A l’heure du tout numérique, l’importance d’être à l’aise avec les outils d’aujourd’hui est vitale pour les entrepreneurs. Quelle que soient leur domaine de compétences et leur zone de chalandise, il n’est pas d’entreprise qui fonctionne sans une bonne connaissance des réseaux et de leurs possibilités. La formation prend donc un rôle prépondérant dans la préparation des entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain. D’autant que de nouvelles possibilités ont offertes aux entrepreneurs.



Se former au e-commerce est donc un passage obligé pour appréhender les nouveaux paradigmes de la consommation et du commerce avec sérénité et être capable de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs avec à-propos. Avec Formation Facile, vous disposez d’un catalogue large et diversifié, spécialement conçu pour les entrepreneurs du web, permettant à chacun d’optimiser son profil avant de se lancer. Explications.

Formation Facile, accélérateur de compétences

Le monde du web peut sembler bien obscur à celui qui n’y est pas habitué. Le vocabulaire employé, les usages et les moyens de communication y sont différents et il est tout à fait normal de se sentir un peu perdu lorsque l’on débute sur les réseaux. Il est pourtant indispensable de s’approprier leur langage spécifique et les compétences nécessaires pour profiter des immenses possibilités de ce formidable outil commercial.

Pour cela, quoi de mieux que de disposer d’un catalogue de formations variées mais toutes connexes sélectionnées et améliorées par l’expérience d’un groupe d’entrepreneurs du web affichant plus de 10 ans d’expérience sur les réseaux numériques ? Rejoignez la communauté Formation Facile et vous gagnerez un temps incroyable sur votre business plan ! En mettant leur savoir à profit, vous pourrez ainsi gagner un temps inestimable et pourrez facilement vous lancer à la conquête de marchés qui s’annoncent très prolifiques.

Se former au e-commerce pour préparer l’avenir

Les usages des consommateurs sont en plein bouleversement. L’arrivée du m-commerce par exemple, soit la transaction et l’achat par mobile, a largement transformé nos habitudes de vie. Aujourd’hui, on ne se déplace plus en boutique que ponctuellement pour un contexte précis et prévu à l’avance. La plupart de nos achats se passent directement sur Internet et souvent nous ne rentrons même pas en contact avec un autre individu pour valider la commande. Même le lèche-vitrine se passe désormais sur les réseaux !



Se former au e-commerce est donc essentiel pour qui veut entrer dans le grand jeu de l’entrepreneuriat. Les possibilités de ce monde en train de naître sont déjà immenses mais il y a fort à parier qu’elles ne feront que s’accentuer avec l’évolution permanente des technologies. Car en plus de permettre la mise sur le marché de nouveaux produits, elles révolutionnent même la nature du commerce, générant de nouveaux moyens et de nouvelles niches à conquérir.

De nouveaux métiers et de nouveaux concepts

Des technologies comme les drones de livraison, la géolocalisation des smartphones ou encore les assistants vocaux accouchent de nouveaux concepts, autrefois impensables mais qui seront désormais les règles du jeu. Le Dropshipping par exemple permet à n’importe quel entrepreneur de sous-traiter le stockage et la livraison d’un produit. Une évolution essentielle car elle permet à chacun de tirer profit de sa créativité sans pour autant l’engager dans des dépenses trop importantes.



Se former au e-commerce par l’intermédiaire de Formation Facile permet notamment d’appréhender en profondeur cette nouvelle procédure qui facilite le travail des créatifs et permet aux consommateurs de profiter rapidement des dernières innovations dans tous les domaines. De même, l’affiliation offre toujours plus d’autonomie aux entrepreneurs tout en leur facilitant les procédures de lancement d’un projet. Et c’est pourquoi il est indispensable de comprendre les tenants et aboutissants de ces nouveaux paradigmes du commerce globalisé.

Webmarketing et référencement

Autre aspect de l’explosion du numérique, le webmarketing a pris la place de la bonne vieille campagne de pub « à la papa ». recruter de nouveaux prospects passe désormais par un webmarketing plus souple et plus ciblé. Les techniques de marketing digital, l’emploi d’influenceurs pour structurer un réseau et la mise en place d communautés virtuelles autour d’une identité de marque ou de produit, voilà ce qui fait désormais la réussite d’une entreprise !



Se former au e-commerce passe donc nécessairement par une exploration de ce qu’est désormais la communication commerciale. En parallèle, il est tout aussi important de s’attacher à comprendre les ressorts de la notoriété sur le web. Pour convertir des prospects, augmenter ses ventes et fidéliser ses clients, il faut d’abord être visible et c’est par l’optimisation du référencement naturel d’un site que l’on y parvient. Avec Formation Facile, vous apprendrez les ficelles de la e-réputation optimisée !

Se former au e-commerce et gagner son indépendance

Si Formation Facile est un interlocuteur si intéressant pour l’entrepreneur d’aujourd’hui et de demain, c’est que le groupe et ses formations abordent tous les aspects de l’entrepreneuriat 2.0. Du recrutement à la conversion de leads en passant par l’importance de la communication sur les réseaux, le marketing digital mais aussi des différents moyens mis à disposition des entrepreneurs, vous saurez absolument tout ce qui est nécessaire pour lancer votre petite entreprise et la faire grandir au quotidien !

Formation Facile aborde par exemple l’utilisation des fameuses plateformes de commerce en ligne, notamment celle de WordPress, de Woocommerce ou de Shopify. Là encore, les connaissances et l’expérience des entrepreneurs devenus permettent de se former au e-commerce rapidement et de réussir en quelque temps ce qu’eux-mêmes ont mis des années à construire. C’est-à-dire l’indépendance financière et la réussite commerciale. Alléchant, non ?