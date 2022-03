La coupe d’Europe de Football est l’une des compétitions sportives les plus relevées et les plus populaires du monde. Pour preuve, l’UEFA informe que la récente édition a été suivie par 5,2 milliards de téléspectateurs. La prochaine que s’apprête à organiser l’Allemagne en 2024, attirera certainement plus de monde selon les prévisions. Pendant ce temps, les bookmakers et les médias affinent leurs stratégies pour booster leurs activités au cours de ce championnat. Point sur leurs préparatifs.

Une vague de promotions en perspective

Les phases finales de l’Euro ont toujours été des périodes de vaches grasses pour les bookmakers. En effet, à cette occasion, le pari football connait un franc succès. D’ailleurs, certains opérateurs officiels comme Betway, en profitent pour attirer encore plus d’adhérents. Pour y parvenir, ceux-ci ont plus d’un tour dans leur sac. D’ores et déjà, les férus des paris sportifs doivent s’attendre à une pluie de bonus dans le cadre de l’Euro Allemagne 2024. Une stratégie qui a marché par le passé et qui sera encore de mise cette fois. Ainsi, en plus des bonus de bienvenue, les internautes pourront également profiter du 1er pari remboursé jusqu’à un certain montant, du 1er dépôt doublé et des paris gratuits (freebets).

Des programmes d’affiliation en gestation

Avant l’Euro Allemagne 2024, les sites de paris foot pensent à élargir leur portefeuille clientèle, afin de mieux rentabiliser leur entreprise. À ce titre, des programmes d’affiliation sont déjà engagés par les différents opérateurs. Cette stratégie marketing consiste à profiter de l’audience des influenceurs, pour s’attirer du flux qualifié. L’éditeur perçoit ensuite des rémunérations en contrepartie, si le filleul est converti par exemple. Dans cette perspective, les sites web exploitent deux types de solutions : l’affiliation directe et indirecte. La première suppose des transactions entre les parties, sans intermédiaire. La méthode alternative implique quant à elle, l’intervention d’une tierce plateforme qui rapproche l’affilié et l’affilieur.

Des formations pour les commentateurs sportifs

De leur côté, les médias affinent leurs compétences afin de proposer des émissions à la hauteur des attentes des amoureux du football. Pour ce faire, les rédactions procèdent à des renforcements de capacité chez les commentateurs et journalistes sportifs à déployer sur les 10 stades devant accueillir l’événement. L’objectif étant de résister face à la rude concurrence entre les organes de presse en de pareilles circonstances.

Des projets d’émissions en étude

Hormis la diffusion des matches en direct, les médias occupent les auditeurs et téléspectateurs pendant les jours sans compétitions, via des émissions interactives ou ludiques. Lesquelles ont évidemment pour thème central, le tournoi en cours. Pour cette fois, des programmes alléchants sont concoctés de part et d’autres. Pour l’heure, ils sont encore en étude afin d’en optimiser la qualité ou de ne retenir que les plus pertinents, susceptibles d’augmenter l’audience du diffuseur et d’attirer des annonceurs.

Bookmakers et médias en état d’alerte

De ce qui précède, il faut retenir qu’à l’instar de Betway, certains bookmakers se préparent activement pour améliorer leur visibilité au cours de l’Euro Allemagne 2024. De même, les médias mettent toutes les chances de leur côté pour intéresser le grand public et pour être sollicités pour des campagnes publicitaires, pendant l’Euro 2024.