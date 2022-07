Vous voulez apprendre l’anglais et trouver un bon travail ? Voici 10 conseils pour vous

Vous voulez apprendre anglais pour trouver un bon travail. Mais vous ne savez pas par où commencer. Avez-vous essayé d’apprendre à partir de livres, d’applications et de sites Web, mais vous ne parlez toujours pas bien l’anglais ? Vous n’avez toujours pas assez de temps pour aller dans une école anglaise. Que pouvez-vous faire?

Inquiétez-vous moins. Nous vous guiderons à travers 10 conseils pour vous aider à apprendre la langue anglaise et à progresser dans votre carrière.

Trouver un professeur d’anglais en ligne

Apprendre anglais avec des professeurs en anglais en ligne. C’est le moyen le plus efficace d’apprendre et d’améliorer vos compétences en anglais. Un tuteur peut vous aider à améliorer votre grammaire, votre prononciation et votre vocabulaire, tandis qu’un partenaire d’entraînement peut vous aider à améliorer votre expression orale et votre compréhension.

Faites vos recherches en ligne ou consultez vos amis et votre famille dans le processus de recherche d’un professeur d’anglais en ligne. Grâce à leurs sites Web, vous pouvez également essayer de contacter des anglophones natifs.

Trouver un partenaire d’étude

Trouver un partenaire d’étude est essentiel lorsqu’il s’agit d’apprendre une nouvelle langue. Non seulement vous aurez quelqu’un pour vous aider à apprendre, mais vous aurez aussi quelqu’un avec qui pratiquer, ce qui rendra le processus d’apprentissage beaucoup plus facile.

Pour trouver un partenaire d’étude, vous pouvez demander à des amis ou à des membres de votre famille s’ils aimeraient étudier avec vous, ou vous pouvez publier un message sur les réseaux sociaux ou des forums en ligne demandant à quelqu’un qui est intéressé à étudier. ‘Anglais. Vous pouvez également assister à des rassemblements ou à des sessions où d’autres personnes souhaitant apprendre l’anglais sont enseignées.

Fixer des objectifs quotidiens

Une façon d’améliorer vos compétences en anglais est de vous fixer des objectifs quotidiens. Cela peut être quelque chose d’aussi simple que de lire un article en anglais ou d’écrire un paragraphe en anglais.

Fixer des objectifs vous aidera à rester motivé et vous pourrez suivre vos progrès en cours de route. Pratiquer tous les jours vous permet également de commencer rapidement à voir des améliorations.

Créer un calendrier d’étude

La création d’un calendrier d’étude peut s’avérer très utile pour rester en tête de vos objectifs d’apprentissage des langues. Il est important de prévoir du temps pour la pratique du vocabulaire et de la grammaire, ainsi que pour les activités d’écoute et de lecture. Et veillez à vous accorder suffisamment de temps pour réviser les notions précédentes avant de passer à de nouveaux concepts.

Bien sûr, tout ne se passe pas toujours comme prévu et il y aura des moments où vous devrez reporter ou même annuler vos études. Mais en ayant un plan en place, vous avez beaucoup plus de chances de faire des progrès constants et d’atteindre vos objectifs d’apprentissage de la langue.

Utilise un dictionnaire

Lorsque vous utilisez un dictionnaire régulièrement, cela peut améliorer vos compétences en anglais. Les dictionnaires sont un excellent moyen d’améliorer votre vocabulaire, d’apprendre de nouveaux mots et expressions et d’améliorer votre grammaire.

Lorsque vous recherchez un mot, dites-vous de l’écrire et de l’utiliser dans une phrase. Cela vous aidera à vous souvenir du mot et à l’utiliser correctement.

Une autre excellente façon d’utiliser les dictionnaires est de lire des articles ou des livres en anglais et de rechercher des mots que vous ne comprenez pas. Cela vous permettra d’en savoir plus sur le sujet et d’améliorer votre vocabulaire et votre grammaire.

S’entraîner à l’oral

Maintenant que vous connaissez quelques conseils utiles pour apprendre l’anglais, il est temps de commencer à pratiquer. Parler avec des anglophones est l’une des meilleures méthodes pour faire progresser vos capacités linguistiques. Cela peut poser un défi, surtout si vous n’êtes pas originaire d’un pays d’origine anglaise, mais il existe plusieurs façons de limiter ce problème.

Vous pouvez trouver des amis anglophones en ligne par le biais des médias sociaux ou de Skype, ou vous pouvez participer à des réunions d’échange linguistique dans votre ville.Ce sont des événements où des gens du monde entier se réunissent pour pratiquer différentes langues. C’est une chance fantastique de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir différentes cultures.

Regarder des films en anglais

Regarder des films ainsi que des émissions de télévision en anglais améliorera considérablement vos compétences en anglais à un pourcentage plus élevé. Il vous exposera à un anglais naturel et conversationnel et vous fera découvrir de nouvelles cultures.

Il existe un grand nombre de films et d’émissions de télévision, mais voici quelques-uns de nos préférés :

« The Office » « Breaking Bad »

Lire des livres en anglais

Il est important de lire des livres en anglais pour améliorer son niveau d’anglais. Les livres sont un bon moyen d’apprendre de nouveaux mots et de construire des phrases complètes. De plus, ils permettent de découvrir la culture anglophone et de se familiariser avec les accents.

Écoutez la radio et les podcasts en anglais

Vos capacités d’écoute seront grandement améliorées en écoutant des émissions de radio et des podcasts en anglais. Vous apprendrez de nouveaux mots et expressions en plus de comprendre les subtilités de la langue et du cadre culturel.

Il existe un grand nombre de stations de radio et de podcasts en anglais, alors trouvez celui qui correspond le mieux à vos intérêts et à vos besoins. Voici quelques-uns de mes favoris si vous ne savez pas par où commencer :

Podcast ESL : ce podcast présente des conversations réelles entre des anglophones natifs, vous permettant de pratiquer l’écoute.

Voice of America : VOA propose des émissions en direct et archivées sur une variété de sujets, des affaires à la santé en passant par la technologie.

Choisissez un environnement d’apprentissage immersif

Si vous voulez apprendre l’anglais rapidement et efficacement, il est important de choisir le bon environnement d’apprentissage.

Un environnement d’apprentissage immersif est un environnement dans lequel vous êtes complètement entouré par la langue. Vous pouvez y parvenir en vivant dans un pays anglophone, en fréquentant une école de langue anglaise ou en travaillant avec un professeur privé qui ne parle que l’anglais.

À l’inverse, un environnement d’apprentissage non immersif est un environnement dans lequel la langue n’est pas utilisée tout le temps. Cela peut être fait en étudiant seul avec un manuel ou un cours en ligne, ou en fréquentant une école où la langue d’enseignement n’est pas l’anglais.

Dernières pensées

Néanmoins, mon pote? Vous avez bien choisi en choisissant d’apprendre l’anglais. Langue la plus importante au monde, l’anglais peut vous aider à accéder à un large éventail depossibilités. Vous y arriverez si vous suivez ces instructions simples!