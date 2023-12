Le verre trempé est composé de silice, de sodium, de calcium et d’autres éléments, mélangés et fondus pour former un liquide de verre. Ce liquide est ensuite chauffé à une température élevée et refroidi. Ce qui donne enfin le verre trempé. C’est donc un verre pas comme les autres. Quels sont ses avantages ? Pour quelles raisons devez-vous avoir une vitre en verre trempé sur l’écran de votre smartphone ? C’est avant tout pour le protéger contre les chocs et rayures. Mais il n’y a pas que ça. Lisez jusqu’à la fin parce que la dernière raison est certainement la plus importante.

Protection contre les chocs

L’une des bonnes raisons de choisir des protections robustes pour écrans de smartphones est l’assurance d’éviter le pire en cas de chute accidentelle. En effet, il est essentiel de comprendre que ce verre est cinq fois plus résistant qu’un verre ordinaire. Dans le cas d’une chute, c’est précisément cette résistance exceptionnelle qui protégera l’écran du smartphone contre le choc.

Si votre smartphone tombe, par exemple, contre une surface dure, le verre trempé agit comme un bouclier, minimisant les risques de casse de l’écran. Cela signifie que vous n’avez plus à craindre les conséquences désastreuses d’une chute malheureuse. Si vous êtes du genre à utiliser fréquemment votre smartphone en déplacement, vous comprenez alors qu’il vous faut indubitablement avoir une vitre en verre trempé. Cela vous aidera à protéger l’écran de votre appareil même contre les rayures qui apparaissent accidentellement.

Protection contre les rayures

Dans l’utilisation quotidienne, des microrayures peuvent apparaître, altérant ainsi la qualité visuelle de l’écran. C’est peut-être un accident de manipulation ou une situation inattendue, mais les rayures demeurent une menace constante pour la clarté et l’esthétique de l’écran. Par exemple, si vous transportez régulièrement votre téléphone dans votre poche de jeans, le frottement constant peut entraîner des microrayures insidieuses.

Ou même, c’est dans votre sac que le scénario se produit. Lorsque vous rangez votre smartphone dans la même poche que les clés ou les pièces de monnaie, une légère friction peut laisser des marques indélébiles sur l’écran. Ce qui peut compromettre la netteté de l’affichage au fil du temps.

En investissant dans un écran en verre trempé, vous prévenez efficacement ces scénarios indésirables. Car, le verre trempé absorbe le choc et préserve ainsi l’intégrité de votre écran.

Amélioration de la clarté de l’écran

Même si vous avez les mains propres, il y a la « graisse » naturelle de la peau qui laisse des traces. Cela est absolument inévitable surtout quand vous utilisez intensivement votre smartphone au quotidien.

C’est vrai que chaque écran de smartphone est doté d’un revêtement oléophobe, mais cette couche s’use au fil du temps et vous pouvez remarquer que vos traces de doigts sont de plus en plus visibles. Lorsque vous glissez votre doigt sur l’écran, il peut même arriver que ces traces interfèrent avec la lisibilité de l’affichage.

Dès lors que la couche oléophobe d’origine montre ces signes d’usure, le verre trempé prend le relais, si éventuellement vous en avez un. En effet, les propriétés spécifiques de ce matériau contribuent à réduire la visibilité des traces de doigts, offrant ainsi une expérience visuelle plus nette et plus agréable.

Que vous ayez toujours les mains propres ou non, le verre trempé offre une protection constante contre les traces indésirables sur l’écran de votre smartphone. Et lorsque c’est ainsi, vous éprouverez toujours du plaisir à manipuler votre appareil. Autrement dit, vous êtes plus à l’aise à l’utiliser ou à le revendre si facilement, le cas échéant.

Meilleure côte à la revente

En fait, choisir un verre trempé pour un écran de smartphone, c’est bien plus qu’une simple protection. C’est préserver l’intégrité de l’appareil, le garder à l’état neuf bien que vous l’utilisiez au quotidien. Cela est d’autant plus important si vous décidez un jour de le revendre.

En effet, si vous êtes du genre à changer de smartphone régulièrement pour rester à la pointe de la technologie, vous le comprendrez certainement. En ayant un écran en verre trempé, votre smartphone conserve son aspect esthétique au fil du temps. Les microrayures, les éraflures et les signes d’usure sont réduits au minimum, ce qui attire les acheteurs potentiels.

Ils seront plus enclins à payer davantage pour un appareil bien entretenu et sans défauts visuels apparents. Dans le cas d’espèce, c’est qui vous gagnez parce que vous créez une expérience positive pour celui qui le recevra après vous. Alors, il se pose un problème : comment trouver un verre trempé de qualité pour ainsi maximiser la valeur de votre smartphone ?

Quelques critères essentiels pour choisir votre verre trempé

Certes un écran en verre trempé est, de nature, résistant aux chocs, casses, rayures et traces indésirables des doigts. Encore faut-il trouver un bon verre trempé, et pour cela, il y a des critères à vérifier avant l’achat. En général, il y en a 4 qui ne trompent pas.

L’indice de dureté

L’indice de dureté du verre trempé mesure sa résistance aux rayures. Cet indice est souvent noté en H sur l’échelle de Mohs. Plus il est élevé, plus le verre est résistant aux éraflures. En effet, optez pour un indice élevé pour une protection optimale contre les objets du quotidien tels que les clés ou les pièces de monnaie. En même temps, assurez-vous que l’épaisseur du verre ne vous créera pas d’inconfort.

L’épaisseur

L’épaisseur du verre trempé est un facteur déterminant pour sa résistance aux chocs. Un verre plus épais offre une meilleure protection contre les impacts, réduisant ainsi les risques de fissures ou de bris. Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre pour éviter une diminution de la sensibilité tactile de l’écran. Si votre smartphone est déjà doté d’un étui, assurez-vous que l’épaisseur du verre trempé ne crée pas de conflit avec celui-ci !

La taille et la forme

Cela n’est plus à démontrer, car il ne servirait absolument à rien d’avoir une vitre de protection qui serait incompatible avec le modèle du smartphone concerné. Les dimensions et les découpes doivent correspondre parfaitement pour assurer une protection complète.

Pour ce faire, mesurez avec précision les dimensions de votre écran, en tenant compte des bords arrondis si votre smartphone en est équipé. Optez pour un verre trempé qui couvre la totalité de la surface. Ou alors, assurez-vous que le verre est spécifiquement conçu pour votre modèle de smartphone. Et s’il reste encore à faire, ce sera d’évaluer le prix.

Le prix

Le dernier critère, mais non le moindre, est le prix. Le coût du verre trempé varie en fonction de plusieurs paramètres tels que :

La taille ;

L’épaisseur ;

L’indice de dureté ;

Et les revêtements.

Évaluez ces aspects par rapport à votre budget et aux besoins spécifiques de votre utilisation.

En effet, l’idéal, ce serait de rechercher un bon rapport qualité-prix. Évitez alors les options trop bon marché qui pourraient compromettre la protection de votre smartphone avec le temps !