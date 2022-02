Les téléphones présentent souvent quelques soucis par ci et par là. Si ce n’est pas la batterie qui chauffe ou se décharge facilement, c’est le processeur qui plante ou le téléchargement est lent. Dans d’autres cas, ce sont les accessoires qui font des siennes. Ou encore, c’est l’écouteur ou le micro qui grisaille et gâche le son. Si on ne cite que pour les utilisateurs de iPhone, le micro ne fonctionne pas. Et pourtant, il suffit de nettoyer le micro de son iPhone pour éviter ce désagrément. Mais comment procéder ?

Quel genre de problème peut-on avoir avec le microphone sur votre iPhone

Les sondages démontrent que l’un des problèmes les plus communs avec l’iPhone 6 est celui du microphone. Ce dernier peut marcher correctement, lorsque vous voulez tout simplement faire des mémos vocaux par exemple. Toutefois, la qualité du son n’est pas aussi claire que lorsque l’on passe des appels. Activer le haut-parleur ou le mode main libre ne changera en rien au problème de sonorisation. Et voilà que l’on décide de faire appel à un technicien d’Apple, ou d’en acheter un autre. Il est vrai que ce sont les solutions la plus rapide, mais couteuse. Vous pouvez essayer de voir par vous-même d’où vient exactement le problème.

Quelques astuces qui peuvent aider à récupérer la qualité du son de l’iPhone

Première astuce que l’on peut essayer, consiste à nettoyer le micro de son iPhone à partir du trou du microphone. On peut utiliser une épingle pour enlever le détritus, se trouvant par inadvertance dans le micro. Il faut tout de même faire très attention pour ne pas endommager le téléphone, et entraîner ainsi de nouveau problème. Dans certains cas, ce simple petit geste peut aider à récupérer la qualité du son du téléphone. À noter que cette action doit être faite en éteignant son iPhone. Puis, vous pouvez activer un iPhone.

On peut rapidement voir la différence dès que l’on passe un appel, ou en faisant un enregistrement vocal. Toutefois si aucune amélioration du son n’a été faite, il est préférable de déconnecter les compléments qui sont branchés à la prise casque. On peut également découvrir quelques poussières dans la housse ou sous votre protecteur d’écran. Ces derniers peuvent très facilement déranger le micro de l’iPhone. De ce fait, il est important de bien les enlever, et de bien nettoyer pour le plus grand bien du téléphone. Il est vrai qu’il est bien protégé, mais cela peut aussi entrainer différentes petites complications.

Faire des ajustements techniques pour nettoyer le micro de son iPhone

Au cas où le dépoussiérage pour nettoyer le micro de son iPhone n’aurait pas été satisfaisant, il faut alors procéder à quelques adaptations. On doit en premier lieu, nettoyer le côté métallique qui recouvre le micro. Faites très attention pour ne pas abîmer cette partie du téléphone. Si par exemple la languette en caoutchouc s’est détachée, il faut alors la remettre à sa place. En revanche si on n’aime pas trop procéder au dépannage du téléphone, il serait préférable d’en acheter une nouvelle. Bien entendu, avoir un iPhone neuf est une excellente solution, si on a les moyens ! Car le prix de ce dernier n’est pas à la portée de tous, c’est la raison pour laquelle certains achètent les reconditionnés.

En effet, on peut facilement trouver des modèles originaux comme l’iPhone X et XS max reconditionnés sur la toile. Dans certains cas, vous pouvez y trouver un produit de qualité, voir même certifiés par Apple. Effectivement, avant de vendre ces Smartphones sur le marché, les fournisseurs font normalement des contrôles et des tests. Ces téléphones sont ensuite remis à neuf, avant leur lancement sur internet. En voyant les prix alléchants sur les différents sites de vente, on a souvent envie d’en avoir un rapidement. Mais il faut quand même faire les vérifications au préalable pour éviter de se faire duper. Toutefois, il n’y a rien de mieux que de passer directement dans une boutique spécialisée, où des conseillers pourront écouter vos besoins et donner l’appareil qui correspond à vos attentes.

Des fois, un petit nettoyage peut améliorer la qualité du son d’un iPhone. On peut également procéder à la mise à jour du système. Si toutes ces astuces ne marchent pas, il est alors préférable de voir un spécialiste.