Depuis toujours, les Hommes utilisent leurs connaissances scientifiques pour tenter de reproduire leur propre capacité de raisonnement. Pour autant, le phénomène ChatGPT a récemment permis à l’ensemble de la population mondiale de prendre connaissance d’un véritable fait social : les contenus engendrés par les IA génératives font maintenant partie de notre quotidien. Et comme on tente souvent de les faire passer pour des productions humaines, apprendre à les repérer est devenu un véritable enjeu. C’est pourquoi l’application IsBot a été créée : ce jeu de quiz vous entraîne à faire la différence entre une photo IA et un cliché humain, afin de former votre esprit critique. De quoi s’agit-il précisément ?

Pourquoi l’application IsBot a-t-elle été créée ?

En effet, les contenus médiatiques authentiques et les créations intégralement issues d’IA génératives se côtoient désormais dans l’espace social. Or, si cette innovation se révèle fascinante sur le plan scientifique, elle fait également courir un grand risque à nos sociétés démocratiques. Car le résultat est inquiétant : il est maintenant devenu extrêmement difficile de faire la différence entre une photo IA et un cliché humain.

Ce faisant, il est également devenu particulièrement aisé de répandre des fake news dans les journaux ou sur le web en s’appuyant sur ces images parfois plus vraies que nature. Notamment dans un contexte où l’éducation critique aux médias peine à se faire une place dans les programmes scolaires ! C’est donc pour lutter contre ces risques qu’un développeur indépendant à décider de créer l’application de quiz IsBot et de la rendre disponible sur Google Play Store. Un outil salvateur en ces temps incertains.

Pour le moment, l’application IsBot n’est disponible que sur Android. Mais il y a fort à parier que la situation évoluera rapidement au regard de son utilité sociale. Ce jeu de quiz n’a qu’un objectif : vous permettre de forger un regard critique sur les sources médiatiques et les modes de communication actuels. Pour ce faire, deux principaux modes de jeu sont proposés à l’utilisateur.

Premièrement, le mode « une image » présente au joueur une succession d’images. A chaque fois, le but est alors de déterminer si l’image active a été générée par une IA ou si elle est le fruit d’un travail humain de photographie. En cas de succès, on passe à l’image suivante. En revanche, le mode « deux images » place l’utilisateur devant un choix, puisque ce sont alors des couples d’images qui sont présentés. Ici, l’idée est de mettre en place des stratégies pour déterminer laquelle des deux est authentique.

Différents modes de jeu pour apprendre à faire la différence entre une photo IA et un cliché humain

Comment se saisir de ces deux modes de jeux proposés par l’application IsBot pour apprendre à faire la différence entre une photo IA et un cliché humain ? Pour cela, vous pouvez d’abord choisir d’entamer une partie « par niveau ». Vous jouerez alors en solo, en alternant les modes « une image » et « deux images ». A chaque niveau, vous devrez accumuler un certain nombre de points pour passer au niveau supérieur. Et évidemment, la difficulté se fera croissante !

Cela vous permettra de développer des stratégies de plus en plus pertinentes et efficaces pour distinguer le réel de la supercherie. Une fois que vous aurez suffisamment aiguisé votre regard, vous pourrez alors intégrer le mode de jeu « compétition », qui vous mettra aux prises avec d’autres joueurs ayant eux aussi téléchargé l’application sur la boutique d’applis Google Play Store. Une excellente façon d’apprendre tous ensemble. Attention, car la rapidité de vos réponses entrera alors en ligne de compte pour l’attribution des points !