Les rencontres sur Internet se développent très rapidement aujourd’hui. Même si vous ne suivez pas de trop près les nouvelles tendances dans ce domaine, il est difficile de ne pas remarquer certains changements. C’est notamment le cas lorsque de toutes nouvelles applications de rencontres apparaissent, modifiant radicalement l’approche des rencontres en ligne et les principes de sélection d’un partenaire. L’une de ces applications peut être appelée à juste titre SciMatch. Aujourd’hui, nous allons vous expliquer pourquoi SciMatch peut changer les principes de la rencontre en ligne et si c’est vraiment une raison pour abandonner les services de rencontre en ligne plus classiques. Nous sommes sûrs que ce sera intéressant.

Les principes de base de SciMatch

SciMatch est une application qui analyse la photo du visage d’un utilisateur et le met en relation avec des partenaires potentiel(le)s qui ont les mêmes traits de visage, le même profil émotionnel et le même style. Les développeurs affirment que l’intelligence artificielle qui analyse les selfies garantit un taux de réussite de plus de 90 % et que cette approche vous permet de trouver des personnes plus appropriées et plus attirantes que les méthodes de rencontre traditionnelles basées sur les centres d’intérêt, les loisirs ou les tests de personnalité. SciMatch garantit également que l’authenticité de toutes les photos de l’application est vérifiée et qu’elles ne sont ni fausses ni périmées.

Cependant, dans quelle mesure est-il réaliste d’obtenir un résultat satisfaisant pour l’utilisateur si la base de la rencontre n’est qu’un selfie ? Soyons honnêtes : une photographie ne reflète pas toujours l’apparence réelle d’une personne, et il est encore plus difficile de comprendre son caractère, ses valeurs, ses objectifs dans la vie, etc. Ce n’est qu’une photographie. En outre, elle peut être prise sous le meilleur angle, à l’aide de divers filtres et éditeurs de photos qui déforment réellement la réalité. Sans oublier que les goûts et les préférences des gens peuvent changer, et que ce qui vous semble attrayant dans un selfie peut ne pas vous plaire en voyant la personne en face de vous.

Il est également important de comprendre que SciMatch est une nouvelle application et que son algorithme est encore en cours d’apprentissage. Nous n’avons pas la prétention de dire que cette approche des rencontres ne fonctionne tout simplement pas. Elle peut fonctionner dans certains cas. Cependant, les swipes et les tests de personnalité peuvent fonctionner de la même manière. Néanmoins, vous ne devez pas vous attendre à pouvoir déterminer, à partir d’une seule photo, si une personne vous convient ou non. Dans une relation, le fait de privilégier l’apparence n’est certainement pas une bonne idée.

Pourquoi la communication vidéo reste-t-elle le meilleur moyen de faire connaissance avec une personne en ligne ?

Ce n’est qu’en communiquant par vidéo que vous pouvez réellement évaluer le type de personne qui se trouve de l’autre côté de l’écran, son comportement, ses centres d’intérêt et si vous avez les « points communs » nécessaires pour développer une relation. Il semble que les développeurs de SciMatch l’aient également compris, car l’application propose un chat vidéo en ligne où vous pouvez rencontrer d’autres participants et discuter avec eux pour mieux vous connaître.

Il n’en reste pas moins que le chat vidéo crée un lien beaucoup plus fort entre les personnes qu’un message texte après une rencontre basée uniquement sur des photos. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le format des chats vidéo en ligne reste si populaire dans le monde. Et le nombre de services de rencontre et de communication vidéo reste très important :

Faceflow — un chat vidéo en ligne qui vous permet de rencontrer et de communiquer avec des personnes du monde entier ou presque, de faire des appels de groupe, d’inviter d’autres utilisateurs à chatter à l’aide d’un lien, de communiquer dans des salons de chat thématiques et même d’organiser des vidéoconférences. Ainsi, Faceflow est un service non seulement pour les rencontres, mais aussi pour résoudre diverses questions professionnelles.

