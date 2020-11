La navigation sur internet est soumise à des restrictions plutôt strictes en Chine. Incapacité d’accéder à des sites web, surveillance des internautes, la solution pour ces derniers est de se tourner vers un VPN. Non seulement le VPN permet une navigation plus libre, mais permet aussi de préserver l’identité de l’internaute. Le choix du VPN doit toutefois être judicieux, et l’installation faite avant de se retrouver sur le territoire pour espérer naviguer sans difficultés.

La censure numérique en Chine

Depuis plusieurs années déjà, les citoyens chinois souffrent de restrictions pour naviguer sur internet. L’accès à certains sites internet est tout simplement bloqué, ainsi que pour certaines applications. Le gouvernement procède à une surveillance sérieuse des internautes. Le projet dénommé le Grand Pare-feu ou Great Firewall constitue une véritable barrière numérique. Face à la situation, l’utilisation d’un VPN représente une solution intéressante pour les internautes en Chine.

Le VPN, la solution pour les internautes en Chine

Le VPN, Virtual Private Network est un logiciel permettant de naviguer sans restriction, et cela indépendamment du pays dans lequel se connecte l’internaute. Se retrouver en Chine ne constitue donc plus un problème pour naviguer librement. Son utilisation est très simple et son autre avantage est l’anonymat de l’utilisateur qui vient rassurer sur la protection de son identité. Finies les restrictions pour accéder à certains sites ou applications dont l’accès est bloqué.

Sachant que le VPN permet de ne plus être soumis aux restrictions, les autorités ne croisent pas les bras devant cette solution, toutefois il demeure possible d’y recourir. Il faut surtout se munir du VPN avant de partir en voyage pour la Chine pour ne pas souffrir de difficultés une fois sur place. Le téléchargement d’un VPN en Chine ne sera pas facile car les sites de VPN ne sont généralement pas accessibles. Le VPN est donc surtout une solution pour les étrangers en séjour dans le pays plutôt que pour les nationaux qui y résident.

Les meilleurs VPN à utiliser en Chine

Dans le choix du VPN à installer, il est important de trouver un VPN puissant et efficace pour espérer bénéficier d’une navigation de qualité. La fiabilité et la sécurité sont importantes dans ce cas de figure. La vitesse de la connexion est aussi un élément à prendre en compte. Dans la liste des meilleurs VPN à utiliser en Chine accessible au www.opportunites-digitales.com/vpn-chine/, on peut retrouver ExpressVPN qui rivalise avec NordVPN en terme de meilleur VPN. On peut citer d’autres VPN comme Astrill VPN, Surfshark ou PureVPN.

Pour les expatriés en Chine qui désirent pouvoir accéder librement à internet, il est donc nécessaire d’installer un VPN avant d’arriver sur le territoire chinois. Que ce soit pour les téléphones, les ordinateurs portables ou les tablettes, le plus sûr est de vous équiper d’un VPN avant de partir pour la Chine. Il y a toujours des possibilités d’installer un VPN une fois en Chine, mais il vaut vraiment mieux prendre ses précautions avant le voyage.