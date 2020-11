Les technologies digitales évoluent sans cesse, dans tous les domaines. Et le secteur des jeux vidéo ne fait pas exception – loin de là ! En effet, les innovations technologiques se multiplient à tous les niveaux, afin d’offrir aux joueurs une expérience de jeu toujours plus intense et immersive. Les développeurs s’efforcent alors d’améliorer constamment le réalisme et les différentes fonctionnalités de leurs jeux, pour satisfaire au mieux leur public. Ici, nous avons listé 5 technologies qui révolutionnent vraiment les jeux vidéo :

1. La réalité augmentée…

Il y a une bonne dizaine d’années, la réalité augmentée a fait son apparition dans le monde des jeux vidéo. Le concept est simple : le jeu utilise des éléments réels de l’environnement, pour créer une expérience plus prenante et immersive.

Cette fusion entre virtuel et réalité a par exemple été fortement exploitée par le jeu Pokémon Go. Armé de votre mobile, vous partez à la chasse des Pokémons qui se cachent à divers endroits de votre ville. Pour les voir sur votre écran et interagir avec eux, vous devez simplement placer votre smartphone devant l’emplacement indiqué.

2. …et la réalité virtuelle

Poussant l’immersion en plus loin, la réalité virtuelle est apparue plus récemment. Cette fois, le joueur est plongé dans un environnement totalement virtuel, dans lequel il peut se déplacer et interagir comme il le ferait en vrai (ou presque). De quoi oublier le monde qui vous entoure !

Pour jouer à de tels jeux, il faut enfiler un casque de RV et utiliser les manettes adaptées. Il existe aussi d’autres accessoires pour compléter l’expérience de jeu, comme des gants, des combinaisons complètes couvertes de capteurs, ou des tapis de réalité virtuelle permettant de se déplacer sans être restreint par une zone de jeu.

3. Les cryptomonnaies

Vous pensez sûrement « quel rapport avec les jeux vidéo ? ». Figurez-vous que la monnaie virtuelle a rendu une multitude de jeux en ligne accessibles à des populations vivant dans des pays où ils étaient inaccessibles. Ne pouvant pas utiliser de devises fiduciaires, ces joueurs peuvent désormais effectuer leurs transactions avec des cryptomonnaies sur ces sites de jeux online.

Par exemple, il est possible de payer avec des bitcoins pour jouer à la machine à sous lucky 8 partout dans le monde. Cela permet aussi d’offrir un meilleur anonymat et de renforcer la sécurité des transactions. Autre avantage : lucky 8 est compatible mobile, ce qui signifie que vous pouvez vraiment y jouer n’importe où, y compris sur votre iPhone. Pratique !

4. Les jeux dans le cloud

Ensuite, certains jeux vidéo sont extrêmement lourds et requièrent beaucoup de mémoire. C’est pourquoi les développeurs de jeux se penchent sur une solution qui réduirait fortement cette charge pour les PC ou consoles : le cloud. L’idée est d’alléger leur charge en exploitant des serveurs dans le cloud.

Cela permet de proposer des jeux de haute qualité et demandant beaucoup de puissance, tout en contournant les limites matérielles des joueurs.

5. La reconnaissance faciale

De nombreux jeux de type RPG (role player game) vous permettent de créer un personnage totalement personnalisé. Il est possible de modifier une infinité d’options pour lui donner l’apparence de votre choix.

Grâce à la technologie de numérisation 3D et de reconnaissance faciale, vous pouvez carrément vous créer vous-même dans un jeu. Votre avatar est alors parfaitement fidèle à votre image et est capable de reproduire vos expressions faciales.

Pour finir, on peut même imaginer d’autres applications de la reconnaissance faciale dans le futur. Exemple : en fonction de vos mimiques (grimace, rire…), le jeu pourrait adapter son niveau de difficulté ou le déroulement du scénario en temps réel.