Camsurf — un chat vidéo aléatoire avec une recherche de partenaires de chat par pays et par sexe. Il s'agit d'un service minimaliste et assez simple, qui est néanmoins très populaire parmi ses utilisateurs. Si vous aimez le minimalisme et les rencontres par vidéo, Camsurf pourrait être une bonne option pour vous.

Videochat.chat — un vidéo chat avec des filles qui dispose d'un filtre de genre qui ne fait aucune erreur. Un choix idéal pour les hommes qui souhaitent rencontrer exclusivement des filles. Pour plus de commodité, Videochat.chat dispose d'un traducteur de messages intégré, grâce auquel vous pouvez confortablement rencontrer et communiquer avec des étrangères.

ChatRad — un autre chat vidéo assez populaire qui vous permet de rechercher des partenaires de chat par sexe, pays et liste d'intérêts. En outre, ChatRad dispose d'un chat séparé avec des filles. Notez toutefois que pour y accéder, vous devez vous inscrire et payer un abonnement premium.

YouNow — il ne s'agit pas exactement d'un chat vidéo en ligne traditionnel, mais plutôt d'un service de streaming vidéo. Vous pouvez réaliser vos propres diffusions ou regarder les flux d'autres utilisateurs qui vous intéressent. Bien qu'il ne s'agisse pas du meilleur format pour des rencontres en tête-à-tête, c'est une excellente occasion de passer un bon moment.

Comme vous pouvez le constater, il existe un grand nombre de chats vidéo intéressants. Et chaque année, leur nombre ne fait qu’augmenter. Par conséquent, tout le monde peut facilement trouver quelque chose qui lui convient et rencontrer des personnes intéressantes. L’essentiel est d’agir et de ne pas rester les bras croisés.

Bien entendu, l’application SciMatch n’est pas une pionnière dans l’utilisation de l’IA pour améliorer son service et ses algorithmes de mise en relation. En fait, de nombreux services de rencontre populaires utilisent la puissance de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour améliorer l’expérience des utilisateurs depuis un certain temps déjà. En voici quelques exemples :

Tinder — l’application de rencontre la plus populaire au monde, qui met en relation des personnes en swipant à droite ou à gauche. Tinder utilise l’IA pour analyser le comportement des utilisateurs et leur suggérer des candidat(e)s plus adapté(e)s.

Badoo — l'une des plus grandes applis de rencontres en Europe qui vous permet de trouver des personnes en fonction de leur géolocalisation ou de leurs centres d'intérêt. L'appli utilise l'IA pour vérifier l'authenticité des photos des utilisateurs et se protéger contre les cybercriminels.

Hinge — une appli de rencontres qui se concentre sur les relations sérieuses et aide à créer des liens plus profonds entre les gens. Hinge utilise l'IA pour apprendre les préférences des utilisateurs et créer de meilleures correspondances.

Il ne fait aucun doute que le nombre de plateformes de rencontres qui utilisent l’intelligence artificielle ne fera qu’augmenter dans un avenir proche. Et les possibilités d’utilisation de l’IA se multiplieront encore davantage. Après tout, nous nous trouvons aujourd’hui au seuil du développement de ces technologies. Et il est très difficile de prédire la voie qu’elles emprunteront ensuite.

Mais devriez-vous utiliser des services de rencontres utilisant l’intelligence artificielle ?

Il s’agit en fait d’une question très personnelle. Et vous ne pouvez y répondre que par vous-même. Pour certaines personnes, les outils d’IA peuvent être une véritable découverte et les aider à rencontrer l’amour de leur vie. Pour d’autres, ils peuvent s’avérer complètement inutiles.

Cela vaut vraiment la peine d’essayer les plateformes de rencontres dotées d’une intelligence artificielle. C’est à chacun de tirer ses propres conclusions à leur sujet.