La crise sanitaire du Covid 19 n’est pas encore terminée mais l’on sait déjà qu’elle aura de multiples conséquences sur l’économie et sur nos modes de vie. Des pans entiers de notre société vont devoir se transformer pour s’adapter aux nouvelles contraintes résultant de la prise de conscience de notre vulnérabilité. Ainsi, on a vu se développer de nombreuses solutions numériques pendant les confinements et à qui s’offrent à n’en pas douter un avenir radieux.

Pour les formateurs, l’objet numérique est un outil idéal. Il permet en effet de diffuser facilement et auprès du plus grand nombre des contenus de toutes sortes. Internet est en effet une voie royale vers le partage universel des connaissances mais tout le monde ne dispose pas des connaissances informatiques nécessaires pour pouvoir y évoluer avec fluidité. Grâce à Podia, l’outil pour héberger et vendre des formations en ligne, la technique ne sera désormais plus un obstacle !

Héberger et vendre des formations en ligne grâce à Podia

La formation est aujourd’hui universellement présente. Tous les domaines de la connaissance bénéficient en effet de la soif d’apprendre qui caractérise nos sociétés et grâce à laquelle de nombreux titulaires d’un savoir peuvent vivre en vendant leurs formations. Néanmoins, pour profiter de l’exposition promise par Internet, il était jusqu’alors nécessaire de savoir domestiquer les contraintes techniques des réseaux.

Désormais grâce à Podia, n’importe qui peut héberger et vendre des formations en ligne.

Podia, c’est avant tout une plateforme qui permet d’héberger des contenus de toutes sortes. Vidéos, audios, textes peuvent être mis en ligne rapidement et ainsi être diffusés facilement auprès du plus grand nombre. Bien plus qu’un simple hébergeur, la plateforme propose de nombreuses fonctionnalités pour mettre en avant les formations, faciliter le paiement des étudiants ou simplifier la transmission des informations à des groupes prédéfinis à l’avance. Lisez cet article pour avoir plus d’informations sur les services de l’outil Podia (avis et test).

Un outil indispensable aux formateurs d’aujourd’hui

Si Podia est reconnu comme l’une des plateformes les plus efficaces pour héberger et vendre des formations en ligne, c’est d’abord parce qu’elle permet un gain de temps et d’argent considérable. La plateforme permet en effet d’éviter la création d’un site web tout en offrant un rendu visuel professionnel. A ceux qui ont déjà un site, elle offre la possibilité de séparer les deux moyens de diffusion et de ne pas intégrer un système de paiement sur leur site de référence.

Par ailleurs, Podia est aussi un véritable atout pour améliorer l’expérience client. On pense notamment à la fonctionnalité qui permet de créer en quelques clics un espace membre, dédié à la vente de contenus classés par vos soins. Vous pourrez en outre envoyer plus facilement des mails informatifs à vos clients en les incluant dans des groupes et même proposer un système d’affiliation à d’autres acteurs du web afin d’augmenter la visibilité de votre formation et donc votre revenu !

Les avantages de la plateforme Podia

L’avantage premier de Podia par rapport aux autres solutions proposées sur le web est son interface simple qui permet une réactivité à nulle autre pareille. Pourtant, la plateforme reste l’une des plus complètes en termes de fonctionnalités offertes aux clients. Au delà des outils de mailing, elle permet d’intégrer des boutons de passage à l’action mais aussi de créer des packs qui vous permettront d’affiner votre offre afin de séduire un plus grand nombre d’internautes.

Héberger et vendre des formations en ligne avec Podia permettra également de générer des codes promo. Quand on sait l’importance de ce type d’action pour votre stratégie webmarketing, on comprend tout l’intérêt de Podia pour les formateurs. Vous pourrez même récupérer des e-mails, les classer en tant que prospect dans des pages dédiées puis le contacter automatiquement afin de le convertir en client. En somme, Podia est un outil complet qui gère aussi bien votre présentation que votre stratégie marketing !