l’objectif est de franchir un nouveau cap, et chaque match est une invitation au spectacle, avec les meilleurs talents d’Europe et de la région MENA qui s’affrontent dans des batailles d’anthologie.

Valorant, Rocket League et EVA : des circuits qui montent en puissance

Le circuit professionnel français de VALORANT, baptisé « Challengers France Révolution », franchit lui aussi une étape clé avec son tout premier événement offline en 2025. Pour ce jeu en pleine ascension, c’est une chance unique de rassembler une communauté de fans fidèles et d’imposer la scène française sur la carte européenne. Autre pilier de l’esport en devenir : Rocket League. Avec les RLCS (Rocket League Championship Series), Webedia Esports s’associe à BLAST pour offrir une production de premier plan, en partenariat avec Rocket Baguette, référence du jeu en France.

Enfin, il y a le phénomène EVA (Esports Virtual Arenas), qui explose littéralement. Avec 42 salles ouvertes et un format de compétition repensé, la EVA League et la Coupe de France attirent de plus en plus de joueurs.

EVO France : les jeux de combat à l’honneur

Pour la première fois en Europe, l’EVO, grand-messe des jeux de combat, débarque à Nice du 10 au 12 octobre 2025. Cet événement mythique, qui fait vibrer les amateurs de Street Fighter et Tekken depuis des années, promet une édition française inoubliable. Avec six jeux à l’affiche, des tournois communautaires, des conférences et des exposants, l’EVO France s’annonce comme un moment clé du calendrier esportif mondial.

Un modèle économique en pleine mutation

Derrière ces annonces pour le moins spectaculaires, Webedia Esports travaille sur un autre front, celui de l’économie de l’esport. En effet, l’entreprise réinvente son modèle en combinant droits médias, partenariats traditionnels et nouvelles formes de diffusion. Les collaborations avec France Télévisions en 2024 ont ouvert la voie, et en 2025, Twitch, TikTok et les Watch Parties seront au cœur de la stratégie.

Bertrand Amar, l’homme fort de Webedia Esports, résume parfaitement cet enjeu : « Ce nouveau modèle économique, combinant droits de diffusion et partenariats, est essentiel pour offrir un cadre stable à tous les acteurs : équipes, organisateurs, et diffuseurs. » Avec 2 500 heures de contenu prévues cette année, Webedia Esports pose véritablement les bases d’un esport durable et rentable.

Victor Bacque, un visage humain derrière la machine Webedia

A la tête de la division gaming de Webedia, Victor Bacque, directeur commercial, incarne la vision et la passion du groupe. Son parcours, entre finance et gaming, illustre la diversité des talents qui font la force de l’entreprise.

Un futur prometteur pour l’esport français

Il n’y a plus de doute à avoir : avec ses projets audacieux et sa stratégie de diversification, Webedia Esports s’impose non comme un simple acteur du gaming, mais un créateur de tendances et un catalyseur d’innovations. Le groupe ne cesse de repousser les limites de ce que l’esport peut offrir. L’avenir du gaming se joue ici et maintenant !