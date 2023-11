Vous êtes fan de manga et d’anime ? Les produits dérivés, notamment les figurines Manga , sont un moyen idéal pour afficher votre passion et compléter votre collection. Mais quelles sont les meilleures figurines manga à acheter ? Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les figurines les plus populaires et appréciées des fans.

Les figurines les plus recherchées : les incontournables du manga

Dans le monde du manga, certaines séries sont devenues cultes et leurs personnages emblématiques ont été immortalisés sous forme de figurines. Voici quelques-unes des séries les plus connues et de leurs figurines :

One Piece : Parmi les nombreuses figurines disponibles pour cette série mondialement célèbre, celles représentant Luffy et son équipage sont parmi les plus appréciées. Raftel est en vue !

: Parmi les nombreuses figurines disponibles pour cette série mondialement célèbre, celles représentant Luffy et son équipage sont parmi les plus appréciées. Raftel est en vue ! Naruto : Le ninja le plus célèbre du petit écran a lui aussi sa propre ligne de figurines, avec des versions variées de Naruto et ses amis ninjas.

: Le ninja le plus célèbre du petit écran a lui aussi sa propre ligne de figurines, avec des versions variées de Naruto et ses amis ninjas. Dragon Ball : Goku, Vegeta, Freezer… Les personnages iconiques de cette saga mythique se declinent-en figurines très détaillées, qui raviront les fans.

: Goku, Vegeta, Freezer… Les personnages iconiques de cette saga mythique se declinent-en figurines très détaillées, qui raviront les fans. My Hero Academia : Tous les élèves de l’Académie des super-héros sont réunis dans une vaste gamme de figurines qui vous permet de recréer vos scènes préférées du manga.

: Tous les élèves de l’Académie des super-héros sont réunis dans une vaste gamme de figurines qui vous permet de recréer vos scènes préférées du manga. Attaque des Titans : Pour ceux qui aiment les titans et les combattants héroïques, plusieurs figurines à l’effigie d’Eren, Mikasa et leurs amis sont disponibles sur le marché.

L’importance du fabricant : optez pour la qualité

Pour garantir la satisfaction de votre collection, il est essentiel de choisir des marques reconnues pour leur expertise et leur savoir-faire en matière de création de figurines. Certaines entreprises se démarquent particulièrement :

Banpresto : Fabricant japonais bien connu des collectionneurs, Banpresto propose une large gamme de produits et de licences, des plus classiques aux plus récents succès du manga.

: Fabricant japonais bien connu des collectionneurs, Banpresto propose une large gamme de produits et de licences, des plus classiques aux plus récents succès du manga. Good Smile Company : Spécialisé dans les figurines au design « chibi », Good Smile Company séduit avec ses Nendoroids, adorables représentations de petits personnages manga.

: Spécialisé dans les figurines au design « chibi », Good Smile Company séduit avec ses Nendoroids, adorables représentations de petits personnages manga. Kotobukiya : Riche d’une expérience de plusieurs décennies, Kotobukiya excelle dans la création de figurines très détaillées et articulées, comme les fameuses Bishoujo ou ARTFX J.

: Riche d’une expérience de plusieurs décennies, Kotobukiya excelle dans la création de figurines très détaillées et articulées, comme les fameuses Bishoujo ou ARTFX J. MegaHouse : Filiale de Bandai Namco, MegaHouse produit des figurines en PVC haute qualité, qui plaisent par leurs finitions soignées et leur fidélité.

Les gammes de figurines populaires

Si vous êtes à la recherche d’une figurine spécifique, il est intéressant de s’intéresser aux gammes les plus populaires. Voici quelques exemples :

Figuarts ZERO : Issue du géant Bandai, cette gamme propose des figurines non articulées très détaillées, représentant des scènes marquantes tirées de vos mangas préférés.

: Issue du géant Bandai, cette gamme propose des figurines non articulées très détaillées, représentant des scènes marquantes tirées de vos mangas préférés. Portrait of Pirates (P.O.P) : MegaHouse a développé pour One Piece une série de figurines réservée presque exclusivement à cette licence. Les fans du manga de piraterie y trouvent leur bonheur.

: MegaHouse a développé pour One Piece une série de figurines réservée presque exclusivement à cette licence. Les fans du manga de piraterie y trouvent leur bonheur. S.H. Figuarts : Toujours chez Bandai, cette ligne de figurines articulées se dédie principalement aux personnages de Dragon Ball et permet de recréer des poses dynamiques et réalistes.

Quel budget prévoir pour acheter une figurine manga ?

Les prix des figurines manga peuvent varier selon plusieurs facteurs, parmi lesquels la marque, la taille, le niveau de détail et l’édition. Pour vous donner une idée :

Prix abordables : Il existe des gammes comme Banpresto DXF ou Glitter & Glamours proposant des figurines entre 20 € et 40 €, offrant un bon rapport qualité-prix.

: Il existe des gammes comme Banpresto DXF ou Glitter & Glamours proposant des figurines entre 20 € et 40 €, offrant un bon rapport qualité-prix. Milieu de gamme : Pour approcher les 60-100 €, les figurines Figma et Nendoroid proposent des modèles articulés avec de nombreux accessoires pour des poses variées.

: Pour approcher les 60-100 €, les figurines Figma et Nendoroid proposent des modèles articulés avec de nombreux accessoires pour des poses variées. Luxe : Enfin, pour les collectionneurs exigeants et prêts à investir, les figurines ARTFX+ et Bishoujo peuvent aller au-delà de 150 € voire même des rares éditions limitées dépassant souvent 300€.

Traits à vérifier avant d’acheter une figurine manga

Quand il s’agit d’acheter une figurine, certaines caractéristiques sont importantes à prendre en compte :

Réalisme : Dans la mesure du possible, préférez les figurines dont le design est fidèle aux illustrations originales, tant au niveau des couleurs que des expressions et des attitudes.

: Dans la mesure du possible, préférez les figurines dont le design est fidèle aux illustrations originales, tant au niveau des couleurs que des expressions et des attitudes. Finitions : Les figurines de qualité présentent des finitions soignées, sans trace de moulage ni peinture baveuse. Veillez à ces détails pour éviter les mauvaises surprises.

: Les figurines de qualité présentent des finitions soignées, sans trace de moulage ni peinture baveuse. Veillez à ces détails pour éviter les mauvaises surprises. Matériaux : La plupart des figurines sont réalisés en PVC, qui offre une bonne résistance dans le temps et une facilité d’entretien. Prêtez attention au choix des matières proposées par les fabricants.

: La plupart des figurines sont réalisés en PVC, qui offre une bonne résistance dans le temps et une facilité d’entretien. Prêtez attention au choix des matières proposées par les fabricants. Accessoires : Certains personnages sont dotés d’accessoires spécifiques qui leur confèrent une authenticité supplémentaire. Vérifiez si votre figurine préférée est accompagnée de ses objets cultes.

Les meilleures figurines Manga restent celles qui correspondent le plus à vos goûts personnels et à votre budget. Si vous aimez une licence en particulier, n’hésitez pas à chercher des figurines dans cette direction. Soyez attentif aux marques et aux gammes proposées, afin de trouver la figurine qui complètera avec succès votre collection.