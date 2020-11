Depuis la sortie du premier opus du célèbre jeu vidéo en 1996, la franchise Tomb Raider n’a pas cessé d’évoluer et de se réinventer. Que ce soit à travers plusieurs films à succès ou divers produits dérivés, Lara Croft est aujourd’hui devenu un nom immortel.

La naissance d’une véritable icône

Sorti il y a plus de 24 ans sur PC, PlayStation et Sega Saturn, Tomb Raider est à l’origine un jeu d’action-aventure. Le gamer se met dans la peau du personnage principal nommé Lara Croft, une archéologue anglaise aventurière qui voyage à travers des ruines du monde entier (Pérou, Grèce, Egypte et Atlantis) à la recherche d’artefacts anciens et secrets. Sur son chemin, l’héroïne doit résoudre des énigmes, traverser ou s’infiltrer dans des zones dangereuses et combattre des ennemis. Le titre a rapidement eu beaucoup de succès, en devenant l’un des jeux les plus vendus de la première génération de PlayStation.

Un an plus tard, son second opus « Tomb Raider II » était annoncé comme l’un des plus attendus de l’année. Une saga est née. Elles s’est ensuite installée parmi les plus iconiques des jeux vidéos des années 90 et 2000. Au total et à ce jour, Tomb Raider totalise 18 titres en 24 ans, sortis sur 29 plateformes et plusieurs générations de consoles différentes. Au-delà de cela, tout un univers s’est créé autour des aventures de Lara Croft.

Expansion de l’univers et produits dérivés

Le symbole de la popularité de Tomb Raider arriva véritablement dès 2001. Cette année, Lara Croft pose les pieds à Hollywood où celle qui deviendra l’une des plus grandes actrices de la planète l’incarnera sur les grands écrans : Angelina Jolie. L’Américaine sera à jamais associée à l’archéologue depuis, jouant ainsi l’un des rôles les plus iconiques de sa carrière. Deux ans plus tard, un second film, Tomb Raider : The Cradle of Life sortira au cinéma. En 2018, après 15 années d’attente, c’est finalement un nouveau visage qui prendra la relève, avec Alicia Vikander dans la peau d’une Lara Croft qui cherche à retrouver la trace de son père dans un nouveau film.

Comme les actrices qui l’incarnent, c’est le côté à la fois sexy et aventureux du personnage principal du jeu vidéo qui a été l’une des clés de sa réussite. Cela lui a permis de toucher à la fois un public masculin, mais aussi féminin. De nombreux produits dérivés ont ainsi rapidement émergé avec autant de succès, surfant sur la tendance instaurée par Tomb Raider : des produits classiques comme les statuettes et figurines, des vêtements et costumes, des jeux de société, des comics et bandes dessinées, etc. Plusieurs mini-jeux mobiles ont également été développés par Square Enix, alors que des jeux de casino en ligne se sont mis aux couleurs de Tomb Raider. A titre d’exemple, le site Betway propose une machine à sous à thème nommée « Lara Croft Temples and Tombs » avec des symboles à l’effigie du jeu vidéo.

Profitant du côté athlétique du personnage principal du jeu, l’univers de Tomb Raider s’est même étendu jusqu’au domaine du sport. Le studio Warner Bros a mis en place un camp d’entraînement éphémère nommé le « CroftCamp », et la marque de boissons sportives et énergétiques Lucozade a aussi sorti des bouteilles à l’effigie de Lara Croft, renommées à l’occasion « Larazade ».

Quel avenir pour Lara Croft ?

Même si aucune date de sortie officielle n’est encore prévue pour le prochain film du studio Warner Bros qui devait, à l’origine, arriver dans les salles de cinéma en mars 2021, le tournage de Tomb Raider II avec Alicia Vikander devrait avoir lieu l’année prochaine. Lara Croft fera ainsi son grand retour sur les écrans de cinéma, 20 ans après sa première apparition.

Côté jeu vidéo, l’arrivée des nouvelles générations de consoles comme la PlayStation 5 notamment, signifie qu’un nouvel opus devrait suivre le pas. D’autant plus que cela fait deux ans que les fans attendent une suite à « Shadow of the Tomb Raider », sorti en 2018. Tomb Raider serait ainsi présent sur cinq générations de consoles différentes, confirmant la longévité et la notoriété de l’une des franchises ayant eu le plus de succès au monde. Vingt-quatre ans plus tard, Lara Croft n’a pas fini d’impressionner les gamers et les fans de pop culture.